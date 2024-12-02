全世界で年間100万枚のパンケーキを提供する高木珈琲、冬の期間限定パンケーキはいちごとピスタチオのパンケーキ

株式会社サンパーク[画像1: https://prtimes.jp/i/37579/228/resize/d37579-228-cbda7e6fc0d361ae29d7-4.jpg ]期間限定パンケーキ商品名 ：『贅沢いちごとピスタチオのパンケーキ』1,500円（税込1,650円）販売開始：2024年12月2日(月)取扱店舗：茨木店、須磨離宮公園前店、M’av行徳店、フォレストモール京田辺店、イオンタウン松本村井店苺、ベリーの甘酸っぱい酸味とピスタチオの濃厚さのマリアージュ。冬らしい華やかな色合いと、パンケーキのふわしゅわ食感がわくわくをかきたてます。期間限定ドリンク商品名 ：『ピスタチオといちごの贅沢スムージー』900円（税込990円）販売開始：2024年12月2日(月)取扱店舗：茨木店、須磨離宮公園前店、M’av行徳店、フォレストモール京田辺店、イオンタウン松本村井店『高木珈琲』について高木珈琲は、大阪で行列のできるパンケーキカフェ「belle-ville pancake cafe(ベルヴィル) 」の、コーヒーにこだわるスペシャリティ店舗として誕生した自家焙煎珈琲カフェです。『私の日常をちょっぴりスペシャルに』をコンセプトに各店地域に根付く憩いの場となっております。パンケーキとパンケーキに最も合うようにブレンドされた高木珈琲オリジナルブレンドコーヒーは至高の組み合わせです。店頭での持ち帰り商品も充実しており、持ち帰り商品の購入のためにご来店いただくお客様も多くいらっしゃいます。現在、国内9店舗、海外1店舗を展開。◇ホームページhttps://takagicoffee.com/◇オンラインショップhttps://takagicoffee-shop.com/◇Instagramhttps://www.instagram.com/takagi_coffee_official/■ 高木珈琲に関する質問、取材のお申し込み先についてEmail：info@takagicoffee.com[画像2: https://prtimes.jp/i/37579/228/resize/d37579-228-a146949d3fed36f3b18e-1.jpg ]高木珈琲のTAKAGIオリジナルブレンドコーヒー世界中にあるたくさんのコーヒー品種の中から、パンケーキに合う生豆を厳選しました。何度も何度も試作のブレンドを繰り返しようやく完成したパンケーキに最もあうブレンドコーヒー。それはパンケーキも販売している高木珈琲にしか出せない、ブレンドコーヒーとなっています。[画像3: https://prtimes.jp/i/37579/228/resize/d37579-228-f525cfc45b4ec33f318c-2.jpg ]高木珈琲 国内店舗情報公式HP : https://takagicoffee.com/オンラインショップ : https://takagicoffee-shop.com/オフィシャルInstagram : https://www.instagram.com/takagi_coffee_official/茨木店住所：〒567-0028 大阪府茨木市畑田町5-5LINE：https://page.line.me/417ylrmc須磨離宮公園前店住所：〒654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台1-1-6LINE：https://page.line.me/607bgdjiM'av行徳店住所：〒272-0133 千葉県市川市行徳前2丁目4-3LINE：https://page.line.me/055cgiifフォレストモール京田辺店住所：〒610-0315 京都府京田辺市同志社山手1-1-1LINE：https://lin.ee/rdfuOxTイオンタウン松本村井店住所：〒399-0036 長野県松本市村井町南2丁目21番45-1号LINE：https://lin.ee/PxGI7zDイオンタウン松原店住所：〒580-0015 大阪府松原市新堂4丁目1154LINE：https://lin.ee/SzeHz18しずてつストア沼津大岡店住所：〒410-0022 静岡県沼津市大岡2277-2LINE：https://lin.ee/SzeHz18川越クレアモール店住所：〒350-1122 埼玉県川越市脇田町6-19LINE：https://lin.ee/iCRlDVS益田店住所：〒698-0042 島根県益田市中吉田町256-1LINE：https://lin.ee/ZInj00M[画像4: https://prtimes.jp/i/37579/228/resize/d37579-228-bf55956acd3cf0950d02-3.jpg ]【姉妹店belle-ville pancake cafe店舗情報】公式HP : https://belle-ville.net/オフィシャルInstagram : https://www.instagram.com/belleville_official/ホワイティ梅田店住所：〒530-0027 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街4-5ホワイティうめだイーストモール横浜ワールドポーターズ店住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1 横浜ワールドポーターズ1階阪急岡本駅店住所：〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目1-1 阪急ビル1F千里中央店住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル2階