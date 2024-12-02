GMO外貨、FX取引で「今年最後の大放出総額1,000万円プレゼントキャンペーン！」を実施

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社で、金融商品取引業を営むGMO外貨株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小西 洋平、以下「当社」）は、2024年12月2日（月）より、当社が提供するFX取引サービス「外貨ex」において「年末3大キャンペーン」第3弾として「今年最後の大放出総額1,000万円プレゼントキャンペーン！」を実施いたします。

【キャンペーン概要】

本キャンペーンにエントリー後、期間中にFXの「外貨ex」で40万通貨以上取引されたお客様の中から抽選で625名様に、新紙幣3種セット（一万円札、五千円札、千円札）をプレゼントいたします。さらに、「外貨ex CFD」やバイナリーオプション「オプトレ！」の取引をすると当選確率が最大3倍まで上昇します。

＜キャンペーン期間＞

2024年12月2日（月）オープン～12月31日（火）ニューヨーククローズまで

キャンペーン条件などの詳細は以下ページよりご確認ください。

■「今年最後の大放出総額1,000万円プレゼントキャンペーン！」

https://www.gaikaex.com/campaign/gaikaex/lottery_202412/

【スマホだけでお取引が完結「外貨ex」アプリ】

FX取引に必要な機能をすべて取り揃えたアプリでお客さまの快適な取引をサポートいたします。FX取引がはじめての方のご利用にも最適です。App StoreまたはGoogle Playから、「外貨ex」アプリをインストールしてご利用ください。

▼アプリインストール

App Store/Google Play

https://gaikaex.go.link/ft3pg

※App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。

※Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。

※アプリは無料でご利用いただけますが、アプリのダウンロード時やご利用の際の通信料はお客さまのご負担となります。

【GMO外貨株式会社について】

当社はGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社で、FXの「外貨ex」、バイナリーオプションの「オプトレ！」、CFDの「外貨ex CFD」を展開しており、多様なニーズにお応えする取引条件と、豊富な取引ツールをはじめとした快適な取引環境をご用意しています。

今後も、より一層お客さまにご満足いただけるサービスを提供できるよう努めてまいります。

・GMO外貨ホームページ：https://www.gaikaex.com/

・外貨ex（FX）口座開設：https://account.gaikaex.com/mail/input

【GMO外貨株式会社】（URL：https://www.gaikaex.com/）

会社名 GMO外貨株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス

代表取締役社長 小西 洋平

事業内容 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業

金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業

商品先物取引法に基づく商品先物取引業

資本金 4億9千万円

登録番号 関東財務局長（金商）第271号

加入協会 日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・日本商品先物取引協会