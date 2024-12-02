テラチャージとテラモーターズ、新設分割と経営体制の変更に関するお知らせ

Terra Charge 株式会社

電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重徹、以下「当社」）は、2024年12月1日付で、下記の通り、経営体制を変更しましたのでお知らせいたします。なお、2024年2月1日をもってテラモーターズの新設承継会社として「Terra Motors 株式会社」を設立し、これまで行ってきたTerra Motorsに関する事業を承継させ、当社は商号を「Terra Charge 株式会社」（英語表記 Terra Charge Corporation）に変更が完了しています。

Terra Charge 株式会社 新体制

Terra Motors 株式会社 新体制

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75648/table/312_1_266b32e1ae83edae1baf2e158deddfee.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/75648/table/312_2_9e058225cde0d9415a49c485f0029f83.jpg ]

これに伴い、当社テラチャージは取締役の中川と執行役員の神本が日本国内の営業領域を掌握し、業績拡大を指揮してまいります。海外の営業活動は、新たに鈴木剛が管掌すると共に、グローバル3拠点（インド・タイ・インドネシア）の経営管理を一層強化する体制に変更いたしました。「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めてまいります。

Terra Charge 株式会社 会社概要

本社所在地：東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング12階

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年 4月

会社HP：https://terra-charge.co.jp/

採用情報：https://herp.careers/v1/terra