不動産投資型クラウドファンディング「Re-plan Funding」楽天ポイント付与キャンペーン実施

株式会社リプラン

株式会社リプラン（本社：神奈川県横浜市港北区、代表取締役：三浦 洋平）は、不動産投資型クラウドファンディングサービス「Re-plan Funding」において、2024年12月2日より「インカム型 第2号グループホームファンド」の募集を開始致しました。

2号ファンド募集開始に伴い、楽天ポイント付与キャンペーンを実施致します。

【楽天ポイントキャンペーン第一弾】

【@replan_funding ２号ファンド抽選申込開始、フォロー＆リポストキャンペーン中 】

抽選で100名様に楽天ポイント1,000ポイントが当たるキャンペーンを実施中。

Re-plan Fundingは社会貢献性が高い投資型の不動産クラウドファンディングサービスになります。

★キャンペーン参加方法★

１.@replan_fundingをフォロー

https://x.com/replan_funding

２.@replan_fundingの投稿を2024/12/13（金）迄にリポスト

※当選者にはDMでご連絡いたします。

★️Re-plan Funding２号ファンドページ（2024年12月2日正午募集開始）

▷ https://replan-funding.jp/fund/2

【株式会社リプランの会社概要】

株式会社リプランは、価値創造（社会的価値と経済的価値）を伴った社会問題の解決というミッションを掲げており、障がい福祉用途の不動産開発に特化した不動産会社になります。数多くの障がい福祉施設の開発実績があります。

また、東京都・神奈川県にて障がい者グループホームの施設運営をしております。

社名 ：株式会社リプラン

代表者：代表取締役 三浦 洋平

URL ：https://re-replan.co.jp/

本社 ：神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目6番地12日総第12ビル

免許 ：小規模不動産特定共同事業許認可番号 神奈川県知事 第7号

小規模不動産特定共同事業1号（電子取引業務を含む。）

宅地建物取引業免許番号 神奈川県知事（1）第032170号

設立 ：2020年7月7日