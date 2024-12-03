Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、所属VTuber「蒼宮よづり」「偉雷アマエ」「黒燿リラ」「秋雪こはく」「芽々守あん」のバレンタイングッズを販売開始！
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」の公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて、所属バーチャルタレントの「蒼宮よづり」、「偉雷アマエ」、「黒燿リラ」、「秋雪こはく」、「芽々守あん」のバレンタイングッズの受注販売を開始したことをお知らせします。
本日・12月3日、「蒼宮よづり」、「偉雷アマエ」、「黒燿リラ」、「秋雪こはく」、「芽々守あん」のバレンタイングッズの詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて受注販売を開始しました。
VEE Official Shop URL：https://shop.vee-official.jp/
「蒼宮よづり」、「偉雷アマエ」、「黒燿リラ」、「秋雪こはく」、「芽々守あん」バレンタイングッズ2025 詳細
VEE：ウィンターグッズ2025
「バレンタイングッズ2025」の受注販売がスタート！
描き下ろしイラストの「蒼宮よづり」、「偉雷アマエ」、「黒燿リラ」、「秋雪こはく」、「芽々守あん」が、「アクリルスタンド」「アクリルバッジ」になりました。
販売ページURL：https://shop.vee-official.jp/s/ve01/page/items_group?ima=5921#/0?gr=valentine_2025
「アクリルスタンド」は各タレント毎に単品で1,600円(税込)、
「アクリルバッジ」は各タレント毎に単品で800円(税込)
での販売となります。
受注期間：2024年12月3日(火)18:00～2024年12月15日(日)23:59
受注場所：VEE Official Shop ( URL：https://shop.vee-official.jp/ )
・アクリルスタンド
VEE：バレンタイングッズ2025(アクリルスタンド)
イラストレーター「motto」さん描き下ろしのイラストを使用したアクリルスタンドです。
「motto」さん Xアカウント：https://x.com/mo13tto
【素材】アクリル樹脂
【サイズ】本体：高さ約110～125mm × ヨコ約52～67mm(タレントによって異なります) / 台座：タテ約40mm × ヨコ約50mm
【製造国】日本
・アクリルバッジ
VEE：バレンタイングッズ2025(アクリルバッジ)
同じく、イラストレーター「motto」さん描き下ろしのイラストを使用した、ホログラム加工のアクリルバッジです。
【素材】本体：アクリル樹脂 / バッジ部分 台座：PMMA / 打込ピン：真鍮 / バネ：スチール / レバー：ABS / 安全ピン：スチール
【サイズ】タテ約47mm × ヨコ約53mm
【製造国】日本
【販売対象タレント】
蒼宮よづり / 偉雷アマエ / 黒燿リラ / 秋雪こはく/ 芽々守あん
※本商品は受注販売限定です。
※2025年2月中旬より順次出荷予定しています。
「VEE Official Shop」とは
「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。「ウェルカムグッズ」、「ウェルカムボイス」を販売しているほか、イベントグッズの事後通信販売も実施中。
11月24日からはトゥルシー・ナイトメアの「バースデーグッズ2024」の受注販売も開始しています。
詳細URL：https://shop.vee-official.jp/s/ve01/news/detail/20221226?ima=3344
※受注期間は2024年12月15日(日)23:59まで
「VEE Official Shop」では、今後もタレントのグッズや、各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。
ぜひチェックしてください！
「VEE」プロジェクト概要
VEE：ロゴ
Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。
本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。
オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計27名のVTuberが在籍中。
・公式サイト：https://vee-official.jp/
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official
・公式X：https://x.com/_vee_official_