『運任せの召喚士』新作カジュアルタワーディフェンスゲーム「運任せの召喚士」発表！本日12月2日(月)よりストア事前登録がスタート

写真拡大 (全4枚)

エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、新作カジュアルタワーディフェンスゲーム「運任せの召喚士」を発表し、本日12月2日(月)よりストア事前登録がスタートしたことをお知らせします。


「運任せの召喚士」は、111percent Inc.からライセンスを受け、正当な許諾権限を有するRich Alien Inc.より日本国内向けのライセンスを受けて提供するものです。



■新作カジュアルタワーディフェンスゲーム「運任せの召喚士」本日より事前登録がスタート




【事前登録期間】


2024年12月2日(月) 11時～


【概要】


本日エヌシージャパンは、新作カジュアルタワーディフェンスゲーム「運任せの召喚士」を発表しました。


あわせて、本日12月2日(月)11時より、事前登録サイトをオープンし、App StoreとGoogle Playにて事前登録を開始しました。


「運任せの召喚士」は、運や実力で勝負する協力型のカジュアルタワーディフェンスゲームです。


友だちや他のプレイヤーと協力しながら、召喚獣を召喚し迫りくる敵を倒して、WAVE80まで生き残ることがゲームの目的となります。


召喚獣は、等級に応じた確率でランダム召喚されます。


画面内に敵があふれかえるか、時間内にボスを倒せなければ敗北となります。


ゲーム開始時には、スタートダッシュ報酬として、好きな最高等級の召喚獣と交換できるダイヤ3,000個や、プレイに役立つアイテム「神の涙」1個、召喚獣の強化に役立つ小判20,000個が必ずもらえます。


今すぐ事前登録して正式サービス開始に備えましょう！



≪「運任せの召喚士」事前登録サイトはこちら≫


https://unmaka.jp/



≪App Storeの事前登録はこちら≫


https://apps.apple.com/jp/app/運任せの召喚士/id6737588155(https://apps.apple.com/jp/app/%E9%81%8B%E4%BB%BB%E3%81%9B%E3%81%AE%E5%8F%AC%E5%96%9A%E5%A3%AB/id6737588155)


≪Google Playの事前登録はこちら≫


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncjapan.aos.luckysummon



■事前登録開始記念　フォロー&リポストキャンペーン




【開催期間】


2024年12月2日(月) キャンペーンポスト投稿後 ～ 2024年12月6日(金) 11時59分まで


【概要】


「運任せの召喚士」の事前登録開始を記念して、抽選でAmazonギフトカード1,000円分が当たる「事前登録開始記念　フォロー&リポストCP」を開催します。


≪参加方法≫


1、「運任せの召喚士」公式X(@Unmaka_JP)をフォローする


2、キャンペーン対象ポストをリポスト


≪賞品≫


Amazonギフトカード 1,000円分　×40名



≪「運任せの召喚士」公式Xはこちら≫


https://x.com/Unmaka_JP


≪「事前予約開始記念フォロー&リポストキャンペーン」の応募規約はこちら≫


https://terms.ncsoft.jp/unmaka/cp-20241212-l9uv3




■ゲーム概要




この運が、クセになる。


運任せで一勝負してみませんか？


タップで召喚！シンプル操作！新作カジュアルタワーディフェンスゲームが登場！


運に支配された世界で、変なものが現れた！？


ランダムな召喚で、強い召喚獣が出れば一発逆転！


確率を勝ち取れるかはあなた次第！


運も実力のうちって言葉、あなたは信じますか？



【タイトル情報】



タイトル名：運任せの召喚士


ジャンル：カジュアルタワーディフェンスゲーム


価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）


対応プラットフォーム：App Store / Google Play


開発：Rich Alien Inc.


運営：NC Japan K.K.


コピーライト： (C)Richalien Inc. Licensed to NC Japan K.K.


事前登録サイト： https://unmaka.jp/


公式X(旧Twitter)： https://x.com/Unmaka_JP


公式YouTube：https://www.youtube.com/@Unmaka_JP


公式Instagram：https://www.instagram.com/unmaka_jp/


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@unmaka_jp


App Store：https://apps.apple.com/jp/app/運任せの召喚士/id6737588155(https://apps.apple.com/jp/app/%E9%81%8B%E4%BB%BB%E3%81%9B%E3%81%AE%E5%8F%AC%E5%96%9A%E5%A3%AB/id6737588155)


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncjapan.aos.luckysummon






※当プレスリリースの内容は2024年12月2日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。