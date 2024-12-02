不動産投資型クラウドファンディング「Re-plan Funding」楽天ポイント付与キャンペーン実施

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株式会社リプラン



株式会社リプラン（本社：神奈川県横浜市港北区、代表取締役：三浦　洋平）は、不動産投資型クラウドファンディングサービス「Re-plan Funding」において、2024年12月2日より「インカム型 第2号グループホームファンド」の募集を開始致しました。


2号ファンド募集開始に伴い、楽天ポイント付与キャンペーンを実施致します。



【楽天ポイントキャンペーン第一弾】


【@replan_funding ２号ファンド抽選申込開始、フォロー＆リポストキャンペーン中 】


抽選で100名様に楽天ポイント1,000ポイントが当たるキャンペーンを実施中。


Re-plan Fundingは社会貢献性が高い投資型の不動産クラウドファンディングサービスになります。


★キャンペーン参加方法★


１.@replan_fundingをフォロー


https://x.com/replan_funding


２.@replan_fundingの投稿を2024/12/13（金）迄にリポスト


※当選者にはDMでご連絡いたします。


★️Re-plan Funding２号ファンドページ（2024年12月2日正午募集開始）


▷ https://replan-funding.jp/fund/2






【株式会社リプランの会社概要】


株式会社リプランは、価値創造（社会的価値と経済的価値）を伴った社会問題の解決というミッションを掲げており、障がい福祉用途の不動産開発に特化した不動産会社になります。数多くの障がい福祉施設の開発実績があります。


また、東京都・神奈川県にて障がい者グループホームの施設運営をしております。



社名 ：株式会社リプラン


代表者：代表取締役 三浦　洋平


URL ：https://re-replan.co.jp/


本社 ：神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目6番地12日総第12ビル


免許 ：小規模不動産特定共同事業許認可番号　神奈川県知事 第7号


　　　 小規模不動産特定共同事業1号（電子取引業務を含む。）


　　　 宅地建物取引業免許番号　神奈川県知事（1）第032170号


設立 ：2020年7月7日