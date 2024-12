映画『キングダム 大将軍の帰還』2025年3月12日(水) ブルーレイ＆DVD発売！　2月12日(水)より順次デジタル配信開始！

株式会社ハピネット[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GkdzEVPQttA ]

★興行収入80億円突破確実!シリーズ史上No.1の興行収入樹立!

映画『キングダム』の集大成にしてシリーズ史上最高傑作!!シリーズ4作連続で興行収入50億円突破!更に『キングダム 大将軍の帰還』はロングラン上映中!興行収入80億円突破は確実!

前作『運命の炎』で信と王騎が隣国・趙との総力戦を繰り広げた「馬陽の戦い」の続きが描かれ、【秦vs趙】による国の存亡をかけた一世一代の戦いが繰り広げられます。数多くの熱狂的ファンを生み出した、映画『キングダム』の集大成にしてシリーズ史上最高傑作となる『キングダム 大将軍の帰還』が、遂にブルーレイ&DVDでリリース!

★人気青年漫画「キングダム」の実写映画化第4弾!

2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、累計発行部数が集英社青年マンガ史上初となる1億部(2023年11月時点)を突破!とどまるところを知らない、原泰久の人気漫画「キングダム」。その実写映画化第4弾!前作に引き続き、佐藤信介が監督を務め、原作者の原泰久が自ら脚本に携わり、キングダム史に刻まれる衝撃のクライマックスが描かれます!

★山崎賢人、吉沢亮、大沢たかお他、前作に引き続き豪華俳優陣が集結!

山崎賢人、吉沢亮、橋本環奈、清野菜名、吉川晃司、小栗旬、大沢たかお他、豪華俳優陣が集結!また王騎と龐煖の“過去の因縁”に深く関わる、謎多き武将・摎(きょう)役に新木優子!

★主題歌は、ONE OK ROCKが書き下ろした「Delusion:All」。

【キングダム×ONE OK ROCK】最強タッグが堂々の帰還!

2019年にシリーズ1作目『キングダム』で主題歌「Wasted Nights」をリリースすると、壮大な楽曲とメロディが作品の世界観と共鳴し、まさに『キングダム』の代表曲としてシリーズを重ねた今でも愛され続ける楽曲になりました。シリーズ最終章とのことで、「ONE OK ROCK」×『キングダム』の復活を望む声が多く挙げられましたが、今回ついに最強タッグが復活!『キングダム 大将軍の帰還』主題歌「Delusion:All」を引っさげ、ONE OK ROCKが、『キングダム』に舞い戻ります!

★プレミアム・エディションには、豪華封入特典や合計3時間を超える豪華映像特典を収録!

プレミアム・エディションには、キャラクターブロマイドカード(6種)や原作イラストビジュアルカード(6種)を封入!また映像特典には、メイキングやここでしか観られない特別インタビューなど、合計3時間にも及ぶ映像を収録!また『キングダム』シリーズを牽引してきた山崎賢人が「The Best from the East Award」に日本人初で輝いた、ニューヨーク・アジアン映画祭(New York Asian Film Festival)の模様も収録!

●メイキング

メイキングでは、本作で数多くあるアクションシーンの撮影舞台裏が収められている。今回龐煖を演じた吉川晃司の、矛を扱うシーンを納得いくまで何度もチャレンジする姿では、キャスト・スタッフが一丸となって一つ一つのシーンに真剣に取り組む姿が垣間見える。

そして何より、本作のクライマックスシーンである大沢たかお演じる王騎最期のシーンの撮影舞台裏も収録。信が王騎から矛を継承されるシーンの重みがより感じられる内容になっている。

また、飛信隊とともにクランクアップした山崎賢人は、時々声を詰まらせながら「キングダムの持つメッセージと信の成長は、自分も生きていくうえで大事にしたい」と力強く語った。

●山崎賢人×大沢たかお×佐藤信介監督×松橋真三プロデューサー 座談会

プレミアム・エディションのために、山崎賢人・大沢たかお・佐藤信介監督・松橋真三プロデューサーが集結して 座談会が実現!本作でシリーズの一つの区切りとなったのだが、その制作を終えた想いや、今だからこそ言える撮影裏話を披露。大沢たかおの役作りや、佐藤監督から見た信役・山崎賢人と王騎役・大沢たかおの関係性など、ここでしか聞けないエピソードが盛りだくさん!

