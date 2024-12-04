【青森県津軽】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、青森県津軽に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db(https://salesnow.jp/db)）



【ランキングTOP30】

1位. キヤノンプレシジョン株式会社（青森県弘前市）：1,899人

2位. 株式会社青森銀行（青森県青森市）：1,699人

3位. 株式会社みちのく銀行（青森県青森市）：1,594人

4位. 紅屋商事株式会社（青森県青森市）：1,340人

5位. 津軽保健生活協同組合（青森県弘前市）：1,174人

6位. 一般社団法人慈恵会（青森県青森市）：1,026人

7位. 株式会社タカシン（青森県平川市）：1,004人

8位. 青森オリンパス株式会社（青森県黒石市）：871人

9位. 東洋建物管理株式会社（青森県青森市）：827人

10位. 株式会社丸大サクラヰ薬局（青森県青森市）：803人

11位. 弘前航空電子株式会社（青森県弘前市）：793人

12位. 津軽みらい農業協同組合（青森県平川市）：782人

13位. 青森保健生活協同組合（青森県青森市）：770人

14位. 国立大学法人弘前大学（青森県弘前市）：763人

15位. 医療法人芙蓉会（青森県青森市）：731人

16位. 丸大堀内株式会社（青森県青森市）：697人

17位. 生活協同組合コープあおもり（青森県青森市）：693人

18位. 青森綜合警備保障株式会社（青森県青森市）：685人

19位. つがる弘前農業協同組合（青森県弘前市）：675人

20位. 株式会社青南商事（青森県弘前市）：643人

21位. 太平ビルサービス株式会社（青森県青森市）：639人

22位. 青森県民生活協同組合（青森県青森市）：564人

23位. 盛運輸株式会社（青森県青森市）：544人

24位. 一般財団法人黎明郷（青森県弘前市）：538人

25位. 株式会社ケンジ（青森県青森市）：511人

26位. サンライズ産業株式会社（青森県弘前市）：476人

27位. 株式会社工藤パン（青森県青森市）：465人

28位. 株式会社あうら（青森県青森市）：462人

29位. バンドーウエルフェアグループ株式会社（青森県弘前市）：451人

30位. 株式会社アピール（青森県平川市）：446人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db