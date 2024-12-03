「後世に残したい 東京最高の名物料理レストランウィーク」12/3(火)15時よりRetty限定で予約開始！

Retty株式会社

Retty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武田 和也）は実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）」（https://retty.me/）にて、2024年12月3日(火)15時より「後世に残したい 東京最高の名物料理レストランウィーク」の予約受付を開始します。

『東京最高のレストラン』（発行：ぴあ株式会社）が数ある東京のレストランの中から“いつまでも存在し続けてほしいほど美味しい料理”として「後世に残したい東京最高の名物料理」を初認定し、本日第一弾として89皿を発表、第二弾を1月に発表します。「後世に残したい 東京最高の名物料理レストランウィーク」はその名物料理を楽しめるイベントです。2025年1月27日(月)～2月15日(土)の20日間、東京都内の名物料理認定レストラン約100店にて開催します。

URL：https://tokyo-saikou.jp/

「後世に残したい東京最高の名物料理」について

東京で現在発行している最も歴史あるレストランガイド『東京最高のレストラン』が、数ある東京のレストランの中から“いつまでも存在し続けてほしいほど美味しい料理”として「後世に残したい東京最高の名物料理」を初めて認定します。本日第一弾として89皿を公開。第二弾は1月に発表予定です。

料理のレシピは「アイデア」であり著作物とはみなされず、基本的に著作権で保護されません。さらに昨今ではSNSの普及により、そのアイデアはあっという間に大衆へ共有されます。プロの技術の民主化というポジティブな面もありますが、一方でシェフの創造力・技術力・努力が認められづらく、レシピ開発のモチベーション低下にも繋がる例があります。また、そのレシピの原板や第一人者が歴史に埋もれてしまうことは、食文化を重要な資源とする日本にとっての大きな損失です。

私たちはレストランを対象にたたえるのではなく一皿の料理を対象に「名物料理」として認定することで、その料理や、レシピを開発した第一人者であるシェフを後世に残すことを目指します。

「後世に残したい 東京最高の名物料理レストランウィーク」本日予約開始

「後世に残したい 東京最高の名物料理レストランウィーク」とは、名物料理が入った特別コースを各レストランで楽しめる20日間だけのイベントです。本日、2024年12月3日（火）15時よりRetty限定でネット予約受付を開始します。

本レストランウィークは多くの人が名物料理を実際に堪能できるように、レストランに足を運ぶきっかけをつくります。お気に入りのレストランが数軒あるだけで人生はもっと豊かになります。みなさまがレストランでの食事の楽しさと料理の価値を体感し、お気に入りのレストランに出会えることを願っています。

SNSキャンペーンを複数開催

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4025/table/209_1_591dc90e21b4b85eaa0e17cbd4966260.jpg ]

「後世に残したい 東京最高の名物料理レストランウィーク」の初開催を記念し、Retty公式Xでは複数のSNSキャンペーンを開催します。第一弾として2024年12月3日(火)から「フォロー＆リポストキャンペーン」と「早期予約キャンペーン」を同時開催。詳細や今後の企画はRetty公式X（https://x.com/Retty_jp）にて随時発表します。

東京最高の名物料理 第一弾発表（全89皿）

■フレンチ 14皿

魚沼産八色椎茸のタルト ラルドの薄いヴェールで覆って【レストラン リューズ(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1401/100000027681/)】

La Farine de sarrasin 両国江戸蕎麦ほそ川の蕎麦粉をソースエミュルッショネの技法で仕上げたそばがき 奥井海生堂蔵囲い2年物極上利尻昆布のジュレとのアンサンブル、キャビア《オシェトラ》、甘えび、ウォッカクリーム、おろしたて天城山葵をあしらって【Nabeno-Ism(https://retty.me/area/PRE13/ARE9/SUB902/100001288832/)】

黒毛和牛のブフ・ブルギニオン【ル・ブルギニオン(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1402/100000005784/)】

トラフグのマリネ、ロックフォールソース【レストラン ラフィナージュ(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100001441988/)】

トリプルコンソメスープ【ソーセ(https://retty.me/area/PRE13/ARE7/SUB701/100001595691/)】

ロックフォールを練り込んだロールキャベツ コンソメ仕立て【N'onaka(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1402/100001677347/)】

