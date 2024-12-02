Yohji Yamamoto POUR HOMME×NEIGHBORHOOD(R) 2025 Spring/Summer Collectionを12月6日(金)より発売

株式会社ヨウジヤマモト[画像1: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-1dc7af0f913b4a63af9a-0.jpg ]Yohji Yamamoto POUR HOMMEとNEIGHBORHOODによるコラボレーションコレクションを、12月6日(金)よりYohji Yamamoto POUR HOMME直営店及び公式ウェブストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて発売いたします。今回もYohji Yamamoto POUR HOMMEが掲げるアンチテーゼや反骨精神とNEIGHBORHOODの持つカルチャーやバックボーンがデザインに落とし込まれたスペシャルコレクションとなっています。MA-1フライトジャケットには随所に切り替えのディティールや刺繍を施し、フィールドパーカーは瓢箪キルト素材のライナーをレイヤードしたリバーシブル仕様の5WAYデザインに仕立てました。また、NEIGHBORHOODを象徴するSAVAGEデニムにはフラワーモチーフの刺繍とグラフィックプリントを加え、両ブランドのロゴとグラフィックを配したクルーネックスウェットシャツやTシャツまで、全7型がラインナップされています。またキービジュアルにはNEIGHBORHOODクリエイティブ ディレクターの滝沢伸介氏とも親交のある、伝説的ロックバンドThe Stone RosesのフロントマンIan Brown氏をモデルに起用。撮影は、彼の地元であるマンチェスターを拠点に数々のミュージシャンを撮影してきた写真家Kevin Cumminsが手がけました。[画像2: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-7b4c3c9e7a3579159739-16.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-0398a91c26d32976e436-17.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-d69fc60ca1d279c18666-18.jpg ]YOHJI YAMAMOTO×NH. MA-1 JACKET 162,800円(税込)本体、リブ、ステッチに至るまで、随所に切り替えのディティールを施したMA-1フライトジャケット。撥水性のあるリサイクルナイロンツイル素材のボディをベースに、ジャカード織りのオリジナルテキスタイルと高密度のタオル生地を使用。背面のロゴは、刺繍とプリント技法を使い分けて表現し、背面と袖口にフラワーモチーフを刺繍。中綿には軽量且つ保温性に優れるプリマロフトを採用。オリジナルのレザー製プルハンドルやスナップボタン、ネームタグ、ピスネームを付属。Yohji Yamamoto POUR HOMMEとNEIGHBORHOODとのコラボレーションモデル。[画像5: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-c9e53bbcdb8d9ead72bb-1.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-15b7b21ca0b3b2845ee9-2.jpg ]YOHJI YAMAMOTO×NH. FIELD PARKA SHELL&LINER 220,000円(税込)リバーシブルに仕立てたシェルに、グラフィック刺繍の入る瓢箪キルト素材のライナーをレイヤードした、5WAY仕様のフィールドパーカ。ライナー部分はアウター側とインナー側どちらでも使用可能な他、シェルからライナーを取り外せば、それぞれ単体としての着用が可能。フロントのリバーシブルファスナーや、切り込みを入れた袖口のアジャストタブなど、表裏どちらにも対応するディティールを配備。オリジナル釦、ネームタグ、ピスネームを付属。Yohji Yamamoto POUR HOMMEとNEIGHBORHOODとのコラボレーションモデル。[画像7: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-0db5ebd39fb272780476-3.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-f5eb6624ecef519ccfa4-4.jpg ]YOHJI YAMAMOTO×NH. SAVAGE DENIM DP BASIC PANTS 93,500円(税込)セルヴィッヂデニム生地からボタン、リベットといったパーツに至るまで全てオリジナルで製作した12oz.オリジナルデニムをベースに、リアルなダメージ加工を施したサベージデニムパンツ。退色や引き裂き、リメイク、汚し加工など、多彩な加工技法を採用し経年変化を表現。太腿にフラワーモチーフの刺繍とグラフィックをプリント。背面にネームラベルを配置。ワタリ、ヒップ、裾幅にゆとりを持たせつつ裾にかけてややテーパードさせたベーシックシルエット。Yohji Yamamoto POUR HOMMEとNEIGHBORHOODとのコラボレーションモデル。[画像9: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-986127fff1e3e93b9988-6.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-e203ae7bedbb29a0cf20-7.jpg ]YOHJI YAMAMOTO×NH. PRINT SHIRT LS 38,500円(税込)高密度のコットンブロード生地を使用したプレーンシャツ。フロントに両者のロゴとグラフィックをプリント。両サイドに脇接ぎを利用したハンドポケットのディティールを配備。左裾にネームタグ、サイドシームにピスネームを付属。ワンウォッシュ。Yohji Yamamoto POUR HOMMEとNEIGHBORHOODとのコラボレーションモデル。[画像11: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-27397f29a6b5e58a94ae-8.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-8439b3d55752e98cc183-9.jpg ]YOHJI YAMAMOTO×NH. SWEAT SHIRT LS 35,200円(税込)程よい厚みのコットン裏毛素材を使用したクルーネックスウェットシャツ。フロント、バックに両者のロゴとグラフィックをプリント。左裾にネームタグ、サイドシームにピスネームを付属。ワンウォッシュ。Yohji Yamamoto POUR HOMMEとNEIGHBORHOODとのコラボレーションモデル。[画像13: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-1b91627e03e5ad3429cc-10.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-aa823c05058345269276-11.jpg ]YOHJI YAMAMOTO×NH. TEE SS-1 20,900円(税込)コットン天竺のオリジナルボディーを使用したショートスリーブTシャツ。両者のロゴとフラワーモチーフをプリント。左裾にネームタグを付属。ワンウォッシュ。Yohji Yamamoto POUR HOMMEとNEIGHBORHOODとのコラボレーションモデル。[画像15: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-9f3be3558872a6920e15-12.jpg ][画像16: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-5b68da946fcd41b7c144-13.jpg ]YOHJI YAMAMOTO×NH. TEE SS-2 18,700円(税込)コットン天竺のオリジナルボディーを使用したショートスリーブTシャツ。両者のロゴとグラフィックをプリント。左裾にネームタグを付属。ワンウォッシュ。Yohji Yamamoto POUR HOMMEとNEIGHBORHOODとのコラボレーションモデル。[画像17: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-188dce190d8935459a99-14.jpg ][画像18: https://prtimes.jp/i/34350/717/resize/d34350-717-d176c4f6d7632b33a10d-15.jpg ]【Yohji Yamamoto POUR HOMME×NEIGHBORHOOD(R)】展開スタート日：12月6日(金)お取り扱い店舗：Yohji Yamamoto POUR HOMME直営店、公式ウェブストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO*THE SHOP YOHJI YAMAMOTOでは同日PM12:00より販売開始全国のNEIGHBORHOOD、NEIGHBORHOOD ONLINE STORE、HOODS各店にて同日PM12:00より販売開始