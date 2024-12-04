【ミヤチク*WINTER SALE*】クリスマスまでにお届け！一年のご褒美に贅沢しよう！厳選のお肉が数量限定でプレミアム価格で登場！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、12/10(火)までの期間限定で”WINTER SALE(ウィンターセール)”を開催中です！
WINTER SALE 特設ページ
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=73
販売期間：2024年12月10日(火)23:59迄
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
【クリスマス特別商品】
★〈限定50個〉クリスマスチキン＆金のボロニアソーセージ
クリスマスのメイン料理やっぱりチキンでしょ！
お届け日：12月21日(土)～12月23日(月)
【WINTER SALE特別価格】4,980円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6258
★〈限定50個〉宮崎県産和牛モモクリスマス用セット
ローストビーフやビーフシチューに最適☆
お届け日：12月21日(土)～12月23日(月)
【WINTER SALE特別価格】6,980円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6259
★〈数量限定〉宮崎牛肩ロース焼肉・しゃぶセット
宮崎牛が贅沢にどちらも味わえる！
【WINTER SALE特別価格】3,980円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6257
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■お問い合わせ先
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ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
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