キッシュ・ローレーヌ【Bistrot Bar a vin Kodama(https://retty.me/area/PRE13/ARE8/SUB805/100001566574/)】

ボルピー社プロシュート・12ヶ月熟成生ハム 玉葱のキッシュ【前芝料理店(https://retty.me/area/PRE13/ARE20/SUB2004/100001610911/)】

牡蠣と九条ネギのオムレツ ソースノルマンディ【morceau 東京ミッドタウン日比谷店(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB202/100001411473/)】

フォアグラを詰めた黒糖饅頭【Mētis 六本木(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1401/100001689586/)】

仔鳩と鮑のパイ包み焼き その肝のサルミソース【ラペ(https://retty.me/area/PRE13/ARE15/SUB1503/100001175520/)】

雲丹の香るソール・スフレ椎茸の鱗を纏って【caillou(https://retty.me/area/PRE13/ARE13/SUB705/100001687632/)】

香りを楽しむ季節のコース（〆カレー付き）【odorat(https://retty.me/area/PRE13/ARE24/SUB2403/100001711530/)】

オマール海老のグラタン【Ata(https://retty.me/area/PRE13/ARE7/SUB702/100001167002/)】

■イタリアン 31皿

鮮魚のアクアパッツァ【リストランテ アクアパッツァ(https://retty.me/area/PRE13/ARE23/SUB2303/100001414580/)】

人参ムース 生雲丹とコンソメゼリー【リストランテ アルポルト(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1402/100000021540/)】

イワシとウイキョウのスパゲッティ【ROZZO SICILIA(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1404/100000014106/)】

ブレザオラ【デプス ブリアンツァ(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1405/100001723037/)】

カネーデルリ プレサーティ【ダ オルモ(https://retty.me/area/PRE13/ARE18/SUB1803/100000730230/)】

高知産フルーツトマトの冷製カペッリーニ【インフィニート ヒロ(https://retty.me/area/PRE13/ARE18/SUB1801/100001569067/)】

ピチ アリオーネ【リ・カーリカ(https://retty.me/area/PRE13/ARE665/SUB2002/100000785195/)】

メッツォ ウォーヴォ エ タルトゥッフォ【IL TEATRINO DA SALONE(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1402/100000005510/)】

ぶっかけピザ【CRAZY PIZZA at SQUARE(https://retty.me/area/PRE13/ARE6/SUB604/100001618082/)】

自家製ハムのブルスケッタ【イル・ジョット(https://retty.me/area/PRE13/ARE20/SUB2005/100000008045/)】

高知県産 極みエノキのスパゲッティ【Attivo(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB1601/100001681249/)】

リソ ディ セモラ【アルマーニ リストランテ銀座(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100000008748/)】

牛タンのカツレツ カチョエぺぺ【Osteria Tre Pazzi(https://retty.me/area/PRE13/ARE663/SUB1205/100001544701/)】

乾燥空豆のペースト くたくたホウレン草のせ【OSTERIA RADICI(https://retty.me/area/PRE13/ARE16/SUB1302/100001324087/)】

鮮魚のインサラータ【Onda Tokyo(https://retty.me/area/PRE13/ARE7/SUB703/100001407017/)】

マカッレ風リゾット（Riso alla Macalle)【canade(https://retty.me/area/PRE13/ARE6/SUB601/100001566498/)】

インサラティッシマ・リナシメント【RINASCIMENTO(https://retty.me/area/PRE13/ARE13/SUB704/100001304465/)】

インサラティッシマ・ギフト【GIFT(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1405/100001716577/)】

カーチョ・エ・ぺぺ【Convivio(https://retty.me/area/PRE13/ARE23/SUB109/100001200522/)】

茹でタコ2018/シチリア【SALONE TOKYO 東京ミッドタウン日比谷(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB202/100001411199/)】

前菜6種盛り合わせ【Da GOTO(https://retty.me/area/PRE13/ARE15/SUB1503/100001562108/)】

新鮮貝類のフレーグラ【タロス(https://retty.me/area/PRE13/ARE8/SUB806/100000068481/)】

アルゼンチン産特選牛フィレステーキ【CarneSio east(https://retty.me/area/PRE13/ARE7/SUB701/100001360814/)】

