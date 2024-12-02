リスクモンスター、常陽銀行と信用調査に関する業務提携を開始～中国進出企業へ、「中国企業信用調査サービス」を提供～

リスクモンスター株式会社

与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本太一）は、株式会社常陽銀行（本社：茨城県水戸市、代表取締役：秋野哲也）と、リスクモンスターグループが提供する「中国企業信用調査サービス」の提供に関する業務協定を締結したことをお知らせします。銀行の取引先企業が中国へ進出する際などに、取引相手である中国企業の信用調査を提供することで、進出企業の事業展開を支援します。

リスクモンスターの中国企業信用調査レポート イメージ

リスクモンスターの「中国企業信用調査サービス」は、中国現地に拠点を持つリスモングループ会社が、中国国内の企業調査を専門に行う信用調査会社との提携により提供する信用調査レポートサービスです。

レポートには、中国企業の基本情報、沿革、代表者情報、許認可情報、訴訟情報、取引先情報などが掲載されるほか、これらの情報をリスクモンスターが独自ノウハウで分析し算出した信用評価指標「RM格付・RM与信限度額」も提供しています。日本企業と同じ基準で与信判断ができる点や、日本語への翻訳料不要で、高品質なレポートを安価に取得できる点で、これまでご好評をいただいております。

＜株式会社常陽銀行 会社概要＞

代表者：秋野哲也

所在地：茨城県水戸市南町2-5-5

設立 ：1935年７月

ホームページ：https://www.joyobank.co.jp/

＜リスクモンスター株式会社 会社概要＞

代表者：藤本太一

所在地：東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

設立 ：2000年９月

ホームページ：https://www.riskmonster.co.jp/

リスクモンスターの「中国企業信用調査サービス」とは

中国に拠点を置くリスクモンスターグループ会社：利墨(上海)商務信息咨詢有限公司が、中国現地の事情に精通した信用調査会社と提携して、調査報告書を作成する信用調査サービスです。幅広い情報収集ネットワークと調査力で、高品質かつ翻訳料無料のレポートを提供いたします。

▼「中国企業信用調査サービス」ページはこちら

https://www.riskmonster.co.jp/service/research/china.html/(https://www.riskmonster.co.jp/service/research/china.html/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20241202joyo)

リスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業（定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」）やビジネスポータルサイト事業（グループウェアサービス等）、BPOサービス事業、海外事業（利墨（上海）商務信息咨詢有限公司）にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2024年9月末時点で14,256（内、与信管理サービス等7,744、ビジネスポータルサイト等3,059、教育事業等2,966、その他487）となっております。



【会社概要】

社名：リスクモンスター株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

代表取締役：藤本 太一

設立：2000年9月

上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：3768）

HP：https://www.riskmonster.co.jp/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

リスクモンスター株式会社 広報担当

TEL ：03-6214-0350

MAIL： press@riskmonster.co.jp