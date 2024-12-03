【JAF徳島】「くるくる回ろう鳴門 ドライブスタンプラリー24-25」の開催に協力します
くるくる回ろう鳴門ドライブスタンプラリー24-25 チラシ表面 提供：一般社団法人鳴門市うずしお観光協会
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）徳島支部（支部長 北島 義貴）は、2024年12月2日（月）から2025年2月28日（金）まで徳島県鳴門市で開催される「くるくる回ろう 鳴門ドライブスタンプラリー24-25」（主催：一般社団法人鳴門市うずしお観光協会）にドライブスタンプラリーのシステムを提供し、開催に協力します。
JAFは全国の各支部において、地域振興や地域ごとの課題解決に向けて取り組んでいます。その一環として、スマートフォンを使用してスタンプを集める「ドライブスタンプラリー」のシステム提供を通して、地域の魅力発信やドライブがさらに楽しくなる企画の運営に協力しています。
このイベントは、鳴門市内にある渦潮が見学できる施設や道の駅など対象スポットを巡るスタンプラリーです。スマートフォンがあればどなたでも参加でき、ウェブで集めたスタンプを5つ以上集めて応募すると、エコバッグや地域の特産品が抽選で当たります。
また、10月に徳島文理大学人間生活学部建築デザイン学科の山田宰教授とゼミの学生の皆さん、鳴門市うずしお観光協会、JAF徳島支部で「私たちが考える鳴門市の魅力の発信」をテーマにしたワークショップを開催しました。ワークショップで考えた鳴門市の魅力を12月2日よりJAFホームページ上の徳島のご当地情報で公開しています。
【イベント概要】
名称：くるくる回ろう鳴門 ドライブスタンプラリー24-25
期間：2024年12月2日（月）～2025年2月28日（金）
主催：一般社団法人鳴門市うずしお観光協会
協力：JAF徳島支部
【イベント参加方法】
（1） スマートフォンで下記二次元コードにアクセスし、ログイン画面よりユーザー登録の上、
スタンプラリーに参加します。
（2）スポットに行き、スマートフォンで二次元コードを読み取り、スタンプを集めます。
（3）5スポット以上のスタンプを集めると、スマートフォンから賞品が当たる抽選に応募できます。
【プレゼント】
5スタンプ以上でコウノトリエコバッグが抽選で20名様、8スタンプ以上で鳴門の名産品詰合せセット
が抽選で20名様に当たります。
くるくる回ろう鳴門 ドライブスタンプラリー24-25 二次元コード
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