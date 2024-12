Great Place to Work (R) Institute Japanより「働きがいのある企業」に初認定

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス(本社:東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」)は、世界150カ国で企業調査を行う株式会社働きがいのある会社研究所(本社:東京都港区、代表取締役社長 荒川 陽子、以下「GPTW Japan」)が定める、「働きがいのある会社」に初認定されたことをお知らせいたします。

■ 「働きがいのある会社」認定について

「働きがいのある会社」を構成する5つの要素である「信用」「尊重」「公正」「誇り」「連帯感」を社員と会社に問うアンケートを用いて、スコアがGPTW Japanが定める一定水準を超えた企業を認定しています。

今回の調査において、みらいワークスの「働きがいのポイント」として挙げられたTOP3は以下の通りでした。

・会社が地域・社会に貢献している

・経営・管理者層は気軽に話せる

・経営・管理者層は失敗を許容している

※詳細は下記紹介ページをご確認ください。

URL:https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1130_3767.html

■ 当社の人的資本経営の取り組みについて

当社は、「プロフェッショナル人材が挑戦するエコシステムを創造する」をビジョンに掲げ、人生100年時代に、プロフェッショナル人材が、「独立、起業、副業、正社員」といった働き方や働く場所、働く目的(*1)に縛られない挑戦の機会提供とその挑戦の支援を行うための事業を展開しています。このビジョン実現のために、登録プロフェッショナルだけではなく、従業員ひとり一人の価値を最大限生かせるよう、人材の多様化、場所に縛られない働き方を推進し、従業員のWell-being向上に努めております。

≪Great Place to Work (R) Institute Japanについて≫

Great Place to Work(R) Institute は、世界約100でヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。

Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/

日本における「働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 :東京本社:東京都港区

その他事業所:関西支社/九州支社/東北支社/甲信越支社

代表者 :代表取締役社長 岡本 祥治

設立 :2012年3月

証券コード:6563(東証グロース)

資本金 :86,765千円(2024年9月30日時点)

URL :https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 :・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託/副業・業務委託/正社員

登録プロフェッショナル82,500名、クライアント6,900社(2024年10月31日時点)

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

https://mirai-works.co.jp/service/