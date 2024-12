《NEW OPEN》メディア取り上げ多数！アサイーボウルで連日行列の『THE_B』が、2024年12月14日(土)中目黒に2号店をオープン！中目黒店限定の新メニューも登場！

株式会社エスモードアート

株式会社エスモードアート(https://www.smode.co.jp/)

この度、『THE_B』は2024/12/14(土)に中目黒に二号店をオープンいたします。

四季の移り変わり1つをとっても地球の変化を感じる昨今、"最高な人生のために、今ある選択肢からより良い選択を。"をコンセプトに掲げる私たちが、地球環境や社会課題に対してできることと改めて向き合いました。今まで以上に、THE_Bを通して地球、社会、そしてかけがえない自分自身にとって

より良い選択肢を選んでいただけるブランドを目指し新店舗をオープンいたします。表参道店のオープンから6年の月日を経て、内装をはじめメニューやプロダクトに至るまで更にパワーアップしたショップが完成しました。

【広々としたイートインスペースを備え、リラックスしたひとときをお楽しみいただけるカフェ空間。店内の内装や食器などに取り入れた様々なサステナブル要素にも注目】

店内提供用のお皿は、日本有数の窯業の盛んな地“長崎県波佐見町“発の磁器ブランド「HASAMI PORCELAIN」を使用。 十分に使用できるのに、製造過程で色むらや小さなワレが発生した商品を、不良品として破棄するのではなく『陶磁器ならではの個性』として、愛情をもって販売されています。そして、テーブルには「規格外のサイズで製品にならなかった」「本来捨てられてしまう加工時の端材」からできた石材を天板に使用。店内のチェアにはサスティナブルブランド「MATER」を採用。漁網に他の海洋廃棄プラスチックと混ぜ合わせた再生プラスチックを使用しており、デザイン性だけでなく持続可能性を重視した仕様となっております。使い方や見方1つで「捨てる」という選択肢から「新たな価値を生む」という選択肢へ変わっていくことを感じていただける空間になっています。

【冬のシーズナルメニューやオープンを記念した限定メニューも登場!トッピング希望の多かった《ピーナッツバターアサイーボウル》や規格外のりんごをアップサイクルして作る《ホットアップルサイダー》など中目黒店でしか味わうことができないメニューをご用意】

『アサイービューティーボウルwithピーナッツバター』

イベントで大好評だったアサイービューティーボウルwithピーナッツバター。リッチで濃厚なピーナッツバターとさっぱりしたベリー類たっぷりのアサイーボウルは相性抜群!

待望の人気メニューがついに中目黒店オープンを祝し限定販売! アサイービューティーボウル withピーナッツバター/1,950円(税込)

『HOT アップルサイダー』

形が不揃いや傷などで市場に売り出すことができない規格外の林檎を再利用して作るアップルサイダー。フードロス削減やアップサイクル要素を持った心も身体も温まる冬のシーズナル限定ドリンク。

HOT アップルサイダー/800円(税込)

『THE_B X’mas ガトーショコラ ~豆乳チョコクリームと3種のベリートッピング~』

今年のTHE_Bクリスマスケーキは、ガトーショコラ。ヴィーガン&グルテンフリーとは思えないほど、しっかり濃厚な生地と甘さ控え目なチョコクリームのバランスが絶妙。お酒とも一緒に楽しめる、少し大人なケーキに仕上げました。「ココナッツファインで再現した雪」や「3種類の色鮮やかなベリーたち」「キャラメリゼナッツ」で心踊る盛り付けに。クリスマス感溢れる可愛らしい見た目にも注目!

THE_B X’mas ガトーショコラ ~豆乳チョコクリームと3種のベリートッピング~ / 6,600円(税込)

■店舗紹介

ー 中目黒店 ー

所在地: 〒153-0051東京都目黒区上目黒1丁目 16ー6 ナチュラルスクエアビル1F 中目黒駅徒歩3分

営業時間:10:00~19:30

Tel: 03-6303-0882(#)

■公式オンラインストア/公式SNSアカウント

HP https://theb.jp/

Instagram https://www.instagram.com/the_b_vegan/

■THE_B

The Better choice for the Best life.

最高な人生のために、今ある選択肢からより良い選択を。

THE_Bは、私たちをとりまく地球環境や社会、そしてかけがえのない自分自身にとって良い選択、ライフスタイルを提案するコンセプトショップです。取り扱っている商品はヴィーガンやスーパーフードを使用したサラダボウルやスムージー、フルーツボウルをメインに健康と環境を考えたメニューをご用意しています。