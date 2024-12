最大70%OFF！年内最後の楽天スーパーSALEをお見逃しなく！｜Naturecan

Naturecan株式会社

・12/4(水)20:00~12月11(水)1:59まで楽天スーパーSALEが楽天市場で開催

・大人気CBD製品・プロテインがお買い得価格に

・お得なクーポンやプレゼントもご用意

・THC成分ゼロ(検出限界以下)

・第三者機関により品質試験済み

年内最後の楽天スーパーSALEが開催!

Naturecan楽天市場店はこちら :https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

英国発CBD専門店Naturecanは、12/4(水)20:00~12月11(水)1:59まで開催される楽天スーパーSALEにおいて、人気商品のCBDオイルやクリアホエイプロテインをはじめとする数多くの商品を、最大70%OFFにて販売致します。

セール概要

■期間:12/4(水)20:00~12月11(水)1:59

■割引率:最大70%OFF

■内容:

過去最安値商品もご用意!お得なこの機会をお見逃しなく◎

7日間限定クーポン配布!7777円以上のお買い物で777円OFF (全商品対象)

8,000円以上*の決済でコラーゲンもしくはビタブーストをもれなくプレゼント!

*決済時の金額

目玉商品の一部をご紹介

詳細を見る :https://www.rakuten.co.jp/naturecan/contents/ss-naturecan-0924/

クリアホエイプロテイン: 6,591円~

13か月連続Mybestプロテインランキング1位受賞中!

大満足の美味しさとたんぱく質含有量で

理想の身体づくりにピッタリ◎

・1食分あたり24/25gのたんぱく質

・低糖質・低脂質

・100%天然着色料を使用

・ベジタリアンの方にも

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/naturecan/p_7010519679081/?scid=rm_406022

CBD初心者セット:7,999円

「CBDってなに?」

「CBDを利用したいけどちょっと不安。」

そんなお客様にピッタリな、ボディケア・グミ・オイルの3点初心者セット。

低濃度からお手頃にCBDを始めるにはコチラ◎

・THCゼロ保障(検出限界以下)

・オーガニックMCTキャリアオイル使用(CBDオイル)

・ヴィーガンフレンドリー

・第三者機関による試験済

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/naturecan/v_39624973516905/?scid=rm_406022

コラーゲンペプチド パイン味:2,660円

パインフレーバーが2週間のお試しパックで登場!

人工甘味料、保存料、合成着色料を一切使用せず、自然な美味しさを追求。

さらに、1回使い切りの包タイプなので、持ち運びも簡単で便利です。

無理なく続けられる、美味しいスキンケアを始めてみませんか?

・1食分当たり12500mgのドイツ製造コラーゲンペプチド含有

・さらっと溶けやすいパウダータイプ

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/naturecan/v_40709444894828/?scid=rm_406022

他にもお買い得商品が盛りだくさんの7日間!

気になる商品やいつもご利用いただいている商品をお買い逃しなく◎

Naturecanについて

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」(自然に寄り添って/できるだけ自然に近く)というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使ったり、環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

Instagram: https://www.instagram.com/naturecanjp/

Twitter:https://x.com/NaturecanJP

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

