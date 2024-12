クリスマスプレゼント 2024年トレンド＆オススメおもちゃ

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス (バンダイナムコグループ、代表取締役社長:佐藤明宏/東京都台東区)は、12月3日に開催されたクリスマスおもちゃトレンド記者発表会(主催:一般社団法人日本玩具協会・東京玩具人形協同組合)『お子さんやお孫さんに贈りたい クリスマスおもちゃ2024』において、ルービックキューブパネルズが「消費者が選んだ今年のクリスマスおもちゃトップ20」の第10位、7歳以上部門第3位を受賞しました。また、今年度トレンド商品は以下になります。

ルービックキューブ 昭和から令和で大進化

ルービックキューブ50周年!

昨年度は発売時に次ぐ出荷数を記録し、大ブーム継続中です!

■ルービックキューブパネルズ

「日本おもちゃ大賞2024 ゲーム&パズル部門」 大賞 受賞

「お子さんやお孫さんに贈りたい クリスマスおもちゃ2024トップ20」 第10位

7歳以上部門 第3位

難易度変化でこれからはじめる人も上級者もみんなが楽しめます!

パネルはパチッと手でつけられます27枚入り!

通常のルービックキューブ同様の遊びに加え、本体表面にカラーパネルをつける事により難易度を変え、新たな立体パズルとして楽しむことができる新感覚パズルです。カラーパネルは、大型・中型2種・小型タイプの計27枚が付属しています。

イージー:小型パネルをつけて色数を減らし4色や5色キューブに!1面揃えの練習におすすめです。

ノーマル:パネルをつけなければ、通常のルービックキューブと全く同じ。

ハード:大型・中型パネルをつけると本体の回せる箇所がロックされて動かなくなります。ルービックキューブは一定の攻略法で解く人が多いのですが、回転がロックされることでその方式が使えなくなり、通常6面揃えられる上級者も苦戦?!

商品名:ルービックキューブパネルズ 価格:4,180円(税込)2024年8月上旬発売

ホームページ: https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4601/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4601/)

(C) 2024. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited. used under license.

■ルービックスピードキューブアドバンス

ルービックキューブシリーズ最速モデル!固さ調節可能!

ルービックキューブの早回し揃えにおすすめのルービックキューブです。

内部構造の特長

1.本体内部の中心のコア部分を改良し、これまで以上にスムーズな回転を実現。

2.各コーナーの本体内部に48個の磁石を設置し、その磁力によって揃えたい位置に止まりやすい。

3.センターのパネルを開けるとメモリがあり、

回転の軽さや固さを5段階でお好みにカスタマイズが可能。

商品名:ルービックスピードキューブアドバンス 価格:3,960円(税込)2024年10月下旬

ホームページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4818/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4818/)

(C) 2024. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited. used under license.

■シールランドリーナ ちいかわ

日本おもちゃ大賞2024 ベーシック部門 大賞 受賞

不思議!水に溶ける魔法の紙でシール作り!

描いて水で洗って干して!キラキラ透明シールができます!

ランドリー型の本体を使い、色鉛筆で描いたちいかわたちのシールが作れます。シールの種類は、キラキラのホログラムシールと、立体的なジュエルシールです。

作ったシールは、メッセージを書いてプレゼントにしたり、名前を書いてお名前シールとしても使用できます。洗濯機を回して・洗って・干してというランドリー遊びと同時に、不思議な魔法の紙がポイントのオリジナルで可愛いキラキラシール作りをお楽しみください。

商品名:シールランドリーナ ちいかわ 価格:5,478円(税10%込) 発売日:2024年11月中旬

商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4058/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4058/)

(C)nagano / chiikawa committee

■くるまーる ぷちまーるといっしょDX

何度も作れる!サステナブルなマスコット作りが楽しめる!

本体に同梱されている布をスティックで押し込むだけで、針と糸も使わずに簡単に可愛い大きさの違う大小2種類のマスコットを作ることができます。作り方は、まず素材の布を選び、本体のみぞに順番に布を差し込んでいき、全体をくるんだら付属のフェルトを切って、耳やしっぽをつけて、目や鼻、くちばしのパーツを好きな場所にさしてできあがりです。接着剤も使わず縫う工程もないので、布やパーツを外して、違う布を取り付けたりと繰り返し遊ぶことができます。

商品名:くるまーる ぷちまーるといっしょDX

価格:6,578円(税10%込) 発売日:2024年9月下旬

商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4602/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4602/)

■超ぶっとび!アクションすごろく 番犬ガオガオの庭!!

「番犬ガオガオ」が予測不可能な動きでネコがぶっとびぃ~!

ねこコマになった各プレーヤーが、途中「骨付き肉」をゲットしながら1番早くゴールができた人が勝ちになるすごろくゲームです。肉マークの柵に止まると「骨付き肉」を獲得!サイコロで「ガオガオマーク」が出たら首輪のボタンを押し、ガオガオが不規則に動き出します。ねこコマにぶつかるとねこが跳び上がり「骨付き肉」を奪われます!最大4人で遊べます。

商品名:超ぶっとび!アクションすごろく 番犬ガオガオの庭!!

価格:3,850円(税10%込) 発売日:2023年11月中旬

商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4324/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4324/)

■も~っとドキドキ!!番犬ガオガオ-ネコの手MIX-

何度やっても楽しい!ドキドキハラハラゲームの決定版!

居眠りしているガオガオを起こさないよう、ひいたカードに従い皿の中のエサを取っていき、ガオガオを起こしてしまった人が負けとなるアクションゲームです。起こさないように「そ~っと」エサをとっていくことがポイントで、起こしてしまうとガオガオが一気に前に飛び出してきます。「猛犬モード」と「番犬モード」2モードから難易度が選べ、音声によりさらにスリル感が味わえます。

商品名:も~っとドキドキ!!番犬ガオガオ-ネコの手MIX- 価格:4,730円(税10%込)

商品ページ:http://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/2221/(http://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/2221/)

■スーパークラッシュ人体模型

骨・内臓・顔が飛び出すぅ!超ド派手なアクション!

カードで指示された骨や内臓を向きや位置を間違えないように、人体模型の体内にそぉーっと戻していきます。人体模型に気づかれてしまうと顔や骨・内臓も飛び出し、飛び出させた人が負けになる大迫力のクラッシュアクションゲームです。「内臓」は全部で23パーツ。「カード」には臓器の名前と説明付きで、遊びながら人体構造も学べます。「EASY」と「HARD」の2モードから選べ、BGMやボイスサウンドも流れます。

商品名:スーパークラッシュ人体模型

価格:5,478円(税10%込) 発売日:2024年9月中旬

商品ページ:http://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4648/(http://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4648/)

メガハウス 2024クリスマスオススメ商品

https://megahouse.co.jp/megatoy/contents/christmas2024/(https://megahouse.co.jp/megatoy/contents/christmas2024/)

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。