釜揚げシラスと大葉のスパゲッティ【701(https://retty.me/area/PRE13/ARE11/SUB1102/100001708336/)】

烏賊墨のカヴァテッリ 魚介のラグー 雲丹のスプーマ添え【byebyeblues TOKYO(https://retty.me/area/PRE13/ARE15/SUB1504/100001676599/)】

塊で焼いたポルケッタ【falò ファロ(https://retty.me/area/PRE13/ARE7/SUB702/100001281802/)】

ポルチーニ茸のクレープと伊産トリュフ【Filemone(https://retty.me/area/PRE13/ARE18/SUB1801/100001666281/)】

特製前菜盛り合わせ【BRUSTA(https://retty.me/area/PRE13/ARE10/SUB1001/100001709131/)】

竹島さんの水牛モッツァレラ 季節のフルーツ【Rossi(https://retty.me/area/PRE13/ARE23/SUB2303/100001592425/)】

スパゲッティ トマト【PRIMO PASSO(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB204/100001701244/)】

サカエヤ/熟成牛サーロインの炭火焼き【メログラーノ(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1403/100001236907/)】

■中華 11皿

干し鮑の璃宮特製ソース煮【広東名菜 赤坂璃宮 銀座店(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100000038455/)】

天草黒毛和牛の黒酢炒め【ON the TABLE CHINESE(https://retty.me/area/PRE13/ARE8/SUB805/100001738998/)】

干し貝柱の炒飯【KOBAYASHI(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1401/100001752840/)】

麻婆豆腐【四川料理 花重(https://retty.me/area/PRE13/ARE5/SUB505/100001615962/)】

鮑のお焦げ【中国菜 ARATA(https://retty.me/area/PRE13/ARE10/SUB1001/100001690792/)】

菰田欣也スペシャリテ チンジャオロース【4000 Chinese Restaurant(https://retty.me/area/PRE13/ARE23/SUB2303/100001457286/)】

口福前菜盛り合わせ【中国菜 華丘房(https://retty.me/area/PRE13/ARE16/SUB1301/100001688805/)】

新春餃子コース【吉春(https://retty.me/area/PRE13/ARE25/SUB2502/100001567687/)】

最上級ふかひれ中華そば【ふかひれ家(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1405/100001723124/)】

四川ダック【神楽坂 芝蘭(https://retty.me/area/PRE13/ARE6/SUB604/100000708762/)】

中洞特製麻婆豆腐【四川家庭料理 中洞(https://retty.me/area/PRE13/ARE5/SUB503/100001445179/)】

■和食・鮨 14皿

蕎麦ご飯（お蕎麦の下に鯛ご飯）【懐石 辻留(https://retty.me/area/PRE13/ARE18/SUB1801/100000085646/)】

フカヒレの旨煮【銀座 稲葉(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100001585988/)】

ねぎま鍋【ねぎま(https://retty.me/area/PRE13/ARE5/SUB505/100001541639/)】

雉のお椀【乃木坂 しん(https://retty.me/area/PRE13/ARE18/SUB1801/100001284826/)】

芝煮【江戸前 芝浜(https://retty.me/area/PRE13/ARE16/SUB1602/100001694235/)】

焼きすっぽん【東山無垢(https://retty.me/area/PRE13/ARE7/SUB703/100001710948/)】

鶏のもつ煮【御料理ほりうち(https://retty.me/area/PRE13/ARE6/SUB603/100001431679/)】

玄挽きそば【蕎麦おさめ(https://retty.me/area/PRE13/ARE661/SUB103/100001701484/)】

花巻蕎麦【浅草 ひら山(https://retty.me/area/PRE13/ARE9/SUB902/100001601877/)】

おでん春巻き 鰤大根【おでん屋 平ちゃん(https://retty.me/area/PRE13/ARE15/SUB1503/100001582775/)】

七福稲荷寿司【和氣 旬(https://retty.me/area/PRE13/ARE15/SUB1503/100001698496/)】

河豚白子と卵黄漬け白トリュフのせ【鮨 東京 よし田(https://retty.me/area/PRE13/ARE22/SUB2202/100001584618/)】

からく丼【鮨 からく(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100000046006/)】

おまかせコース【鮨 門わき(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100001609583/)】

■肉料理・焼き鳥 13皿

3段階で火入れした黒タン藁焼き【おか崎(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100001744630/)】

