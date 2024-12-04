COSORI公式アンバサダーがレシピで魅せる！活動レポートと今後の活動について

VeSync Co., Ltdアメリカ発の小型家電メーカーのVeSync(ウィーシンク) Co., Ltd(本社：アメリカ カリフォルニア州)は、2024年4月に「COSORI料理応援部」を発足して以来、7ヶ月間で計60以上のレシピを発信し、累計再生数が1,000万回を突破しました。公式アンバサダー13名と共に、COSORIノンフライヤーの魅力と時短・ヘルシーなレシピを多くの方々へお届けしています。本リリースでは、2024年下半期の活動レポートと今後の活動についてご紹介します。[画像1: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-7ec17810bcdef3f5fdee-0.png ]プロジェクトのご紹介COSORIの公式ファンクラブ「COSORI料理応援部」は、COSORI製品を愛用し、日々の料理で活用している方々を応援し、互いに共感し合うコミュニティを形成することを目指しています。特にSNSで活躍している方をCOSORIアンバサダーとして起用し、COSORIと一緒に、更に製品の魅力を広めていきます。COSORI料理応援部特設ページ：https://vesync.jp/pages/cosori-fanclubCOSORIアンバサダー活動のハイライト・累計公開レシピ数: 60以上・累計再生数: 合計1,000万回突破・人気動画例: 冷凍子ママ「冷凍食品の加熱時間まとめ」(189万再生) もんきち「分厚いステーキを失敗なく焼く方法」(178万再生)これらのレシピが特に高い人気を集めた理由として、冷凍食品を時短で美味しく調理できることや、手間がかかり火加減が難しい料理を簡単でほったらかし調理できることが挙げられます。「時短」や「ほったらかし調理」はCOSORIノンフライヤーが持つ最大のメリットであり、日常の料理シーンにおけるユーザーのニーズに合っていることが人気の背景にあります。COSORIアンバサダーの活躍COSORI料理応援部では、SNSや動画配信を中心に活躍する13名の公式アンバサダーが、料理の新しい楽しみ方を提案しています。各アンバサダーが手掛けた人気レシピとリンクを以下にご紹介します。※順不同・みずき | 同棲２年目の節約レシピ[画像2: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-84b3e36e6e92b496c0ba-1.jpg ]Instagram：https://www.instagram.com/uchi___gohan/【おすすめレシピ】コスパ最強のバスク風チーズケーキ：https://www.instagram.com/reel/C8zEmKNyq8I/限界フリーランスの10分で作る朝のワンプレート：https://www.instagram.com/reel/C7gnl0hSC8F/・低糖質食堂 / masa[画像3: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-4a842b34586c5c73c0b3-2.jpg ]YouTube：https://www.youtube.com/@masa0509【おすすめレシピ】やみつき確定！超香ばしい「しびれ鶏」：https://youtu.be/t3iEkGkAfrc?si=OHrPA2DPLv4n9Q_H３種のきのこ味噌バターグリル：https://youtu.be/7TFmHHl2tmo?si=tsyjUL8quOOA1QL7・よる / 誰でもできる簡単レシピ[画像4: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-a5c4f196d002ad996b73-3.jpg ]Instagram：https://www.instagram.com/yoru_yorublog/【おすすめレシピ】おうち焼き鳥：https://www.instagram.com/reel/C-e7mqhSgK_/ポテチーベーコン巻き：https://www.instagram.com/reel/DALBPvnSM5Q/・吉村ルネ / 野菜料理創作家 (エイジングケア) フードコーディネーター[画像5: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-513047557b7e6e351566-4.jpg ]Instagram：https://www.instagram.com/rune.my/【おすすめレシピ】チーズ香るふんわり米粉のフォッカッチャ：https://www.instagram.com/reel/C7p-ZD7vjgD/広東飲茶餃子：https://www.instagram.com/reel/C6zj_hgSW4Q/・うさまる/子ども4人ママ/楽しむ節約・かさましのプロ[画像6: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-9b9cd4af1d5fc33bfff5-5.jpg ]Instagram：https://www.instagram.com/usamaru.tahm/【おすすめレシピ】8歳が作る激うまフライドチキン：https://www.instagram.com/reel/C-qtPRQhkDl/豚こまと凍り豆腐の簡単ステーキ：https://www.instagram.com/p/DAcAHqsBkkJ/・しょうこ｜元シェフママが作る大満足おうちごはん[画像7: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-133db2a0c15a123043c9-6.png ]Instagram：https://www.instagram.com/sho_ko_gohan/【おすすめレシピ】COSORIを使った時短朝ごはん：https://www.instagram.com/reel/C_UF-0shD6z/かぼちゃとさつまいものソフトクッキー：https://www.instagram.com/reel/DBnyN52pCGd/・MYON(みょん)|胃袋を惚れさせるレシピ[画像8: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-38b9fed943d20ac6e681-7.jpg ]Instagram：https://www.instagram.com/myon_424/【おすすめレシピ】超簡単トルティーヤピザ：https://www.instagram.com/reel/C-r7VgLOVyC/おうちパーティーにザクザク海老ぱん：https://www.instagram.com/reel/DBn42EpPGGY/・もんきち 家族のための男飯【簡単おつまみ・時短レシピ】[画像9: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-8e81f3e86f9a3e989d9a-8.jpg ]Instagram：https://www.instagram.com/fujimon_kitchen/【おすすめレシピ】分厚いステーキを失敗なく焼く方法：https://www.instagram.com/reel/DAS1UhFIMsU/COSORIで至福の焼き鳥絶品ニンニク醤油ダレ：https://www.instagram.com/reel/DBn0Z0hISrc/・冷凍子ママ❄️下味冷凍/作り置き/冷凍活用レシピ[画像10: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-93f59f7752a891049a39-9.png ]Instagram：https://www.instagram.com/reitoumama/【おすすめレシピ】ノンフライヤーCOSORI冷凍食品の加熱時間まとめ：https://www.instagram.com/reel/C_WvBh-B2Pq/冷凍カレー焼きおにぎり：https://www.instagram.com/reel/DAPxqa3PKX0/・RINATY（ りなてぃ ）｜献立 料理 レシピ｜[画像11: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-1b4af0054a0aa25437b7-10.jpg ]Instagram：https://www.instagram.com/rinaty_cooking/【おすすめレシピ】やみつきたれ唐揚げ：https://www.instagram.com/reel/DCBw2AnsHIe/・あこ【家族が笑顔になる簡単レシピ】[画像12: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-cfe7096f3d5be8eb1f78-11.png ]Instagram：https://www.instagram.com/akogohan_recipe/【おすすめレシピ】揚げずにほったらかし山賊焼：https://www.instagram.com/reel/DCoNaQyypFv/・さや 野菜ソムリエママ[画像13: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-5d71563655266049f7b2-12.jpg ]Instagram：https://www.instagram.com/saya__gohan/【おすすめレシピ】乾燥野菜を楽しておいしい：https://www.instagram.com/reel/DCoGpH3THKl/・けんとのダイエット講座[画像14: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-888459779ead50292c1b-13.png ]YouTube：https://www.youtube.com/@kentodietkoza【おすすめ動画】痩せたい人は今すぐやめて！太る食べ物TOP5！食べても太らない裏技も教えます！！https://youtu.be/6gLRTZig1MM?si=D3BZ9cIZBwHYww50※こちらの動画はCOSORIノンフライヤーを活用して、揚げ物を健康的に食べる方法紹介する動画です。活動成果とユーザーの声「こんなに簡単に作れるとは思わなかった！」「時短でここまで美味しいなんて、感動しました！」「毎日のご飯が楽しくなりました！」など、アンバサダーによるレシピは、ユーザーから多くの反響をいただきました。また、発酵や乾燥野菜などのCOSORIノンフライヤーの最新機能を活かしたユニークなレシピも注目を集め、料理の幅を広げています。今後の活動についてCOSORIアンバサダー活動を通じて得られたご意見を活かし、2025年以降もユーザーのニーズに寄り添った製品開発とコンテンツ制作を進めていきます。「COSORIノンフライヤーで、もっと楽しく、もっと美味しく。」をテーマに、新たな価値をお届けします。プレゼントキャンペーン情報[画像15: https://prtimes.jp/i/90820/56/resize/d90820-56-abb87936637f6fbc3639-14.jpg ]日頃のご愛顧に感謝を込めて、「COSORIアンバサダー Black Fridayキャンペーン」を実施します！【開催期間】2024年11月29日(金)～12月6日(金)【参加方法】COSORI公式InstagramとアンバサダーInstagramをフォローし、キャンペーン投稿をチェック！【キャンペーン投稿】https://www.instagram.com/p/DC76FhmhE1V/今後もCOSORI料理応援部では、より多くのユーザーに料理の楽しさとCOSORIノンフライヤーの可能性を知ってもらうため、アンバサダーと連携して、新たなコンテンツやキャンペーンを展開します。ぜひCOSORI公式Instagramで最新情報をチェックしてください！