ちゃんみなのオフィシャルECサイト「CHANMINA OFFICIAL STORE」がオープン！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、ちゃんみなのオフィシャルECサイト「CHANMINA OFFICIAL STORE」をオープンいたしました。

「CHANMINA OFFICIAL STORE」では、既存グッズに加えて新商品も販売いたします。

2024年12月2日(月)18:00より、2024 WINTER GOODS、ちゃんみなオフィシャルファンクラブ「CHANMINA’S ROYAL FAMILY」限定GOODSの販売を開始いたします。





■CHANMINA OFFICIAL STOREURL: https://store.plusmember.jp/chanmina/

■新商品

『FOREVER』T-SHIRT

『FOREVER』KEY RING

CHANMINA BILL POUCH

MAGNET(5 types random) ※CHANMINA'S ROYAL FAMILY限定



【ちゃんみな プロフィール】

日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー/シンガー。



2017年にメジャー・デビュー。

2021年10月、日本武道館での初公演を実施。

2022年9月には自身のルーツでもある韓国にて全編韓国語楽曲「Don’t go (feat. ASH ISLAND)」をリリース。

2023年3月には、横浜アリーナにてワンマンライブを成功させる。12月からは自身初の全国6都市8公演のツアー「AREA OF DIAMOND 2」を開催。また、初めての海外での単独公演を韓国・香港・台湾で開催し、2024年4月には史上最大キャパとなる、ぴあアリーナMMでの2DAYS公演を成功させた。6月には、ASH ISLANDとダブルネームにて「20」をリリース後、7月7日ASH ISLANDと結婚・第一子妊娠を発表。8月には、彼女が初めてプロデューサーとして務めるガールズグループオーディションプロジェクト"No No Girls"のテーマソングでもある「NG」をリリース。

YouTubeでの全映像の総再生回数は6億回を超え、ストリーミング・サービスやSNSでの強さを誇る。10代~20代を中心に圧倒的な支持を受ける、国内外問わず、今最も注目されているZ世代アーティストの1人である。

■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要 : ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。