山形肉牛 自家製手ほぐしコンビーフ【加藤牛肉店 銀座(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100000009271/)】

但馬玄ハンバーグサンドイッチ【西麻布 焼肉 X ～TEN～(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1402/100001474896/)】

縛りタン【うし松(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1402/100001526522/)】

ロースカツ【すぎ田(https://retty.me/area/PRE13/ARE17/SUB1702/100000012275/)】

神戸ビーフ100％ タロちゃんバーグ【ホルモン人生タロちゃん(https://retty.me/area/PRE13/ARE12/SUB1201/100001599643/)】

スープも美味しいもつ煮込み【ホルモン焼き 婁熊東京(https://retty.me/area/PRE13/ARE7/SUB701/100000448081/)】

すき焼き【銀座 吉澤(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100001751450/)】

すき焼き【すき焼き あさい(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1401/100001747022/)】

すき焼コース 特上（米沢牛）【すき焼割烹日山(https://retty.me/area/PRE13/ARE10/SUB1001/100000012842/)】

鶏焼肉 厳選部位 もも、むね、ささみ【一鳥目 とり松(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1405/100001718849/)】

きさ輝地鶏焼叩きコース【焼鳥角レ(https://retty.me/area/PRE13/ARE7/SUB703/100001744482/)】

烏賊墨のパエリア【神保町 五木田(https://retty.me/area/PRE13/ARE6/SUB601/100001605867/)】

■その他 6皿

有機卵とトリュフ【ENEKO Tokyo(https://retty.me/area/PRE13/ARE14/SUB1402/100001361076/)】

アロスコンアルメハス(バスク風あさりご飯)【TauLa(https://retty.me/area/PRE13/ARE664/SUB2201/100001532785/)】

Suquet Alfonsino～サフランアリオリと海水フュメ～【MASIA(https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100001680237/)】

シュバインスハクセ Schweinshaxe【Blauer Engel(https://retty.me/area/PRE13/ARE6/SUB602/100001707533/)】

カオヤム（季節のカオヤムとして提供/秋はサーモンと栗のカオヤム。春はシラスと筍のカオヤム等）【CHOMPOO(https://retty.me/area/PRE13/ARE8/SUB802/100001514863/)】

ブラックカレー【東洋軒 東京ステーション(https://retty.me/area/PRE13/ARE15/SUB1504/100001552460/)】

『東京最高のレストラン』

今年で24年目を迎える、東京で最も歴史あるレストランガイド。日本を代表するグルメ界のトップライター、評論家5名が実名で、味だけではない視点で「最高のレストラン」を選んでいます。その数約400店。1年の東京のレストランシーンを語るのに欠かせない一冊として、グルメ好きから愛読されています。

最新版は12月10日に発売。巻頭カラーで実際の名物料理画像を、巻末ではメンバーによる座談会「名物料理とは何か？」と名物料理リストを掲載いたします。

書名：「東京最高のレストラン2025」

メンバー：マッキー牧元／森脇慶子／小石原はるか／松浦達也／浅妻千映子

編集長：大木淳夫

発 売 ：2024年 12月10日

体 裁 ：四六変 頁数：本体 256P／カラー＋１色

価 格 ：定価2,420円（本体2,200円）

発 行：ぴあ株式会社

ぴあ株式会社

https://corporate.pia.jp/index.html

会社名 ぴあ株式会社

所在地 東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー

事業内容 音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベント等のチケット販売、コンサートやイベントの企画・制作、各種出版物の発行など、エンタテインメント全般に付随する各種事業

実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）」

https://retty.me/

「新たな『食体験』を創り上げ、人生をもっとHappyに」

Rettyは「自分にベストなお店が見つかる」実名口コミのグルメ情報・予約サイトです。実名ユーザーによるオススメの口コミが集まるので、信頼できるポジティブな情報から自分の好みやシーンに合わせたお店探しができます。2011年6月のサービスリリース以来、幅広い年代にご利用いただいています。

iPhoneアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/id473919569

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details

Retty株式会社

会社名 Retty株式会社（Retty,Inc.） https://corp.retty.me/

代表者 代表取締役・武田 和也

所在地 東京都港区芝公園2-10-1 住友不動産芝園ビル2階

事業内容 実名口コミグルメサース「Retty」の運営