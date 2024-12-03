KOORUI Amazon VC企業向け法人様限定割引キャンペーンを実施中！最大一台7980円オフ

HKC JAPAN株式会社

KOORUIのモニターが、Amazon法人様向けて特別割引を実施しています、大量購入希望のお方は参考になれます。

業務用用ディスプレイからゲーミングモニターまで幅広い製品が対象となり、1台あたり最大7980円の割引が適用され、企業や団体のモニター大量購入を考えの方にとっては絶好の機会です！

●法人様向け特典

1. 割引価格：台数によって割引が上がり。

2. 迅速な納品：企業向けに速やかな納品速度を提供。

3. サポート：一年間保証、アファターサービス完備。

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●数量割引

・ 1回の注文の購入数に基づく割引

・ すべてのAmazonビジネスお客様に適用

●対象品目

本キャンペーン対象商品には、さまざまなビジネスモニターやゲーミングモニターが含まれています。

法人顧客向けに特化したこのキャンペーンで、貴社の作業環境やエンターテインメント体験を大幅にアップしましょう！

KOORUIについて

KOORUI(クールイ)は、世界で第3位のディスプレイ製造メーカーであるHKCが、2021年に立ち上げたコンシューマー向けディスプレイブランドです。HKCが20年以上の経験で培ってきた先進的な技術力と圧倒的なコスト競争力を武器に、北米やEUをはじめ世界中で愛されるブランドに成長しています。

社名 ：HKC JAPAN株式会社

所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町

公式サイト： https://jp.koorui.net/

楽天市場：

https://item.rakuten.co.jp/koorui-japan

公式X ：https://x.com/KOORUI_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@koorui_official

KOORUI メールアドレス ：JP.support@Koorui.net