『運任せの召喚士』新作カジュアルタワーディフェンスゲーム「運任せの召喚士」発表！本日12月2日(月)よりストア事前登録がスタート
エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、新作カジュアルタワーディフェンスゲーム「運任せの召喚士」を発表し、本日12月2日(月)よりストア事前登録がスタートしたことをお知らせします。
「運任せの召喚士」は、111percent Inc.からライセンスを受け、正当な許諾権限を有するRich Alien Inc.より日本国内向けのライセンスを受けて提供するものです。
■新作カジュアルタワーディフェンスゲーム「運任せの召喚士」本日より事前登録がスタート
【事前登録期間】
2024年12月2日(月) 11時～
【概要】
本日エヌシージャパンは、新作カジュアルタワーディフェンスゲーム「運任せの召喚士」を発表しました。
あわせて、本日12月2日(月)11時より、事前登録サイトをオープンし、App StoreとGoogle Playにて事前登録を開始しました。
「運任せの召喚士」は、運や実力で勝負する協力型のカジュアルタワーディフェンスゲームです。
友だちや他のプレイヤーと協力しながら、召喚獣を召喚し迫りくる敵を倒して、WAVE80まで生き残ることがゲームの目的となります。
召喚獣は、等級に応じた確率でランダム召喚されます。
画面内に敵があふれかえるか、時間内にボスを倒せなければ敗北となります。
ゲーム開始時には、スタートダッシュ報酬として、好きな最高等級の召喚獣と交換できるダイヤ3,000個や、プレイに役立つアイテム「神の涙」1個、召喚獣の強化に役立つ小判20,000個が必ずもらえます。
今すぐ事前登録して正式サービス開始に備えましょう！
≪「運任せの召喚士」事前登録サイトはこちら≫
https://unmaka.jp/
≪App Storeの事前登録はこちら≫
https://apps.apple.com/jp/app/運任せの召喚士/id6737588155(https://apps.apple.com/jp/app/%E9%81%8B%E4%BB%BB%E3%81%9B%E3%81%AE%E5%8F%AC%E5%96%9A%E5%A3%AB/id6737588155)
≪Google Playの事前登録はこちら≫
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncjapan.aos.luckysummon
■事前登録開始記念 フォロー&リポストキャンペーン
【開催期間】
2024年12月2日(月) キャンペーンポスト投稿後 ～ 2024年12月6日(金) 11時59分まで
【概要】
「運任せの召喚士」の事前登録開始を記念して、抽選でAmazonギフトカード1,000円分が当たる「事前登録開始記念 フォロー&リポストCP」を開催します。
≪参加方法≫
1、「運任せの召喚士」公式X(@Unmaka_JP)をフォローする
2、キャンペーン対象ポストをリポスト
≪賞品≫
Amazonギフトカード 1,000円分 ×40名
≪「運任せの召喚士」公式Xはこちら≫
https://x.com/Unmaka_JP
≪「事前予約開始記念フォロー&リポストキャンペーン」の応募規約はこちら≫
https://terms.ncsoft.jp/unmaka/cp-20241212-l9uv3
■ゲーム概要
この運が、クセになる。
運任せで一勝負してみませんか？
タップで召喚！シンプル操作！新作カジュアルタワーディフェンスゲームが登場！
運に支配された世界で、変なものが現れた！？
ランダムな召喚で、強い召喚獣が出れば一発逆転！
確率を勝ち取れるかはあなた次第！
運も実力のうちって言葉、あなたは信じますか？
【タイトル情報】
タイトル名：運任せの召喚士
ジャンル：カジュアルタワーディフェンスゲーム
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）
対応プラットフォーム：App Store / Google Play
開発：Rich Alien Inc.
運営：NC Japan K.K.
コピーライト： (C)Richalien Inc. Licensed to NC Japan K.K.
事前登録サイト： https://unmaka.jp/
公式X(旧Twitter)： https://x.com/Unmaka_JP
公式YouTube：https://www.youtube.com/@Unmaka_JP
公式Instagram：https://www.instagram.com/unmaka_jp/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@unmaka_jp
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/運任せの召喚士/id6737588155(https://apps.apple.com/jp/app/%E9%81%8B%E4%BB%BB%E3%81%9B%E3%81%AE%E5%8F%AC%E5%96%9A%E5%A3%AB/id6737588155)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncjapan.aos.luckysummon
※当プレスリリースの内容は2024年12月2日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。