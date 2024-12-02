【パンケーキ専門店】belle-ville pancake cafe 冬の期間限定パンケーキは苺とピスタチオ！！

株式会社サンパーク[画像1: https://prtimes.jp/i/37579/226/resize/d37579-226-3976b4af42e8a01af06a-0.jpg ]期間限定パンケーキ商品名 ：『贅沢いちごとピスタチオのパンケーキ』1,500円（税込1,650円）販売開始：2024年12月2日(月)取扱店舗：国内全店苺、ベリーの甘酸っぱい酸味とピスタチオの濃厚さのマリアージュ。冬らしい華やかな色合いと、パンケーキのふわしゅわ食感がわくわくをかきたてます。期間限定ドリンク商品名 ：『ピスタチオといちごの贅沢スムージー』900円（税込990円）販売開始：2024年12月2日(月)取扱店舗：国内全店belle-ville pancake cafeについて並んででも食べたい！パンケーキと紅茶の専門店。注文を受けてからフレッシュなメレンゲをたて、生地を作り、厚手の鉄板でじっくりふっくらと焼き上げます。そのため、ふわふわとろとろのパンケーキとなります。半生タイプの仕上がりが特徴です。お口の中でとろけるパンケーキをぜひ体感してください。belle-ville pancake cafeのパンケーキと紅茶やコーヒーとの相性は絶妙です。現在、国内4店舗、海外6店舗で営業中。◇ホームページhttps://belle-ville.net/◇オンラインショップ(姉妹店高木珈琲オンラインショップ)https://takagicoffee-shop.com/ベルヴィルbelle-ville pancake cafe監修『ふるふるパンケーキミックス』販売中◇Instagramhttps://www.instagram.com/belleville_official/■belle-ville pancake cafeに関する質問、取材のお申し込み先についてEmail：info@takagicoffee.com[画像2: https://prtimes.jp/i/37579/226/resize/d37579-226-cc0e83f3131152916ac7-0.jpg ]belle-ville pancake cafe監修 パンケーキミックス粉belle-ville(ベルヴィル)の監修したパンケーキミックス粉を、姉妹ブランド『高木珈琲』のオンラインショップにて販売中です。ジャパン・フード・セレクションにてグランプリを受賞した商品です。https://takagicoffee-shop.com/?pid=159994801belle-ville(ベルヴィル)の監修したパンケーキミックス粉を、姉妹ブランド『高木珈琲』のオンラインショップにて販売中です。ミルクを入れて振って焼くだけで完成する『ふるふるパンケーキミックス』はお子さまと一緒にパンケーキ作りを楽しんでいただけます。[画像3: https://prtimes.jp/i/37579/226/resize/d37579-226-a4fcce64fda413b84e84-0.jpg ]belle-ville pancake cafe 国内店舗情報公式HP : https://belle-ville.net/オフィシャルInstagram : https://www.instagram.com/belleville_official/ホワイティ梅田店住所：〒530-0027 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街４-５ホワイティうめだイーストモール横浜ワールドポーターズ店住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ1階阪急岡本駅店住所：〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目1-1 阪急ビル1F千里中央店住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル2階[画像4: https://prtimes.jp/i/37579/226/resize/d37579-226-04f8280cde7e60fe8623-0.jpg ]〈姉妹ブランド 高木珈琲 店舗情報〉公式HP : https://takagicoffee.com/オフィシャルInstagram : https://www.instagram.com/takagi_coffee_official/茨木店住所：〒567-0028 大阪府茨木市畑田町５-５須磨離宮公園前店住所：〒654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台１-１-６M'av行徳店住所：〒272-0133 千葉県市川市行徳前２丁目４-３フォレストモール京田辺店住所：〒610-0315 京都府京田辺市同志社山手1-1-1イオンタウン松本村井店住所：〒399-0036 長野県松本市村井町南2丁目21番45-1号イオンタウン松原店住所：〒580-0015 大阪府松原市新堂４丁目１１５４高木珈琲オンラインショップURL:https://takagicoffee-shop.com/