ポイ活サイト「ポイントタウン byGMO」が、25周年を記念して2,500pt付与など豪華特典のキャンペーンを開催！【GMOメディア】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、1999年12月よりポイ活サイト「ポイントタウン byGMO」の運営を開始し、2024年で25周年を迎えました。

25年間を支えていただいた会員の皆様への感謝の気持ちを込めて、2024年12月1日(日)より、ポイントやオリジナルグッズがもらえるキャンペーン「ポイントタウン 25周年大感謝祭」を開催しています。本キャンペーンでは、広告サービスの利用で2,500pt(※1)の付与や、友達紹介特典のポイント2.5倍など、25周年にちなんだ「25」にまつわる豪華な特典を用意しています。



(※1)1pt=1円相当です。

【「ポイントタウン 25周年大感謝祭」概要】

ポイ活サイト「ポイントタウン byGMO」は、25周年と会員の皆様のご愛顧への感謝を込めて2024年12月1日(日)から12月15日(日)まで、「ポイントタウン 25周年大感謝祭」を開催しています。キャンペーンでは、25周年にちなんで「25」にまつわる豪華な3大特典をご用意しました。各特典の詳細は、キャンペーン特設ページをご覧ください。

・キャンペーン特設ページ:https://www.pointtown.com/campaign/anniv-25(https://www.pointtown.com/campaign/anniv-25)

・開催期間:2024年12月1日(日)00:00~12月15日(日)23:59

■特典1.:広告サービス利用で2,500ptプレゼント!

キャンペーン期間中に広告サービスを利用して5,000pt以上獲得すると、もれなく2,500ptをプレゼントします。(※2)

(※2)一部対象外の広告サービスがございます。また、特典の受取にはエントリーが必要です。

■特典2.:友達紹介特典2.5倍!

キャンペーン期間中に「ポイントタウン byGMO」を紹介してお友達が登録&利用するともらえる紹介報酬が通常の2.5倍となります。(1人紹介するごとに通常300ptのところ750ptプレゼントします。)

友達紹介人数に上限がないため、期間中に友達を紹介すればするほど多くのポイントが獲得できるチャンスです。

■特典3.: 25名様に「ポイントタウン byGMO」公式キャラクター「くまぽ」のオリジナルぬいぐるみをプレゼント!

「ポイントタウン byGMO」公式Xをフォロー&該当のキャンペーンポストをリポストした方の中から、抽選で25名様にオリジナル「くまぽ」ぬいぐるみをプレゼントします。ぬいぐるみは、10cmの手の平サイズのぬいぐるみストラップです。



・公式X:https://x.com/point_town

【「ポイントタウンbyGMO」とは(URL:https://www.pointtown.com/(https://www.pointtown.com/))】

「ポイントタウン byGMO」は1999年12月より運営を開始したポイ活サイトです。これまでの累計会員数は927万人、スマートフォンアプリのダウンロード数は累計323万を超えるなど(※3)、多くの「ポイ活」ユーザーにご利用いただいてきました。

また、歩いた歩数によりポイントを獲得できる「ポ数計」など手軽に「ポイ活」を体験いただける独自の機能や隙間時間に簡単に稼げる無料コンテンツを提供することで、会員の皆様の日々の生活をよりお得にするお手伝いをしてきました。

この度、日頃よりご愛顧いただいている多くの会員様のご支持により、今年で25周年を迎えることができました。今後も、「ポイントタウン byGMO」では会員の皆様の「ポイ活」を応援するべく、サービスの改善やコンテンツの充実に努めてまいります。

(※3)2024年10月末時点

【GMOメディアについて】(URL:https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/))

GMOメディアは、創業以来インターネット上で自社開発・自社運営のサービス群であるメディア事業を中心に展開しています。現在はプログラミング教育ポータル「コエテコ byGMO」と美容医療の情報に特化した「キレイパス byGMO」の2事業を投資育成し、それぞれプログラミング教室や自由診療クリニックのDXを支援するサービスも展開しています。

さらに、ソリューション事業としてメディア運営で培ったノウハウを基にポイントサイトの構築・運営を支援する「GMOリピータス」(https://repeatas.gmo.media/)や 成果報酬型の広告配信を行うアフィリエイトサービスプロバイダ「アフィタウン byGMO」(https://www.gmo.media/service/affitown/)、訴求力のあるギフトキャンペーンを簡単に実施できるギフトキャンペーンツール「ギフコ byGMO」(https://gifco.gmo.media/)など提携パートナーの収益化のサポートも行っています。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

●GMOメディア株式会社

広告メディア事業本部

メディア事業部 ポイントタウン担当 木曽川

TEL:03-5456-2626

E-mail: media@gmo.media

【GMOメディア株式会社】(URL:https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/))

会社名 GMOメディア株式会社 (東証グロース市場 証券コード:6180)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■メディア事業

■ソリューション事業

資本金 7億6,197万円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

Copyright (C) 2024 GMO Media, Inc. All Rights Reserved.