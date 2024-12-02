キャラクター＆ホビー商品通販サイト「あみあみ」のShopee出店をBeeCruiseがサポート開始

BEENOS株式会社

海外向け購入サポートサービス「Buyee」を運営するBEENOSグループで越境ECおよびジャパニーズコンテンツの海外進出をサポートするBeeCruise株式会社（以下「BeeCruise」）は、大網株式会社（本社：東京都文京区小石川、代表取締役社長：金坂 瑞樹、以下大網）の運営するホビー商品通販サイト「あみあみ」の東南アジア最大級のECモール「Shopee（ショッピー）」への出店支援を開始しました。

・あみあみオンラインショップ：https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

・BeeCruiseサービスサイト：https://service.beenos.com/(https://service.beenos.com/)

■背景

1999年にホビー通販サイト「あみあみ」の運営を開始した大網は、2009年から海外販売を開始しています。越境販売・流通の拡大に伴い、中国・アメリカでの現地子会社の設立や現地物流拠点を設けるなどグローバル事業に注力しています。国内においても秋葉原・池袋で運営する実店舗における訪日客への販売対応などを通して、キャラクターグッズやホビー商品を愛する海外の消費者の需要に向き合い続けています。

一方、キャラクター＆ホビー商品はBEENOSグループの提供する海外向けの購入支援サービス「Buyee」においても人気ジャンルです。「おもちゃ、ホビー」「アニメ・コミックグッズ」「フィギュア」は、2024年上半期のBuyeeの分野別商品購入件数でランキングトップ10入りしており、「アニメ・コミックグッズ」「フィギュア」は購入件数の伸長率でもトップ5にランクインしています。（※1）

BeeCruiseが提供する海外ECモールへの出店支援サービスでは企業が効率的な海外販売を実現できることが強みです。販路拡大を目指す大網の方向性と合致したことから、このたび東南アジア最大級のECモール「Shopee」への「あみあみ」の出店サポートを行うこととなりました。BEENOSグループは、越境EC黎明期である2008年より越境EC事業を開始しこれまで6,000件以上（※2）の国内ECサイトの支援を行い、海外発送オペレーションやグローバルカスタマーサポートなどに独自のノウハウを磨き上げています。これからもBeeCruiseおよびBEENOSグループは、日本企業が低コスト・低リスクでECを通じた海外展開に取り組める環境の構築を推進し、海外市場における流通拡大に貢献してまいります。

■大網様のコメント

越境販売や実店舗運営を通して、東南アジアの消費者からアニメほか日本のポップカルチャーへの愛を強く感じます。BeeCruise様のご協力を得て、海外需要の取り込みを国内業界にも還元できるように取り組んでまいります。

■あみあみとは

フィギュアやアニメグッズを主に取り扱う日本最大級のホビー通販サイト「あみあみ」の運営のほか、秋葉原と池袋における実店舗事業、自社製造事業、海外ディストリビューション事業など多岐に亘る事業を行っており、事業売上規模は450億円を越えました。

・あみあみオンラインショップ：https://www.amiami.jp/

・あみあみX(Twitter)：@amiami_figure(https://x.com/amiami_figure)

・あみあみInstagram：@amiami_jp(https://www.instagram.com/amiami_jp/)

・あみあみfacebook：https://www.facebook.com/amiamijapan/

・あみあみ「Shopee Singapore」：https://shopee.sg/amiami.sg

■Shopee出店支援サービスとは

BeeCruiseがShopeeのパートナーとして国内向けのECサイトをお持ちの事業者様向けに提供する海外モールへの出店支援サービスです。Shopeeのストア開設、商品の出品、カスタマーサポート、国際配送など、企業が単独で行うにはハードルの高い海外販売の壁に対して支援を行い、サービスの利用事業者は東南アジア最大級のECモール「Shopee」を通じて、台湾や東南アジアなどのお客様へ販売を行うことが可能となります。

Shopee出展支援メニュー

対象国：台湾 シンガポール マレーシア タイ

支援内容例：

・各国Shopeeのアカウント開設

・商品情報のシステム連携

・商品登録と翻訳

・多言語のカスタマーサポート

・国際配送の代行 など

■Shopee出店をご検討されている事業者様へ

Shopee出店支援サービスのご紹介 https://shopee.beecruise.co.jp/

出店のご相談 bcr_sales@beenos.com

BeeCruise株式会社 https://service.beenos.com/

(※1)2024年8月22日発表プレスリリース「越境EC×2024年上半期トピックス

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000730.000035599.html）」より引用

(※2)BEENOSグループが提供する「Buyee（https://buyee.jp/）」「Buyee Connect（https://beecruise.co.jp/infra/buyeeconnect/）」およびダッシュボードの提供、越境EC関連サービス「転送コム（https://www.tenso.com/）」、海外マーケットプレイスへの出店および出品サポート、マーケティングおよびプロモーション支援の件数を合わせた数字、BEENOSグループとしての国内企業の越境EC支援実績の累計、2024年9月時点

【大網株式会社の概要】

(1)社名：大網株式会社

(2)代表者：代表取締役社長 金坂 瑞樹

(3)本店所在地：東京都文京区小石川4-21-11

(4)設立年月：1971年6月

【BeeCruise株式会社の概要】

(1)社名：BeeCruise株式会社

(2)代表者：代表取締役社長 直井 聖太

(3)所在地：東京都品川区西五反田8-4-13

(4)設立年月：2017年10月

(5)資本金：100百万円