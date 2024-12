リスナー総計2,000名様にTOKYO FMから年賀状を送付！『TOKYO FM 年賀状を送ろう　キャンペーンsupported by 日本郵便』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、12月3日(火)~12月25日(水)『TOKYO FM 年賀状を送ろう キャンペーンsupported by 日本郵便』を展開します。このキャンペーンではTOKYO FMの10のワイド番組から、合計2,000名様に、日頃の感謝を込めて、各番組オリジナル年賀状をお送りします。うち、限定100名様には、5,000円相当の選べるギフトがついた「POST&GIFT」年賀はがきをお送りします。キャンペーン初日の12月3日(火)には、アンバサダーにユージを迎えて、平日ワイド番組6番組を通した1dayスペシャルも実施いたします。リスナーの皆様からも、各番組への年賀状を募集し、年賀状を通してコミュニケーションを深めます。どうぞお楽しみに!

『TOKYO FM 年賀状を送ろう キャンペーンsupported by 日本郵便』には、『ONE MORNING』、『Blue Ocean』、『ALL-TIME BEST』、『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』、『THE TRAD』、『Skyrocket Company』、『SCHOOL OF LOCK!』、『ラジオのタマカワ』、『JUMP UP MELODIES』、『TOKYO TEPPAN FRIDAY』の10番組が参加し、各番組オリジナルデザインの年賀状をキャンペーン特設サイト(https://www.tfm.co.jp/nengajo2025/)にご応募いただいた方の中から抽選で合計2,000名様にお送りします。うち、限定100名様には、5,000円相当の選べるギフト「POST&GIFT」年賀はがき5,500円券をプレゼントいたします。

また、リスナーの皆様からも、普段お聴きの番組宛ての年賀状を募集。お寄せいただいた年賀状の一部を、2025年1月にキャンペーン特設サイトでご紹介します。

さらに、キャンペーン初日の12月3日(火)には、アンバサダーにユージを迎えて、平日ワイド番組6番組を通した「TOKYO FM 年賀状を送ろう 1day」を実施。今回のキャンペーンや、今年初めて販売された「POST&GIFT」年賀はがきについてご紹介します。ぜひお聴きください!

【『TOKYO FM 年賀状を送ろう キャンペーンsupported by 日本郵便』概要】

◯キャンペーン期間: 12月3日(火)~ 12月25日(水)

◯対象番組:

◆『ONE MORNING』(月~金 6:00~9:00)

◆『Blue Ocean』(月~金 9:00~11:00)

◆『ALL-TIME BEST ~LUNCH TIME POWER MUSIC~ supported by Ginza Sony Park』(月~水 11:30~13:00)

◆『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』(月~木 13:00~14:55)

◆『THE TRAD』(月~木 15:00~16:50)

◆『Skyrocket Company』(月~木 17:00~20:00)

◆『SCHOOL OF LOCK!』(月~木 22:00~23:55/ 金22:00~22:55)

◆『ラジオのタマカワ』(木 11:30~13:00)

◆『JUMP UP MELODIES』(金 13:00~14:55)

◆『TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park』 (金 15:00~17:00)

〇キャンペーン特設サイト:https://www.tfm.co.jp/nengajo2025/

〇提供:日本郵便