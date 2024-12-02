「にじさんじ卓上カレンダー2025」「NIJISANJI EN Desk Calendar 2025」グッズを2024年12月3日(火)19時(JST)から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」は、「にじさんじ卓上カレンダー2025」「NIJISANJI EN Desk Calendar 2025」を2024年12月3日(火)19時(JST)から販売を開始いたします。

2024年12月3日(火)19時(JST)から「にじさんじ卓上カレンダー2025」「NIJISANJI EN Desk Calendar 2025」販売開始！

にじさんじから、お部屋などに飾って楽しめる2025年版の卓上カレンダーが登場！

撮りおろしビジュアルを表紙に使用した3種類からお選びいただけます。

・にじさんじ卓上カレンダー2025 Type A

撮りおろし表紙ライバー：アンジュ・カトリーナ、石神のぞみ、月ノ美兎、珠乃井ナナ

・にじさんじ卓上カレンダー2025 Type B

撮りおろし表紙ライバー：卯月コウ、三枝明那、シェリン・バーガンディ、星導ショウ

・NIJISANJI EN Desk Calendar 2025

撮りおろし表紙ライバー：クララ チャームウッド、ペトラ グリン、サニー・ブリスコー、ヴェール ヴァーミリオン

また、過去に公開されたボイスキービジュアルを使用したビジュアルページと、ライバーの誕生日や記念日が入った暦カレンダーが分離されている仕様です。

ぜひお好きな組み合わせにカスタマイズしてお楽しみください！

「にじさんじ卓上カレンダー2025」「NIJISANJI EN Desk Calendar 2025」グッズは、にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/）、NIJISANJI EN Official Store（https://nijisanji-store.com/）にて2024年12月3日(火)19時(JST)から販売を開始いたします。

※NIJISANJI EN Official Storeでは「NIJISANJI EN Desk Calendar 2025」のみの販売となります。

「にじさんじ卓上カレンダー2025」紹介

■にじさんじ卓上カレンダー2025 Type A

・価格：2,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：

表紙サイズ：H120mm×W200mm

カードサイズ：H120mm×W100mm

・素材：紙



・ページ数

表紙：1P

イラスト：14P

カレンダー：12P

・撮りおろし表紙ライバー

アンジュ・カトリーナ、石神のぞみ、月ノ美兎、珠乃井ナナ

・ビジュアルカード

種類：14種

天宮こころ、アルス・アルマル、鏑木ろこ、来栖夏芽、小清水透、立伝都々、西園チグサ、樋口楓、壱百満天原サロメ、フミ、フレン・E・ルスタリオ、星川サラ、魔界ノりりむ、レイン・パターソン

※2024年9月1日時点で在籍しているライバーの誕生日情報を掲載しております。

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■にじさんじ卓上カレンダー2025 Type B

・価格：2,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：

表紙サイズ：H120×W200mm

カードサイズ：H120×W100mm

・素材：紙



・ページ数

表紙：1P

イラスト：14P

カレンダー：12P

・撮りおろし表紙ライバー

卯月コウ、三枝明那、シェリン・バーガンディ、星導ショウ

・ビジュアルカード

種類：14種

伊波ライ、オリバー・エバンス、加賀美ハヤト、神田笑一、弦月藤士郎、佐伯イッテツ、四季凪アキラ、長尾景、緋八マナ、不破湊、ミラン・ケストレル、夢追翔、レオス・ヴィンセント、ローレン・イロアス



※2024年9月1日時点で在籍しているライバーの誕生日情報を掲載しております。

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

「NIJISANJI EN Desk Calendar 2025」紹介

■NIJISANJI EN Desk Calendar 2025

・価格：2,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：

表紙サイズ：H120×W200mm

カードサイズ：H120×W100mm

・素材：紙

・ページ数

表紙：1P

イラスト：12P

カレンダー：12P

・撮りおろし表紙ライバー

クララ チャームウッド、ペトラ グリン、サニー・ブリスコー、ヴェール ヴァーミリオン



・イラストカード

種類：12種

アルバーン・ノックス、エリーラ ペンドラ、アイク・イーヴランド、マリア マリオネット、ミリー・パフェ、遠藤霊夢、レン ゾット、闇ノシュウ、浮奇・ヴィオレタ、ベンタクロウ ブリンガー、ヴェザリウス バンデージ、ユウ Q ウィルソン

※NIJISANJI ENライバーの誕生日が記載されているオリジナルカレンダーとなります。

祝日の記載はございません。

※2024年9月1日時点で在籍しているライバーの誕生日情報を掲載しております。

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

イラストレーター

■アンジュ・カトリーナ、石神のぞみ、月ノ美兎、珠乃井ナナ

えすけー 様（https://x.com/sk_kun）

■卯月コウ、三枝明那、シェリン・バーガンディ、星導ショウ

YGA 様（https://x.com/YGeriAn）

■クララ チャームウッド、ペトラ グリン、サニー・ブリスコー、ヴェール ヴァーミリオン

左近堂絵里 様（https://x.com/sakondo）

販売概要

・販売開始日時：2024年12月3日(火)19時(JST)～

・発送予定：2024年12月上旬以降



＜日本販売＞

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_541



＜海外販売＞

・販売サイト：NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ：https://nijisanji-store.com/collections/nijisanji-en-desk-calendar-2025

※NIJISANJI EN Official Storeでは「NIJISANJI EN Desk Calendar 2025」のみの販売となります。

※「にじさんじ卓上カレンダー Type A」「にじさんじ卓上カレンダー Type B」に封入している資料につきまして、「NIJISANJI ENライバーの誕生日が記載されているオリジナルカレンダーとなります。祝日の記載はございません。」とありますが、正しくはにじさんじライバーの誕生日が記載されているオリジナルカレンダーとなります。

※2024年9月1日時点で在籍しているライバーの誕生日情報を掲載しております。

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。



また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN 公式X：https://x.com/NIJISANJI_World

・Xハッシュタグ：#にじさんじ卓上カレンダー #にじさんじ #NIJISANJI_EN

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp/

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