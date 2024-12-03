夏の高校生フットサル大会2024のイタリア遠征選抜メンバーが決定！
一般社団法人日本ミニフットボール協会
一般社団法人日本ミニフットボール協会（代表理事 櫛山匠、東京都港区、以下 JMF）は、2024年12月にイタリア遠征へ向かう、夏高フットサル選抜メンバーを発表。
大会から選ばれた約30名から、トレーニング兼セレクションを経て、最終12名に絞り込まれた。
本メンバーは、2024年12月25日～31日の期間で、イタリアのオルビエートにて開催されるフットサル大会に出場する。
【夏高フットサル2024選抜メンバー】
No.1 GK:平松 拓真（正則学園高校）
No.2 FP:菊池 修磨（東洋大京北高校）
No.3 FP:細野 道稀（水戸啓明高校）
No.4 FP:須賀 嶺（土浦日大中等教育学校）
No.5 FP:高丸 順功実（水戸啓明高校）
No.6 FP:飯野 蒼以（水戸啓明高校）
No.7 FP:飯島 兜斗（土浦日大中学教育学校）
No.8 FP:速水 羅士（関東第一高校）☆キャプテン
No.9 FP:萩原 燈侍（土浦日大中学教育学校）
No.10 FP：植田 圭太（土浦日大中学教育学校）
No.11 FP：仙波 友朗（関東第一高校）
No.12 FP：吉野 優斗（安房拓心高校）
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