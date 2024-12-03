クールジャパンDXサミット2024参画企業・団体のご紹介#CJDX2024
クールジャパンDXサミット実行委員会（運営事務局：Vpon JAPAN株式会社、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：篠原 好孝、以下Vpon JAPAN）は、2024年12月9日（月）開催の「クールジャパンDXサミット2024」に参画する企業・団体をお知らせいたします。
クールジャパンDXサミット開催の目的
クールジャパン50兆円市場への挑戦！
最もオーセンティックで、最もエクスクルーシブで、そしてジャクシュアリー(JAXURY※)なクールジャパンをDXします。クールジャパンDXサミットは、日本政府が推進するクールジャパン戦略に必要な、官民一体・横串連携のハブとなり
１.情報発信（日本ブームの創出）、２.海外展開（海外で稼ぐ）、３.インバウンド振興（国内で稼ぐ）をDXで加速させます。
DXとは、デジタルによりビジネスモデルの要素を高度化し、新たな価値を創造し、競争力・生産性を高めることであり、ベストプラクティスを共有し産業全体をDX化すること、これがクールジャパンDXサミットのミッションです。
※JAXURY（ジャクシュアリー）＝Japan’ｓAuthentic Luxuryの略称造語（JAXURY委員会と講談社により国際商標登録）。
【協賛】
※順不同
ゴールドスポンサー
株式会社ABCフロンティア
https://abc-frontier.co.jp/
株式会社アルティメディア
https://www.ultimedia.co.jp/jp/
Big C Supercenter Public Company Limited
https://corporate.bigc.co.th/en/(https://corporate.bigc.co.th/?lang=en)
Vpon JAPAN株式会社
https://www.vpon.com/jp/
シルバースポンサー
株式会社福光屋
https://www.fukumitsuya.co.jp/
Funliday,Inc.
https://www.funliday.com/jp
株式会社mov
https://mov.am/
株式会社サイバーエージェント
https://www.cyberagent.co.jp/
アイディーテンジャパン株式会社
https://id10.jp/
ブロンズスポンサー
株式会社伊藤園
https://www.itoen.co.jp/
株式会社ジェイアール東日本企画
https://www.jeki.co.jp/
株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス
https://www.jre-vts.com/
西村あさひ法律事務所
https://www.nishimura.com/ja
西濃運輸株式会社
https://www.seino.co.jp/seino/
オタフクソース株式会社
https://www.otafuku.co.jp/
株式会社Agnavi
https://agnavi.co.jp/
株式会社リーフ・パブリケーションズ
https://leafkyoto.co.jp/
株式会社ロボット
https://www.robot.co.jp/
GEO BOX
株式会社クライド
https://www.craid-inc.com/
株式会社クロスメディア・パブリッシング
https://cm-publishing.co.jp/
台湾新経済連盟（NEAT）
エクスポート・ジャパン株式会社
https://www.export-japan.co.jp/
株式会社ICHIGO
https://ichigo.com/
株式会社Dari Japan
https://dari-japan.com/
【後援】
※順不同
- 内閣府
- 観光庁
- 経済産業省
- 農林水産省
- 国税庁
- 公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会
- 日本政府観光局（JNTO）
- 日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）
- 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）
- 公益社団法人北海道観光機構
- 一般社団法人四国ツーリズム創造機構
- 一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター（ISCO）
- 株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション
- どさんこしまんちゅプロジェクト
- 泉佐野市
- 一般社団法人日本畜産物輸出促進協会
- 一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会
- 一般社団法人日本青果物輸出促進協議会事務局
- 水産物・水産加工品輸出拡大協議会
【協力】
※順不同
- Forbes JAPAN
- 公益財団法人大阪観光局
- 株式会社八芳園
- 全日空商事株式会社
- 株式会社XPJP
- 株式会社フードロスバンク
- 特定非営利活動法人元気な日本をつくる会
- 株式会社翔泳社（MarkeZine）
- 一般社団法人JAXURY委員会
- クールジャパンEXPO in NIIGATA
- インバウンドサミット2024
- ResorTech EXPO 2024 in Okinawa
- 一般社団法人観光クロスオーバー協会
■クールジャパンDXサミットオーガナイザーコメント
「クールジャパンDXサミット2024」へのご協賛、ご後援、ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
皆様のご支援により、伝統と革新を融合させた新たな挑戦が可能となりました。
本サミットが日本の魅力を世界へ発信する新たな一歩となることを心より期待しております。
クールジャパンDXサミットオーガナイザー
Vpon Holdings株式会社 代表取締役社長 グループCEO
篠原 好孝
クールジャパンDXサミット2024概要
- 開催日時：2024年12月9日（月）11:00-19:00
- 開催方法：会場・オンライン同時開催
- 開催会場：八芳園（東京都港区白金台）
- 主催：クールジャパンDXサミット実行委員会
- 運営事務局：Vpon JAPAN
- オフィシャルサイト：https://www.cooljapan-dxsummit.com/
※オフィシャルサイトの情報は適宜更新されます。
参加 :
https://info.vpon.com/prtimes/cjdx2024-form-partnerall
運営事務局Vpon JAPANについて
Vpon JAPANは「日本の魅力をデータ＆デジタルの力で世界へ届ける」をミッションに掲げ、独自のAI技術とデータソリューションの提供により、日本と海外のソフトパワーの発信と経済貢献を官民問わず支援しているクールジャパンDXカンパニーです。
【会社概要】
- 社名：Vpon JAPAN株式会社
- 本社所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー18F
- 代表取締役社長：篠原 好孝
- 事業内容：独自AI技術によるデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局
- 設立：2014年6月
- Webサイト：https://www.vpon.com/jp/