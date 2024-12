【Jägermeister】東京のナイトライフカルチャーをサポートする2日間限定のオフラインイベント「SAVE THE PLACE」が開催決定

CAMPARI JAPAN株式会社

CAMPARI JAPAN株式会社 (本社:東京都港区 代表取締役社長:阿部 哲)が展開する、ドイツを代表するリキュールブランド「Jägermeister (読み:イエーガーマイスター)」は、ナイトライフシーンを持続的に盛り上げるべく、国内外からアーティスト・クリエイターが自然と集まる場として密かに話題の『SIVA STUDIO (シバスタジオ) 』とカルチャーマーケティングプラットフォーム「poweredby.tokyo」とコラボレーションし、2日間限定のオフラインイベント「SAVE THE PLACE」を東京・浜松町 (SIVA STUDIO) で開催します。

「Jägermeister」は、これまでもナイトカルチャーのコミュニティを継続的にサポートしてきました。今回のイベントは、「Jägermeister」が発足したナイトライフ業界を支援するグローバルプラットフォーム「SAVE THE NIGHT」の取り組みのひとつであり、クリエイティブで情熱溢れる方々と共に、自由な空間・スペースにおける表現や発信の機会を持続させることを目的としています。このイニシアチブの使命は、ナイトライフシーンが世界中で直面している課題に対する認識を高め、解決策を探ることにあります。国内では、COVID-19のパンデミックを契機にローカルプロジェクト「SAVE THE NIGHT JAPAN」として2021年にスタートしました。

第2弾となる今回は、東京湾岸沿いに位置し音楽イベント会場、撮影スタジオ、アトリエ、古着倉庫やショールームなど、自分たちの遊び場かつ、アーティストやクリエイターの遊び場として唯一無二の空間を創出する『SIVA STUDIO』とチームアップします。「SAVE THE PLACE」では、 “クィア・インクルージョン”、“環境意識”、“均質化されたナイトライフ” といった東京の夜の文化における課題に焦点を当て、ユースカルチャーとナイトライフシーンの最前線に立つ『SIVA STUDIO』がブランドと共に主催。

「SAVE THE PLACE」は、12月13日(金)のナイトタイムに開催される音楽イベント「NIGHT PARTY」と、12月15日(日)のデイタイムに行われる、サステナブルライフスタイルにフォーカスした「DAY MARKET」の2つのプログラムで構成されます。「NIGHT PARTY」では、鎮座DOPENESSやGrace Aimiのライブパフォーマンスをはじめ、PAPA MINAMI & MC JAHLIによるレゲエのライブセットなど、ナイトライフシーンにおけるメインストリームではなかなか味わえない幅広いジャンルのアーティストがラインナップ。さらに、会場ではサステナビリティを意識し、何度でも再利用可能なタンブラーを用意しています。「DAY MARKET」では、ファッションスタイリストのShun Watanabeによるワークショップをはじめ、Mandaによるライブパフォーマンスやトークショー、ブースを通じてサステナビリティに対する理解や知識を深める機会を提供します。“服を売らない”アパレルブランド〈energy closet (エナクロ) 〉では、3着持参で3着持って帰れるスリフティングショップ

『CLOSETtoCLOSET』を今回のイベントでも展開するほか、“植物を捨てない”ことを目的にサービスを展開する「Piante (ピアンテ) 」による、多肉植物アレンジメントワークショップ (事前予約制) の実施も予定しています。ナイトライフカルチャーがクラブ体験を超えて、個々のライフスタイルと深く結びついていることが感じられる、充実したコンテンツが揃います。

ナイトライフシーンが直面しているあらゆる課題と向き合い、「Jägermeister」が使命として掲げる、安全かつ包括的で、持続可能なナイトライフシーンを目指すことで、創造性が花開くプラットフォームを提供します。

その他、イベントに関する詳細は次のページよりご確認ください。

▼SAVE THE PLACE Information

SAVE THE PLACE NIGHT PARTY

開催日:2024年12月13日(金)

時間:12月13日(金) 22:00 START

会場: SIVA STUDIO

〒105-0022 東京都港区海岸2丁目6-29 平成本社海岸ビルディング 3F

チケット料金: \3,300 (税込)

チケット購入先:https://eplus.jp/sf/detail/4227440001-P0030001

※NIGHT PARTYは、保護者同伴か否かに関わらず20歳未満の方はご入場いただけません。

※当日は会場にてオフィシャル撮影を行なっており、会場内のお客さまが映り込む場合があります。

SAVE THE PLACE DAY MARKET

開催日:2024年12月15日(日)

時間:12月15日(日) 11:00 START

会場: SIVA STUDIO

〒105-0022 東京都港区海岸2丁目6-29 平成本社海岸ビルディング 3F

チケット料金: 入場無料

※DAY MARKETは、どなたさまもご入場いただけます。

※Piante主催の「多肉植物アレンジメントワークショップ」にご参加されたい方は、こちらのリンクでご予約いただけます:https://forms.gle/qTmdB2myR5sb81fr5

※当日は会場にてオフィシャル撮影を行なっており、会場内のお客さまが映り込む場合があります。

ご掲載における各種素材は、以下URLよりダウンロードください。

URL: SAVE THE PLACE PRESS KIT (https://drive.google.com/drive/folders/1LVK0VMjOFEK8gQjcSSlUatUs39UH_9q0?usp=drive_link)

@jagermeister_japan(https://www.instagram.com/jagermeister_japan/) #jagermeister #savetheplace #savethenight

▼ What is “Jagermeister”?

