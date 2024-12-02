TVアニメ『BANANA FISH』のトレーディング Ani-Art アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『BANANA FISH』の商品の受注を11月26日(火)より開始いたしました。▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-6ff3e11985c8d4049573-0.png ]https://amnibus.com/products/title/218?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。▼トレーディング Ani-Art アクリルカード[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-7efea14c8998c7b820e7-0.jpg ]アッシュ・リンクス、奥村英二、李月龍、シン・スウ・リン、ブランカのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。 ▽予約購入特典[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-e5919db8fb9b77f3e151-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アッシュ・リンクス&奥村英二 Ani-Art アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 748(税込), BOX 7,480(税込)種類 ：全10種サイズ：（約）70×55mm 厚み：1mm素材 ：アクリル▼トレーディング Ani-Art 第2弾 アクリルカード[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-47c6c23d24f6af2eceba-0.jpg ]アッシュ・リンクス、奥村英二、ショーター・ウォン、李月龍、シン・スウ・リン、ブランカのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-fc3fc35fde0f14adda5d-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アッシュ・リンクス&奥村英二 Ani-Art 第2弾 アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 748(税込), BOX 8,976(税込)種類 ：全12種サイズ：（約）70×55mm 厚み：1mm素材 ：アクリル▼トレーディング Ani-Art 第3弾 アクリルカード[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-b907d3d0215542e055f0-0.jpg ]アッシュ・リンクス、奥村英二、ショーター・ウォン、李月龍、シン・スウ・リン、ブランカのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-32f15b5a623ab80fa9e1-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アッシュ・リンクス&奥村英二 Ani-Art 第3弾 アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 748(税込), BOX 5,984(税込)種類 ：全8種サイズ：（約）70×55mm 厚み：1mm素材 ：アクリル▼トレーディング Ani-Art 第4弾 アクリルカード[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-2e9dffb94d4ad6962f0c-0.jpg ]アッシュ・リンクス、奥村英二、ショーター・ウォン、李月龍、シン・スウ・リン、ブランカのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-4d8f1152738730eedc2e-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アッシュ・リンクス&奥村英二 Ani-Art 第4弾 アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 748(税込), BOX 5,984(税込)種類 ：全8種サイズ：（約）70×55mm 厚み：1mm素材 ：アクリル▼トレーディング Ani-Art ブロマイド[画像10: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-39788c0b412735fbc8dd-0.jpg ]アッシュ・リンクス、奥村英二、李月龍、シン・スウ・リン、ブランカのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。 コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像11: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-e5927ce05f3179ccc81c-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アッシュ・リンクス&奥村英二 Ani-Art ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 308(税込), BOX 3,080(税込)種類 ：全10種サイズ：（約）12.7×8.9cm素材 ：紙▼トレーディング Ani-Art 第2弾 ブロマイド[画像12: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-496de4380c226b5e9df0-0.jpg ]アッシュ・リンクス、奥村英二、ショーター・ウォン、李月龍、シン・スウ・リン、ブランカのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。 コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像13: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-cbe2f77e859752e791ee-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アッシュ・リンクス&奥村英二 Ani-Art 第2弾 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 308(税込), BOX 3,696(税込)種類 ：全12種サイズ：（約）12.7×8.9cm素材 ：紙▼トレーディング Ani-Art 第3弾 ブロマイド[画像14: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-7cfdcf32b6c08303eac6-0.jpg ]アッシュ・リンクス、奥村英二、ショーター・ウォン、李月龍、シン・スウ・リン、ブランカのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。 コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像15: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-1c0984ba7ef8b4ebdc3c-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アッシュ・リンクス&奥村英二 Ani-Art 第3弾 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 308(税込), BOX 2,464(税込)種類 ：全8種サイズ：（約）12.7×8.9cm素材 ：紙▼トレーディング Ani-Art 第4弾 ブロマイド[画像16: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-5edc8aaa34b7f37d1c2d-0.jpg ]アッシュ・リンクス、奥村英二、ショーター・ウォン、李月龍、シン・スウ・リン、ブランカのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。 コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像17: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-f645f2da4b503ce322e6-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アッシュ・リンクス&奥村英二 Ani-Art 第4弾 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 308(税込), BOX 2,464(税込)種類 ：全8種サイズ：（約）12.7×8.9cm素材 ：紙▼トレーディング Ani-Art 第5弾 ブロマイド[画像18: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-02873fe3be3e673c37c8-0.jpg ]アッシュ・リンクス、奥村英二、ショーター・ウォン、李月龍、シン・スウ・リン、ブランカのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。 コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像19: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-1f17a7d3657f6a7c7a73-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アッシュ・リンクス&奥村英二 Ani-Art 第5弾 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 308(税込), BOX 3,080(税込)種類 ：全10種サイズ：（約）12.7×8.9cm素材 ：紙▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像20: https://prtimes.jp/i/16064/6900/resize/d16064-6900-6ff3e11985c8d4049573-0.png ]https://amnibus.com/products/title/218?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当：齊藤直樹Mail：support@amnibus.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb https://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)吉田秋生・小学館／Project BANANA FISH