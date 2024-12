カラフルダイヤモンド、新たな挑戦！異世界ファンタジーで魅せた「君と僕のドリーム2」、大盛況の千秋楽を迎える！

株式会社フォーチュンエンターテイメント

東海エリア発のエンターテインメントグループ「BOYS AND MEN」の弟分であり、11人組ボーイズグループ「カラフルダイヤモンド」が贈る舞台『カラフルダイヤモンド ~君と僕のドリーム2~』が、12月1日に千秋楽を迎えました。

後列左から、永遠、小辻庵、古川流唯、中下雄貴、岡大和/前列左から、加藤青空、國村諒河、内海太一、設楽賢、高垣博之、関優樹

本作は、今年7月に上演された舞台『カラフルダイヤモンド~君と僕のドリーム~』の続編。。前作がメンバー自身を演じたリアルなドキュメンタリースタイルだったのに対し、今回は異世界ファンタジー要素を取り入れた斬新な構成で、アイドルとしての“光と影”をテーマに描き出しました。

チームダイヤモンド公演よりチームカラフル公演より

さらに千秋楽のステージでは、3作目のシングル『キミジェニック』の発売発表というサプライズも! 観客の大きな拍手と歓声が、メンバーを温かく包み込みました。

本作も脚本・プロデュースを津村有紀氏が手がけ、企画・総合演出を大久保竜氏、演出を寺本晃輔氏が担当。強力な制作陣が紡ぎ出した物語は、観客の心を深く揺さぶる作品に仕上がり、応援の輪が広がっています。

カラフルダイヤモンドの輝きは、これからも進化し続けます。

次のシングル、そして、今後の活躍にもぜひご期待ください!

カラフルダイヤモンド

東海エリア発のエンターテイメントグループ「BOYS AND MEN」の弟分として、新たに結成された男性11人エンターテイメントグループです。デビューシングル『あまキュン』は大ヒットし、ヒットチャート1位を獲得したほか、続くシングルもゴールドディスクを受賞。音楽とパフォーマンスは、常に進化を続けています。また、今回発表されたシングル『キミジェニック』や、舞台で使用されるテーマ曲『Into the Light, to the Light』など、グループとしての音楽活動は意欲的! 夢を追い続けるすべての人々、恋をしている人たちへの力強いメッセージや応援ソングを送ります。