1878年にドイツで創業した「Jagermeister(イエーガーマイスター)」。リキュール名の「Jagermeister」は“狩人の守護聖人” を意味 し、これは7~8世紀頃のドイツの物語で猟師ヒューベルト(Saint Hubert)がある時、角の間に十字架が光る強大な牡鹿の姿を見た ことで自然を大いに尊重するようになり、同時に猟師の守護聖人として知られるようになったことに由来している。56種類の厳選され たハーブにフルーツ草根木皮をブレンドしてつくられたリキュールは、世界で幅広く愛好されている。ナイトカルチャーを創る音楽 アーティストやファッションデザイナー、ビジュアルアーティスト、クラブやライブハウス、 バーなどの支援を通して、「Jagermeister」は 世界中のナイトライフをサポート/バックアップし続けている。

▼poweredby.tokyoについて:

東京を拠点とするカルチャークリエイティブ・コンサルティング&コミュニケーションスタジオ。

日本と国際的なブランドやクリエイティブコミュニティを繋ぎ、アーティストや文化的リーダーが交差するプラットフォームを創出。国境を越えた新たな価値と創造的な交流をデザインします。

SAVE THE PLACE NIGHT PARTY

Live Artists:

Grace Aimi @graceaimiofficial(https://www.instagram.com/graceaimiofficial/)

Chinza Dopeness @chinza_dopeness_time(https://www.instagram.com/chinza_dopeness_time/)

Ammonite 2000

DJs:

KENNTA (TIME&SPACE)

PAPA MINAMI & MC JAHLI

Lily

YUFUCKINGDIE (Yudai Hoshino)

SAVE THE PLACE DAY MARKET

Shop :

Shun Watanabe (NEWSIAN) @shun_watanabe(https://www.instagram.com/shun_watanabe?igsh=eHF5M2I0OHRiZWt4) @newsiancom(https://www.instagram.com/newsiancom?igsh=MWk2djVvYnRldmwzaQ%3D%3D)

SEAGREEN @seagreen_official(https://www.instagram.com/seagreen_official?igsh=emcyaG9oMTVid3Vk)

energy closet @__eneclo(https://www.instagram.com/__eneclo?igsh=cTJoNmJ4bWs1cmk0)

Saji ring @sajiring(https://www.instagram.com/sajiring?igsh=MTdwMWVycDIwMmp2bA%3D%3D)

Piante @piante.official(https://www.instagram.com/piante.official?igsh=MWlrNXRndWhkN2l5ZQ%3D%3D)

Probs Flower Studio @probs_flower_studio(https://www.instagram.com/probs_flower_studio?igsh=MXEyNmptajhhcm00OA%3D%3D)

muddler @muddler.official(https://www.instagram.com/muddler.official?igsh=MWttbHE3c2E3bGYxcg%3D%3D)

MIAMIA @miamia_tokyo(https://www.instagram.com/miamia_tokyo?igsh=MWI2NGs5b3p5bTE3aw%3D%3D)

Live Artist:

Manda

DJ:

Keigo Okazaki

鎮座DOPENESS

1981年生まれ、東京出身のラッパー。独特な声質と巧みなスキルを駆使したラップで、フリースタイルMCバトルのシーンから頭角を現す。2004年にはカトマイラ、サボとともにKOCHITOLA HAGURETIC EMCEE'Sを結成し、2008年にアルバム「HAGULIFE」をリリース。ソロとしての1stアルバムは2009年発表の「100%RAP」。また環ROYとのユニット・KAKATOや、ZEN-LA-ROCK、G.RINAと結成したFNCYでも活動している。

Grace Aimi

Grace Aimiは、魂のこもった、時代を超越した音楽と優れた作詞作曲の才能、そして誇り高いウチナンチュとしてのアイデンティティで知られる、音楽業界で注目の新進アーティスト。2020年にデビュー曲「Eternal Sunshine」をリリース。2023年には、Matt Cabとのコラボ「骨まで愛して(Love Me to the Bone)」、沖縄のBigKnot RecordsとCHOUJIと制作した「Oki Doki」をリリースして大きな反響を呼んだ。2024年、Grace Aimiは独立したアーティストとしての大きな一歩を踏み出し、『ブルーノート』やサマー・ソニックなどでもパフォーマンスを行い、さらに多くのオーディエンスを魅了している。

Ammonite2000

ammonite2000は弁天通りに存在するスポット・Bar Cheekyを拠点に日常的に吉祥寺に集っていた5人によって2020年末に結成。吉祥寺を代表するMC・Psychedelic Nang Changをフロントマンに、様々なシーンの音楽現場・酒場で爪痕を残し続けている多様なメンバーで構成される5人組。

Manda

2022年、大学のジャズサークルのメンバーで結成。横浜・東京を中心に活動中。メンバーそれぞれが異なる風土・文化のアイデンティティを持ちながら、日本で育つ。ソウルフルで攻撃的なソロと、エスニックでありながら境界のないグルーヴを得意とする。それとは対照的に、社会/他者との接続を憂う静的な歌詞が特徴。2024年5月には3rd Single「What Do You Mean」をリリース。

本件に関してのPRのお問い合わせ ならびに取材のご相談

contact@poweredby.tokyo

製品に関するお問い合わせ

CAMPARI JAPAN 株式会社 カスタマーサービス

【TEL】03-5856-5815

【FAX】03-6631-0760

【MAIL】customerservice_jp@campari.com

【営業時間】月曜~金曜(9:00~18:00)※休日:土日祝日