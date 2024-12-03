12/14（土）都内で「赤ちゃんポスト勉強会」を開催～特別講師に熊本慈恵病院の蓮田健院長をお迎え～【参加費無料】
勉強会案内
先着30名様・一般参加募集！「『赤ちゃんポスト』の最新の課題を理解し、『内密出産』の法制化の可能性を検討する」をテーマに、勉強会を企画いたしました。
※残り５名様枠のご案内
当日は、蓮田健様（熊本市・慈恵病院院長）を特別講師にお迎えし、通称・赤ちゃんポストの現状の課題や今後の展望についてご講演いただきます。
また立法府より、石井苗子 参議院議員（日本維新の会）、伊藤孝恵 参議院議員（国民民主党）、山田太郎 参議院議員秘書（自由民主党）らをお招きし、冒頭のご挨拶を賜ります。
本勉強会では、議員（超党派）、法曹関係者、学識関係者、メディア関係者の方々をお招きし、議論を深めたいと考えております。大変充実した内容となっておりますので、万障繰り合わせの上、何卒ご参集ください。
◆開催日◆ 2024 年12月14日（土）15:00～18:00
◆当日プログラム◆
※プログラムの時間配分は変更となる可能性がございます
15:00 開会
15:20 冒頭挨拶：
石井苗子 参議院議員(https://ishiimitsuko.com/)（日本維新の会）
伊藤孝恵 参議院議員(https://itoutakae.info/seisaku/naimitsusyussan/)（国民民主党）
山田太郎 参議院議員秘書(https://taroyamada.jp/)（自由民主党）
15:50 基調講演：蓮田健 慈恵病院院長(https://jikei-hp.or.jp/staff-introduction/)
16:40 参加者の皆様を交えてディスカッション
18:00 閉会
◆会 場◆ アットビジネスセンター東京駅八重洲通り(https://abc-kaigishitsu.com/tokyo_yaesudori/access.html)６０４号室
東京都中央区八丁堀1-9-8 八重洲通ハタビル5・6階
会場地図
◆勉強会案内状（チラシ）◆
案内状（チラシ）
〇対象者：
・赤ちゃんポストについて理解を深めたい方（賛成・反対どちらでも大歓迎）
・赤ちゃんポスト・内密出産問題について関心をお持ちの方
・内密出産の法制化について関心をお持ちのメディア関係者、法曹関係者、医療関係者、学識関係者の方々
・児童福祉・社会的養護に関心がある社会人・学生の方
〇お申込み：
Peatixページ(https://akachanpost1214.peatix.com/)よりお申込みください
〇ご参加費： 無料
〇お問い合わせ：
info@akachanpost.org / 080-5047-6756（佐藤匡史(https://akachanpost47.com/thought/)）
◆主催：一般社団法人全国47都道府県に赤ちゃんポストを広める会(https://akachanpost47.com/)
◆協力：バックオフィス総研コンサルティング合同会社(https://backoffice-souken.com/)
◆全国47都道府県に赤ちゃんポストを広める会・公式アンバサダー：飛澤 結 Yuno Tobisawa(https://akachanpost47.com/thought/#ambassador_tobisawa)
★赤ちゃんポストチャンネル（YouTube）(https://www.youtube.com/@akachanpost47ch)
★X(https://x.com/akapos_hiromeru)
※全国47都道府県に赤ちゃんポストを広める会(https://akachanpost47.com/)は、2024年4月から6月にかけて、バックオフィス総研コンサルティング合同会社(https://backoffice-souken.com/)が実施したクラウドファンディング（READYFOR）「日本各地で赤ちゃんの救える命を救いたい！～赤ちゃんポスト支援～」(https://readyfor.jp/projects/akachanpost)達成により設立された一般社団法人です。