他にも、イベント映像やインタビューも収録。ぜひブルーレイ&DVDをご堪能ください!

<プレミアム・エディション 特典>

【仕様・封入特典】

●特製ブックレット(40P)

●キャラクターブロマイドカード(6種)×特製カードケース

●原作イラスト ビジュアルカード(6種)

●特製デジトレイ&アウターケース

【映像特典】

[本編ディスク] ※通常版にも収録

●予告集 ●TVスポット集

[ボーナス ディスク](ブルーレイ)

●メイキング

●山崎賢人×大沢たかお×佐藤信介監督×松橋真三プロデューサー 座談会

「<一つの時代>を終えた信と王騎の物語 徹底総括SP!(スペシャル)」

●舞台挨拶映像:ワールドプレミア、前夜祭イベント、初日舞台挨拶

●ニューヨーク・アジアンフィルムフェスティバル

●「Beyond the SCENE TALK」 | 映画『キングダム 大将軍の帰還』

●「Beyond the SCENE」 | 映画『キングダム 大将軍の帰還』 | 写真家 菊池修氏 インタビュー

★店舗別オリジナル特典も実施!

今回も下記店舗にて、店舗別オリジナル特典を実施いたします。

●Amazon.co.jp・・・スペシャル・ボーナスディスク

●楽天ブックス・・・A3ポスター2枚セット

●セブンネットショッピング・・・ステッカー

●タワーレコード・・・ポストカード

●HMV / HMV&BOOKS online・・・A5クリアファイル

●WonderGOO / 新星堂(一部店舗を除く)/ 新星堂WonderGOOオンライン・・・クリーナクロス

●ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com・・・A4クリアファイル

●ビックカメラ・コジマ・・・スマホサイズステッカー

●Joshinディスクピア / Joshin webショップ・・・ポストカード

●TSUTAYA・・・A4クリアファイル

●三洋堂書店・・・B6ステッカー

●赤い熊さん・・・長方形缶バッジ

●STARDUST SHOPPERS(山崎賢人・新木優子)・・・ポストカード

●A!SMART(吉沢亮)・・・プリントサイン入りA5クリアファイル

●TopCoat Online Shop(清野菜名・萩原利久)・・・生写真

●玉木宏PremiumWeb(玉木宏)・・・デジタルコンテンツ(壁紙)

映画『キングダム 大将軍の帰還』作品詳細

【ストーリー】

秦と趙の全てを懸けた<馬陽の戦い>で、敵将を討った信と仲間たちの前に突如として現れた、その存在が隠されていた趙国の総大将・龐煖。自らを<武神>と名乗る龐煖の圧倒的な力の前に、次々と命を落としていく飛信隊の仲間たち。致命傷を負った信を背負って、飛信隊は決死の脱出劇を試みる。

「俺たちで、信を守り抜くんだ――。」

一方で戦局を見守っていた王騎は、趙軍の裏に潜むもう一人の化け物の存在を感じ取っていたが、劣勢を覆すべく最強の大将軍として再び戦地に舞い戻った。

王騎と龐煖の過去の因縁とは?遠くから戦いを静観する軍師・李牧の正体とは??

今、因縁が絡み合う馬陽の地で忘れられない戦いが始まる――。

【キャスト】

山崎賢人

吉沢 亮 橋本環奈 清野菜名

山田裕貴 岡山天音 三浦貴大 新木優子

吉川晃司

高嶋政宏 要 潤 加藤雅也 高橋光臣 平山祐介

山本耕史 草刈正雄 長澤まさみ

玉木 宏 佐藤浩市 小栗 旬

大沢たかお

【スタッフ】

原作:原 泰久「キングダム」(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)

監督:佐藤信介

脚本:黒岩 勉・原 泰久

音楽:やまだ豊

主題歌:ONE OK ROCK 「Delusion:All」(Fueled By Ramen / Warner Music Japan)

映画『キングダム 大将軍の帰還』商品詳細

2025年3月12日(水)発売

■ブルーレイ&DVDセット プレミアム・エディション(3枚組)

8,789円(税込) SPXJ-1007

■ブルーレイ&DVDセット 通常版(2枚組)

5,280円(税込) SPXJ-1008

※レンタルDVD・ブルーレイ 同日リリース

※2025年2月12日(水)より順次デジタル配信開始

発売協力:株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

発売・販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)原泰久/集英社 (C)2024映画「キングダム」製作委員会

公式HP :https://kingdom-the-movie.jp/