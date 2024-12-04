令和６年度プンカㇻ協働展示「Punkar network×MIE2024　　　三重から北海道へ-アイヌ文化と出会った人々-」 　11月29日より開催

公益財団法人アイヌ民族文化財団

アヌココㇿ アイヌ イコロマケンル 国立アイヌ民族博物館（館長：佐々木史郎、所在地：北海道白老郡白老町）は、2024年11月29日(金)から2025年1月19日(日)まで、2024プンカㇻ協働展示を開催いたします。

プンカㇻ協働展示は、アイヌ文化でつながる博物館等ネットワーク事業（愛称プンカㇻ）の事業として、国立アイヌ民族博物館と北海道を中心とした国内73の会員機関が連携・協力してアイヌ文化を紹介する展覧会です。北海道外を中心に、広く一般に向けてアイヌの歴史・文化等に関する正しい認識と理解を促進するため、民具・工芸品の展示や関連イベント等により、アイヌ文化を総合的に紹介します。

本展示は、三重県内3会場で開催され、18-19世紀に活躍した松浦武四郎、大黒屋光太夫、村上島之允など、三重県出身の先人たちとアイヌ文化との関わりを紹介します。松浦武四郎の日誌や文献を中心に、絵図や民具などの展示を通じて、アイヌ文化やアイヌ語地名、各地域のプンカㇻ会員機関の活動を紹介。また、北海道探索の歴史と現代の観光情報も併せて展示します。

この機会を通じて、アイヌの歴史・文化への理解を深め、現代社会における多様性の尊重とアイヌ民族の現状について考える契機となることを目指しています。

１．基本情報

■ 展覧会名称

令和6年度プンカㇻ協働展示

Punkar network×MIE 2024 三重から北海道へ－アイヌ文化と出会った人々

■会場・会期・入館料

＜松浦武四郎記念館＞https://x.gd/6wZe9

三重県松阪市小野江町３８３

会期：令和6年11月29日（金）～ 令和7年1月19日（日）

休館日：月曜日、祝日の翌日、12月29日～1月3日

開館時間：9時～16時30分

入館料：一般360円、6歳以上18歳以下230円（常設展示入館料）

＜大黒屋光太夫記念館＞ https://suzuka-bunka.jp/kodayu/

三重県鈴鹿市若松中一丁目1-8

会期：令和6年11月29日（金）～ 令和7年1月19日（日）

休館日：月曜日、火曜日、第3水曜日（ただし、月曜日のみ休日の場合は開館）、

12月28日～1月4日

開館時間：10時～16時

入館料：無料

＜石水博物館＞ https://sekisui-museum.or.jp/

三重県津市垂水3032番地18

会期：令和6年11月29日（金）～ 令和7年1月19日（日）

休館日：毎週月曜日[但し祝日の場合は翌平日]（1月13日（月・祝）は開館、翌14日（火）は休館）

年末年始（12月29日～1月3日）

開館時間：10時～17時（入館は16時30分まで）

入館料：一般500円[400円]・学生300円（中学生以下無料）

障害者手帳、ミライロID等をご提示の方 300円（付添者1名無料）

※ [ ]内は20名様以上の団体料金 ※セット券（5枚、2,000円）あり

■主催・後援

主催：国立アイヌ民族博物館

共催：松浦武四郎記念館、大黒屋光太夫記念館、公益財団法人石水博物館

後援：公益社団法人北海道アイヌ協会

■ 関連事業

＜松浦武四郎記念館＞

オープニングトークイベント

「松浦武四郎が記した地域のエピソードとその魅力」

11月29日（金）12:00～13:00

内田祐一（文化庁調査官）



※ 事前予約なし

当日先着順

トークイベント 1

「アイヌの装い」

12月8日（日）10:00～11:00

北嶋由紀（国立アイヌ民族博物館室長補佐）



※ 事前予約なし

当日先着順

ワークショップ

「自分だけのミニタマサイを作ろう！」

12月8日（日）14:00～15:00

※詳細は下記URL参照

https://logoform.jp/form/TY2e/795472

トークイベント 2

「松浦武四郎と加賀伝蔵：伝蔵のアイヌ語通辞としての生涯」

令和7年1月12日（日）10:00～11:30

石渡一人氏（別海町郷土資料館学芸員）

深澤美香（国立アイヌ民族博物館研究員）



※ 事前予約なし

当日先着順

館長トークイベント

令和7年1月19日（日）14:00～15:00

佐々木史郎（国立アイヌ民族博物館館長）

山本 命氏（松浦武四郎記念館館長）



※ 事前予約なし

当日先着順



※ トークイベントとワークショップの問い合わせ先：

0598-56-6847 （松浦武四郎記念館）

＜大黒屋光太夫記念館＞

- ワークショップ「アイヌ民具にふれてみよう（１.刺繍体験、２.アイヌ文様をかいてみよう）」12月14日（土）14:30～16:00問い合わせ先：059-382-9031（鈴鹿市文化財課）※「１.刺繍体験」は先着15名、「２.アイヌ文様をかいてみよう」は、人数制限はありません。ワークショップ アイヌ民具にふれてみよう

講演会

「大黒屋光太夫がロシアに残した日本書籍」

12月21日（土）10:30～12:00

鈴木建治（国立アイヌ民族博物館室長補佐）



※ 事前予約なし

当日先着順



※ ワークショップと講演会の問い合わせ先：059-382-9031（鈴鹿市文化財課）

2．展示基本構成と主な展示資料

＜松浦武四郎記念館＞

- アイヌの歴史と文化- 伊勢国から蝦夷地への眼差し村上島之允、大黒屋光太夫、松浦武四郎、川喜田石水などゆかりの人物をパネルで紹介- 武四郎の歩いた道松浦武四郎が探査した地名や民具などそれぞれの地域のアイヌ文化について紹介する。さらに、現在の伝承活動や工芸品のほか、各地域のプンカㇻ会員機関や観光情報についても紹介(1) いまにつながるアイヌ文化- いまにつながるアイヌ文化各地の技術伝承者制作の現代の作品を展示

主な展示資料：『石狩日誌』、『新板蝦夷土産道中寿五六』、『蝦夷島奇観』、アイヌ民具資料、現代作品ほか

松浦武四郎記念館外観石狩日誌（松浦武四郎記念館）アットゥㇱ（樹皮衣） 北海道平取町 貝澤雪子 作ポンチタㇻペ（小さな花ござ）

＜大黒屋光太夫記念館＞

- アイヌの歴史と文化パネルや民具から概要を紹介- 光太夫とラクスマンと根室場所- アイヌの装い- プンカㇻ事業・会員機関紹介

主な展示資料：光太夫及びラクスマン関連史料、アイヌ民具資料

大黒屋光太夫記念館外観大黒屋光太夫磯吉画幅（大黒屋光太夫記念館蔵）

＜石水博物館＞

- アイヌの歴史と文化およびプンカㇻ事業・会員機関紹介パネルにて紹介- 伊勢国から蝦夷地への眼差し- 企画展「藩校有造館と齋藤拙堂」で松浦武四郎関連資料の出品- 川喜田半泥子のマキリの紹介

主な展示資料：『東西蝦夷山川地理取調図』、『近世蝦夷人物誌』

石水博物館外観松浦武四郎筆 熊図 扇面（石水博物館蔵）. チラシ

本展チラシは「プレスリリース添付資料」よりダウンロードしていただけます。