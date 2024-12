賞金10万円＆MVP賞RTX4070グラフィックボードのレインボーシックス シージ オンライン対戦イベント『玄人志向杯』2025年1月11日開催！参加募集は本日より開始～1月6日まで

シー・エフ・デー販売株式会社

PCパーツブランド「玄人志向」は、5vs5のFPSゲーム「レインボーシックス シージ」のオンライン対戦イベント「レインボーシックス シージ 玄人志向杯」を2025年1月11日(土)に開催いたします。

玄人志向杯 レインボーシックス シージ対戦会は、どなたでも参加頂けるコミュニティイベントです。(5人1チームでのご応募になります)

キャスターにOkayama氏とCrazyPapiyoN氏をお招きして、共ににレインボーシックス シージコミュニティの発展を目指します!

賞品は「優勝賞金 100,000円」、MVP賞は「GeForce RTX 4070搭載グラフィックボード」と

非常に豪華な大会となっておりますので、皆さま是非ご参加ください!

参加募集は本日2024年12月3日より始まり、2025年1月6日締め切りとなっています。

※イベントの詳細は、玄人志向Webサイトのイベントページをご確認ください。

■大会名

レインボーシックスシージ 玄人志向杯 who is the winner

■玄人志向イベントサイト

https://www.kuroutoshikou.com/campaign/detail/rainbow-six-siege-kurouto-cup-202501.html

■開催・募集日時

- 開催日

2024/8/3(土) 14:00~23:00

- 募集

最大64チーム:先着順

募集期間:2024/12/3(火)~2025/1/6(月)

- トーナメント表発表

2025/1/9(木)予定

■賞品

優勝賞金:100,000円

MVP賞:GG-RTX4070-E12GB/DF2 1名

GALAKURO GAMING『GG-RTX4070-E12GB/DF2』■キャスターOkayamaCrazyPapiyoN■配信サイト

玄人志向ちゃんねる

https://www.youtube.com/channel/UC35Q1kTCSbAw4zTscl9MA3w

■参加条件- PC版 の Tom Clancy's Rainbow Six Siegeをプレイしている方- イベントルールを守る事ができ、日本語でコミュニケーションがとれること- 運営の指定するサービス【X(旧Twitter) / Discord】が利用できること- 5人1チームで参加できること

■応募フォーム

※玄人志向イベントサイト(https://www.kuroutoshikou.com/campaign/detail/rainbow-six-siege-kurouto-cup-202501.html)の参加条件、ルール等をよくお読みになってからご応募ください。

応募フォーム :https://www.kuroutoshikou.com/campaign/detail/rainbow-six-siege-kurouto-cup-202501.html#application■過去の大会の様子[動画: https://www.youtube.com/watch?v=U98iC080H_g ]■運営協力

一般社団法人 宮崎県eスポーツ連合

https://www.miyazaki-esports.com/