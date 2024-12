株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「CITYSHOP(シティショップ)」では、「CITY X’mas」と題し、ホリデーシーズンを彩るアイテムやイベントをご用意しました。

街中に光が溢れ、胸が高鳴るホリデーシーズン。

CITYSHOPのスペシャルでプレイフルなアイテムとイベントを詰め込んだ「CITY X’mas」がスタートします。

SPECIAL EVENT 1.

SPECIAL EXCLUSIVE ITEMS「TANAKA for CITYSHOP」

12/5(Thu)-

CITYSHOPの為だけのスペシャルなTANAKAのアイテムを発売。CITYSHOP全店にて、別注アイテムに加え、コレクションラインナップも揃います。

デニムアイテムの別注は、アメリカはニューメキシコ州をインスピレーション源に、岩と山、乾いた空気、自然や大地のパワーを連想させるステンシルワーク、クリスタルを施したアイテムや、広大なサバンナ、荒野が広がる歴史的魔都「ALBUQUERQUE(アルバカーキ)」と名付けられたCITYSHOP別注カラーなど、スペシャルなアイテムがバリエーション豊かに揃います。

WIDE JEAN TROUSERS with STONE(PINK / WHITE)\57,200(tax in)

NO COLLAR JEAN JACKET\63,800(tax in)

STRAIGHT JEAN TROUSERS with STUDS\74,800(tax in)

STUDS BELT\47,300(tax in)

さらには、デザイナーのSAYORI TANAKA氏がニューヨークで長年集めてきたヴィンテージパーツとクリスタルを散りばめたネックレスとブレスレットもホリデースペシャルアイテムとして発売します。

NECKLACE\19,800(tax in)/BLACELET\14,300(tax in)

「スナック TANAKA」at CITYSHOP SHIBUYA

12/7(Sat) 14:00-20:00

TANAKA × CITYSHOP の別注アイテムの発売を記念したスペシャルイベント、「スナックTANAKA」がCITYSHOP 渋谷店に開店します。

当日はニューヨークを彷彿とさせるフードやドリンク、TANAKAセレクションによるレコードサウンドをご用意し、デザイナーSAYORI TANAKA氏率いるチームTANAKAが皆さまをお迎えします。

また、スペシャルイベント限定でスタッズ・ステンシルのワークショップを開催します。

※ワークショップの詳細はこちら https://baycrews.jp/blog/detail/3188152

※スタッズ&ステンシルを施せるのは過去アーカイブを含め、TANAKAアイテムに限ります。

※アイテムにより、後日ご配送になる可能性がございます。

■スタッズ

100個程度(モノトーン or カラー)\33,000(tax in)

50個程度(モノトーン or カラー)\16,500(tax in)

17個程度(モノトーンorカラー) \5,500(tax in)

■ステンシル

今季のモチーフである、ニューメキシコ州の自然と大地からのインスピレーション

・ペイズリーモチーフ(数種あり)

・永遠のテーマ、平和への祈りを込めドーブフラワー

大…\8,800(tax in)/中…\5,500(tax in)/小…\3,300(tax in)

【TANAKA】

「これまでの 100 年とこれからの 100 年を紡ぐ衣服。時代、性別を超えて永く愛される衣服。」をコンセプトに 2018 年よりスタート。

常識やスタイルにとらわれず「自由の象徴」であるデニムという素材に無限の可能性を見出し、次の100年を形創る衣服を創り出すコレクションを展開。

SPECIAL EVENT 2.

FLOWER SHOP「duft」SPECIAL DECORATE&X‘mas WREATHS

12/5(Thu)-

CITY X‘maを彩る、フラワーショップ「duft」によるスペシャルなデコレーション。

CITYSHOPの為だけのスペシャルなX’masリースも販売します。

SPECIAL EVENT 「duft」FLOWER SHOP at CITYSHOP SHIBUYA

12/21(Sat)

CITYSHOP 渋谷店に1日限定のFLOWER SHOP「duft」がオープンします。「duft」のオーナー若井ちえみ氏に在店頂き、ホリデーシーズンの気分を高めるフラワーアレンジメントをご堪能頂けます。この時期ならではの、スワッグのアレンジもオーダー可能。是非、スペシャルな時間をご体験ください。

【duft】

duftは“香り”という意味。花や植物の香りを感じて深呼吸するような、慌ただしいと見失いがちな自分だけの時間を感じてもらうことをコンセプトに活動。2016年より松陰神社前にて、duftをオープン。2023年11月より、羽根木公園すぐ近くの場所に移転。切り花1本の販売から、花束などの制作の他に、ウェディング、ショップや展示会などの空間にあわせて花のスタイリングなども行う。

SPECIAL EVENT 3.

