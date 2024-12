【Peony】SNSで話題の新ライフスタイルブランドから待望の新作ハイライターが12月10日発売！

株式会社Ivy株式会社Ivy(アイビー)(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:イ・ジヘが展開するコスメブランド「Peony(ピオニー)」より、「グロウオブラブハイライター」が2024年12月10日(火)に発売いたします。

Peony公式サイト:https://peonyofficial.jp

■触ればわかる、しっとり微粒子テクスチャーで輝きあふれる「うるうるハイライター」

高保湿・高密着な繊細パールで輝きが1日続く。

ブラシを使って内側から潤うナチュラルグロウ、指先を使ってピンポイントにハイグロウまでどちらの質感も叶える上品かつ華やかな発色。

品よく肌に艶を仕込むうるおいヴェール愛嬌にあふれた肌に溶け込む2カラー#01 つやっと光を集めるパールの輝き #02 ほっぺに愛嬌を与えるパールピンク

■初回限定版はホリデームード高まるパールホワイトカラーのパッケージ

初回限定版パッケージ通常版パッケージ

■数量限定のノベルティ「つやリングフェイスブラシ」

柔らかい肌あたりのオリジナルメイクブラシ。優しくブラシで磨くように乗せるとほっぺにつやリングが...!

商品情報

商品名:Glow of Love Highlighter グロウオブラブハイライター

カラー:全2色

販売価格:\3,800 (税込\4,180)

発売日:2024年12月10日(火)オンラインストアより発売開始

Peonyについて

2024年4月に日本でローンチしたライフスタイルブランドで、韓国のユーザーからも反響を受け同年9月より発売開始。

I'm the heroine of my story 「私の物語のヒロインは私自身」を掲げ、Peonyを通して多くのお客様に自分自身を愛するきっかけづくりをお届けします。

Peony公式メディア

公式サイト:https://peonyofficial.jp

Instagram:https://www.instagram.com/peony_jp.official/

X(旧Twitter):https://x.com/peony_jp_info/

会社概要

社名:株式会社Ivy(株式会社アイビー)

代表者:代表取締役CEO イ・ジヘ

問い合わせ先:admin@ivycorp.org