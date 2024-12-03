【McQueen】ザ・ファッション・アワード2024にマックイーンを纏ったセレブリティが登場
12月2日、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催されたザ・ファッション・アワード2024にて、マックイーンを纏ったキャロライン・ポラチェック、フローレンス・シンクレア、ジョン・グレイシャー、カイ・イサイア・ジャメル、ノオミ・ラパス、チャールズ・ジェフリーが登場しました。
キャロライン・ポラチェック
2025年春夏コレクションより、ブラックチュールに繊細なサンザシの枝の刺繍を施したホルターネックドレス、ブラックシルクジョーゼットと裂いたオーガンジーのレイヤードスカート、ブラックレザーグローブ、ブラックレザー バーディーニーハイブーツを着用しています。
フローレンス・シンクレア
2024年秋冬コレクションと2025年春夏コレクションより、シアリングトリムを施したブラックコットン レインコート、ディストレストシルククレポンとプリーツシフォンのトリムを施したスラッシュコットンポプリンシャツ、ブラックウールバラシア製タキシードトラウザー、ブラックレザー ストーンクロッグ、アロー、スカル、ソブリンスカルのジュエリーを着用しています。
ジョン・グレイシャー
2025年春夏プレコレクションより、トーナルのシアリングをあしらったキャメルウールピーコート、ブラック×バーガンディピンストライプのダブルブレスト キャップスリーブジャケット、テーラードトラウザー、ブラックレザー ミニTバーバッグ、ブラックレザー バーディーブーツ、シルバー ディップドローズリングを着用しています。
カイ・イサイア・ジャメル
2025年春夏コレクションより、Tバーチェーンディテールをあしらったブラックウールカシミア スタックショルダーコート、アイボリーのウールギャバジン製ダブルブレスト ウエストコート、ホワイトコンパクトコットンポプリン ベルテッドウイングカラーシャツ、プリーツ加工を施したディストレスト ウォッシュドシルクシフォンのレイヤードスカート、アイボリーリーフクレープトラウザー、ホワイトレザー Tバークリーパーシューズ、ジュエルド Tバーダブルリング、スカルスタッズイヤリングを着用しています。
ノオミ・ラパス
2025年春夏プレコレクションより、ステンドグラス総刺繍を施したハイネックトップ、オーバーサイズド ペーパーバッグパンツ、レッドレザー Tバーミニバッグ、ブラックレザー ジュエルドアローベルト、ブラックレザー クロウプラットフォームシューズ、ゴールド ソブリンスカルイヤリング、シルバー ドロップネックレスを着用しています。
チャールズ・ジェフリー
2025年春夏プレコレクションより、ボルドーウールモヘア スタックショルダージャケット、ローライズテーラードトラウザー、ディープレッド コットンポプリン ダブルスタンドカラーシャツ、ブラックレザー Tバーミニバッグ、ジュエルドソブリンスカルリングを着用しています。
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