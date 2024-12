株式会社温故知新、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」に選出

株式会社温故知新

旅の目的地(=デスティネーション)となる宿をプロデュース・運営する株式会社温故知新(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役:松山 知樹 /以下、温故知新)は、株式会社日経BPが運営するマーケティング専門メディア『日経クロストレンド』が発表した「未来の市場をつくる100社【2025年版】」に選出されました。昨年の「未来の市場をつくる100社【2024年版】」に続き、2年連続の選出となります。

■日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」について

日経クロストレンドの「未来の市場をつくる100社」特集は、2019年より毎年12月に掲載している恒例企画です。複数のVC(ベンチャーキャピタル)をはじめとした各界識者への取材や、『日経トレンディ』(2024年11月号)の特集「スタートアップ大賞2024」の登場企業を含めて、企業をリストアップ。その中から、「新しい市場(新規性)」「売れる(成長期待)」「生活の変化(社会インパクト)」という3つの視点で日経クロストレンド編集部が評価し、新時代を切り開き、2025年に飛躍が期待できる100社として選出しました。

今回取り上げる100社は、「コマース(8社)」「マーケティングDX(12社)」「エンタメ・アート(18社)」「SDGs・ESG(11社)」「コミュニケーション(10社)」「健康・ウェルビーイング(6社)」「フードテック(8社)」「シニア(6社)」「生活・金融(14社)」「旅行・インバウンド(7社)」という10分野の有望企業です。

その中で株式会社温故知新は、“旅の目的地”となる、地域に根差したユニークな施設のプロデュース・運営の取り組みが評価され、数あるベンチャー企業の中から「旅行・インバウンド」部門にて選出いただきました。

今後とも、「地域の光の、小さな伝道者」として、その地域にしかない”光”を見つけ、磨き、国内外の皆様にお届けしてまいります。

■日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01089/00001/(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01089/00001/)

※記事の全文閲覧は有料会員のみとなります。

■株式会社温故知新について

ホテル、旅館の運営・プロデュース・コンサルティング企業として2011年2月に創業。スモールラグジュアリーホテルを中心に老舗旅館のほか、スタジアム一体型ホテルをプロデュースするなど、「旅の目的地(=ディスティネーション)」になるほかに類例のない個性的な施設を運営しています。 2023年1月には「株主コミュニティ」を組成。 2024年1月には世界初のオフィシャル・シャンパンホテル「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」を大阪・心斎橋に開業し、4月には東京・虎ノ門の「菊池寛実記念 智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」、岡山県・玉野市の「道の駅 みやま公園」内にカフェ「Miyama cafe PUUT」をオープンしたほか、長崎県・雲仙市の旅館「旅亭 半水廬」の運営を開始。さらに5月より、静岡県・東伊豆町の温泉宿「伊豆・熱川温泉 粋光」 の運営を開始しました。12月には長野県・白馬村に当社初となるラグジュアリーホテルコンドミニアム「ホテル ラ ヴィーニュ白馬 by 温故知新」をオープンするほか、今後も複数施設の開業を予定しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T0W22LDQGpc ]

<会社概要>

社名:株式会社温故知新

代表取締役:松山 知樹

本社所在地:東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年:2011年2月1日

資本金:1,000万円

事業内容:ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト:https://by-onko-chishin.com/(https://by-onko-chishin.com/)

企業情報:https://by-onko-chishin.com/company(https://by-onko-chishin.com/company)

X(Twitter) :https://twitter.com/okcs_official(https://twitter.com/okcs_official)

Instagram :https://www.instagram.com/okcs.official/(https://www.instagram.com/okcs.official/)

Youtube:https://www.youtube.com/@okcs-jp(https://www.youtube.com/@okcs-jp)