能登半島地震復興支援 被災蔵共同醸造支援プロジェクト「能登の酒を止めるな!」、Makuake Award 2024で「Makuake Of The Year 2024 GOLD賞」を受賞

camo株式会社[画像: https://prtimes.jp/i/100343/24/resize/d100343-24-2286d1e82d3e31a2273a-0.png ]「能登の酒を止めるな!」は、石川県白山市で「手取川」「吉田蔵u」を醸造する酒蔵「吉田酒造店」と美味しい日本酒と文化を世界に広めるcamo株式会社が中心となり、2024年の能登半島地震により被災し、酒造りの継続が困難になってしまった酒蔵の復興を支援するプロジェクトです。本プロジェクトでは、全国の酒蔵に協力を仰ぎ、それらの蔵と共同で被災蔵のオリジナルのお酒とコラボレーションによるお酒を醸造し、酒屋さんを通して市場に流通させることで、被災蔵に売上を通じたお金の循環が生まれ続ける仕組みを提供しています。これまで応援購入サービス「Makuake」にて、2回の共同醸造支援プロジェクトを実施し、第1弾・第2弾合わせて、のべ2,783名のサポーターから52,410,000円の応援購入を集め、現在第3弾のプロジェクトを https://www.makuake.com/project/noto_sake3/ 実施しており、今後第5弾まで継続する予定です。 「Makuake Award」は、対象期間中に「Makuake」で実施されたプロジェクト*1 合計6,700件以上の中から選ばれる「Makuake Of The Year」や、株式会社マクアケが連携するパートナー企業などを称える、毎年恒例のアワードです。この度、6,700件以上ある対象プロジェクトの中から、「能登の酒を止めるな!」の第1弾が「Makuake Of The Year 2024 GOLD賞」を受賞いたしました。*1 対象プロジェクトプロジェクト開始日が2022年9月1日~2023年8月31日で、リターン配送が2023年9月1日~2024年8月31日の期間内に完了しているプロジェクト。または、プロジェクト開始日が2023年9月1日以降で、リターン配送が2024年8月31日までに完了しているプロジェクト「能登の酒を止めるな!」事務局 受賞コメント日頃より能登、そして日本酒へのご関心をいただきありがとうございます。このたびはMakuakeでの年間6,700以上あるプロジェクトの中から私たち「能登の酒を止めるな!」のMakuake Of The Year 2024 GOLD賞、誠にありがとうございます。こうした映えある賞を受賞できたことに、一同大変驚いておりますと共に、一人でも多くの皆様に能登の日本酒について知っていただく機会をいただけることに感謝いたします。本プロジェクトは、これまでの日本酒業界ではなかった初めての試みの多いプロジェクトとなりました。自然災害という日本ではいつどこでも起こり得る事態に際して「明日は我が身」と共感し、そして復興と伝統的な能登の酒造りの興隆という志を共にする全国の仲間たちが立ち上がったことにより始まりました。能登の復興はまだこれからで、現在プロジェクトも第3弾を実行しております。全国からの応援が能登の酒蔵の何よりの励みになりますので、引き続きの応援の程を何卒よろしくお願い申しあげます。