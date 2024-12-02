『茹で プレミアムズワイガニ』『神戸牛特選カタログギフト』が当たる！Instagramキャンペーンを12月2日（月）より開催

株式会社セイバン「ラン活応援毎月開催！豪華賞品が当たるフォロー＆いいねキャンペーン」第2弾[画像1: https://prtimes.jp/i/10024/122/resize/d10024-122-83c4dcd16b93982407bd-0.png ]■キャンペーン名今年も1年お疲れ様でした！セイバンお歳暮 フォロー＆いいねキャンペーン■応募方法セイバン公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/seiban_official/）のフォローと、キャンペーン投稿へのいいねで応募が完了します。■応募期間2024年12月2日（月）18:00～12月27日（金） 23:59■プレゼント内容・茹で プレミアムズワイガニ800g級 3名様・神戸牛特選カタログギフト 15名様■当選者発表ご当選者様には、応募期間終了後にセイバン公式アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。株式会社セイバン 会社概要[画像2: https://prtimes.jp/i/10024/122/resize/d10024-122-8ae5f3a4587ba9bd3293-0.jpg ]会 社 名：株式会社セイバン代 表：代表取締役社長 泉 貴章所 在 地：兵庫県たつの市龍野町片山379-1企業サイト： https://www.seiban.com/事業内容：ランドセル／関連グッズの企画・製造・販売、 その他鞄の企画・販売、保育事業、メディア事業