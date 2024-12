続報!集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP」が手がける『RofJ BY JUMP SHOP』が12月7日渋谷にオープン!新商品情報の詳細を公開!

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武)が経営する、集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP」より、新たなライフスタイルブランド『RofJ BY JUMP SHOP』が2024年12月7日(土)より2025年2月26日(水)までの期間限定で「RAYARD MIYASHITA PARK」(所在地:東京都渋谷区)にオープンいたします。本リリースでは、『RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in SHIBUYA』の新商品や、お買い上げ特典のノベルティプレゼントキャンペーン情報を公開いたします。

■『RofJ BY JUMP SHOP』について

今回の『RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in SHIBUYA』では、『ONE PIECE』『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『DRAGON BALL』『HUNTER×HUNTER』『NARUTO-ナルト-』『BLEACH』の新商品が登場します。

生地や着用時のシルエットにこだわったTシャツ「THE STANDARD TEE」や、シルク版と一部特殊刺繍で原画を表現したトートバッグ「刺繍TOTEBAG」などのアパレル商品のほか、なじみ深い「週刊少年ジャンプ」のロゴや各作品のタイトルロゴが刻印された「ACRYLIC LOGO KEY RING」など多様な商品を展開いたします。

また期間中、店頭で10,000円(税込)以上をお買い上げいただいたお客様へ、先着で『RofJ BY JUMP SHOP』オリジナル巾着ポーチをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

かつてから今、「週刊少年ジャンプ」に触れたすべての人へ贈るライフスタイルブランド『RofJ BY JUMP SHOP』を、楽しみにお待ちください。

■商品詳細『ONE PIECE』MONOCHROME (BK) #1ルフィ/COLOR (WHI) #1『こちら葛飾区亀有公園前派出所』MONOCHROME (BK) #1麗子/COLOR (WHI) #1

『DRAGON BALL』MONOCHROME (WHI) #1VSピッコロ/COLOR (WHI) #1『HUNTER×HUNTER』MONOCHROME (WHI) #1水見式/COLOR (WHI) #1

『NARUTO-ナルト-』MONOCHROME (BK) #1ライバル/COLOR (WHI) #1『BLEACH』MONOCHROME (BK) #1一護/COLOR (BK) #1

生地や着用時のシルエットにこだわった「THE STANDARD TEE」は、作品ごとに白黒のイラストをRofJのキーカラーに落とし込んだ“MONOCHROME”と、カラーイラストに透明なロゴを入れた“COLOR”の2つのシリーズを展開。サイズが豊富なので、こだわりのシルエットでお好きな作品のTシャツを着こなしていただけます。

商品名:【RofJ】THE STANDARD TEE MONOCHROME/COLOR

価 格:各6,600円(税込)

サイズ:Sサイズ/約着丈67×身幅51×肩幅46×袖丈19cm、

Mサイズ/約着丈69×身幅54×肩幅49×袖丈20cm、

Lサイズ/約着丈71×身幅58×肩幅52×袖丈21.5cm、

XLサイズ/約着丈73×身幅60×肩幅54×袖丈22.5cm、

XXLサイズ/約着丈75×身幅62×肩幅56×袖丈23.5cm

素 材:コットン100%

備 考:本商品は縫製後、製品洗いをしています。製品ごとにサイズや色調が異なる場合があります。

『ONE PIECE』 #1ルフィ<ONE PIECE magazine Vol.1>『DRAGON BALL』 #1悟空

『NARUTO-ナルト-』 #1ナルト『NARUTO-ナルト-』 #1我愛羅

麦わら帽子の網目をチェーンステッチ刺繍で表現

普段使いにもおすすめの、シルク版と一部特殊刺繍で原画を表現した「刺繍TOTEBAG」は、風で飛ばされたルフィの麦わら帽子をチェーンステッチ刺繍で立体的に表現したり、悟空が乗った筋斗雲のもこもこを相良刺繍で表現したりと、作品のワンシーンをそれぞれの刺繍の特性を活かしてデザインされています。

商品名:【RofJ】刺繍TOTEBAG

価 格:各4,950円(税込)

サイズ:W380×H380×D150mm ※取っ手は含みません

素 材:本体/綿、内生地/ポリエステル

週刊少年ジャンプ(YE/PK/BL)『ONE PIECE』PK

『こちら葛飾区亀有公園前派出所』BL『DRAGON BALL』OR

『HUNTER×HUNTER』YE『NARUTO-ナルト-』OR

『BLEACH』Aq.GR

週刊少年ジャンプのロゴや、各作品のロゴがレーザーで刻印されたアクリルキーホルダーです。シンプルながらもネオンカラーが目を引くデザインは、コレクションとして集めるのはもちろんのこと、週刊少年ジャンプのロゴと、お好きな作品のロゴを組み合わせてバッグに付けるのもおすすめです。

商品名:【RofJ】ACRYLIC LOGO KEY RING

週刊少年ジャンプ(YE/PK/BL)/ONE PIECE/こちら葛飾区亀有公園前派出所/

DRAGON BALL/HUNTER×HUNTER/NARUTO-ナルト-/BLEACH

価 格:各1,320円(税込)

サイズ:週刊少年ジャンプ/W83.2×H34.2×D8mm、ONE PIECE/W75.4×H28×D8mm、

こちら葛飾区亀有公園前派出所/W81.7×H22×D8mm、

DRAGON BALL/W74.2×H28.1×D8mm、

HUNTER×HUNTER/W70.1×H30.4×D8mm、

NARUTO-ナルト-/W68×H31.6×D8mm、BLEACH/W83.6×H20.8×D8mm

素 材:アクリル樹脂・鉄

■お買い上げ特典について

内 容:「RofJ BY JUMP SHOPオリジナル巾着ポーチ」

(非売品)をプレゼント

対 象:店内で 10,000円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間:2024年12月7日(土)~ なくなり次第終了

対象店舗:RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in SHIBUYA

備 考:1会計につきおひとつのお渡しとなります。

■『RofJ BY JUMP SHOP』について

昼休みの教室で

雨の日の部室で

日付が変わった瞬間の自分の部屋で

かつてから今、「週刊少年ジャンプ」に触れたすべての人へ贈る

ライフスタイルブランド

『RofJ BY JUMP SHOP』

RoomからRoomへ

宝物は渡る。

■店舗概要

店舗名 :RofJ BY JUMP SHOP POP UP SHOP in SHIBUYA

(アールオブジェイ バイ ジャンプショップ ポップアップショップ イン シブヤ)

開催地 :RAYARD MIYASHITA PARK South 2F(東京都渋谷区神宮前6-20-10)

営業時間 :11:00~21:00

開催期間 :2024年12月7日(土)~2025年2月26日(水)

公式サイト:https://rofj-by-jumpshop.com

公式Instagram:https://www.instagram.com/rofj_by_jumpshop/

公式X :https://x.com/rofj_by_js

(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved. (C)SHUEISHA

(C)尾田栄一郎/集英社 (C)秋本治・アトリエびーだま/集英社 (C)バード・スタジオ/集英社

(C)P1998-2024 (C)岸本斉史 スコット/集英社 (C)久保帯人/集英社