AFTER SHAVE CLUB SPECIAL ORDER EVENT

12/5(thu)-

ニューヨーク発、オールハンドメイドのスタッキングジュエリーブランド「AFTER SHAVE CLUB」によるLETTERING NECKLACEのオーダーイベントを開催します。自分へのギフトとして、大切にしているひと文字をネックレスに。

CITYSHOP渋谷店 12/5(thu)-12/11(wed) / CITYSHOP 名古屋店 12/14(sat)-12/22(sun)

漢字1文字+チェーン \69,300(tax in)

※価格はそのままで、チェーンの長さを16インチ(49.64cm) 、18インチ(46.72cm)からお選び頂けます。

【AFTER SHAVE CLUB】

2015年に設立されたスタッキングジュエリーのブランド。三次元の形状や、人の手の温もりからインスピレーションを得たユニセックスなジュエリーラインを、モダンなデザインで作り上げています。素材の質感や色の自然な変化を、身に着けながら楽しんでもらえるように、アイテムにはメッキ加工を施さず、すべてを手作業で研磨を行っています。

ホリデーシーズンを盛り上げでくれるアイテムも多数ご用意。

■12月5日(木)発売

【INI CERAMIQUE】

フランス・ブルゴーニュ地方を拠点とする、韓国出身のデザイナーInhee Maが手掛けるハンドメイドの陶磁器工房。ミニマルな侘び寂びの美学に基づいたコレクションを展開することで、クラフトマンシップ、アート、自然との対話を生み出しています。美的インスピレーションと日用品の機能性を兼ね備えた作品は、全てデザイナーの工房でハンドメイドで制作されており、シャモットストーンウェアを使用し、高温で焼成された作品は、光沢のある透明な釉薬の内側と、粘土の自然な質感を強調する外側のコントラストが表現されています。

FLOWER VASE\23,500(tax in)-\36,750(tax in)

【GOOD ROCK SPEED】

2010年に誕生したグラフィックTシャツブランド。アメカジテイストのグラフィックや、ヴィンテージライクな風合い、着古されたヴィンテージ感があるのに、何故かどこか「イマ」っぽい。古き良き時代をリスペクトしながらも、「イマ」を大切にする。そんな思いを大切にしながら、ひとつひとつデザインされています。また、ロックバンドやキャラクターなど世界中で愛されているポップアイコンとのコラボレーションも積極的に行っています。

SWEATSHIRT\10,890(tax in)SWEATSHIRT\10,890(tax in)

【GREEN BUTTER】

韓国発のファッションブランド。商品の本質的な価値にこだわり、流行に左右されることなく、日常と非日常の両方を取り入れたスタイルを提案しています。「GREEN BUTTER」は、なじみのある言葉の組み合わせですが、現実には存在しないものです。2つの異なる意味が融合してユニークなアイデンティティを形成するように、馴染みがありながら馴染みのないジャンルの再解釈から生まれた「GREEN BUTTER」の独特な本質を意味しています。

CARDIGAN(BROWN×GREEN)\39,600(tax in)CARDIGAN(IVORY×BLUE)\45,100(tax in)

【ALEXA STRAK】

アメリカ、メーン州のスタジオにて、再利用された素材やヴィンテージのものを用いてクリエーションを行っているアーティスト。スプレーでドローイングするスタイルがモダンで独創的。

■ALEXA STARK for CITYSHOP

アーティストALEXA STARKのアートペイントが入った、CITYSHOPの為だけのスペシャルなヴィンテージのミリタリージャケット。

JACKET \64,900(tax in)JACKET \64,900(tax in)

【VINTAGE BROOCH】

CITYSHOPのバイヤーが買い付けてきたヴィンテージのブローチも多数ご用意。

■12月19日(木)発売

【BETTER WITH AGE】

Los Angels出身のデザイナーRemy Michiman氏によって設立。学生時代にオープンしたヴィンテージストアをきっかけに、ヴィンテージやデッドストックのアイテムのみを使用した、リメイク主体のブランドを誕生させました。全てハンドメイドで再構築することにより、オリジナルの一点物を生み出しています。従来の技術にとらわれず、実験的なアプローチでデザインを行い、古着に新しい命を吹き込んでいます。

SWEATPANTS(WHITE)\97,900(tax in)

SWEATPANTS(RED)\64,900(tax in)

SWEATPANTS(NAVY)\64,900(tax in)

DENIM PANTS(LIGHT BLUE)\99,750(tax in)

DENIM PANTS(BLUE)\110,250(tax in)

■CITY X‘mas WEB特集

https://baycrews.jp/feature/detail/14322

■CITYSHOP

https://cityshop.tokyo/

https://www.instagram.com/cityshop.tokyo/

■会社概要

【ベイクルーズグループ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:https://www.baycrews.co.jp/