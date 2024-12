【12/10(火)OPEN】「JASMINE THAI TERRACE 赤坂」溜池山王駅直結の緑あふれる敷地内で本格タイ料理を

株式会社JASMINE THAIJASMINE THAI TERRACE 赤坂 店舗外観

東京都内に11店舗を展開する株式会社JASMINE THAI(本社:東京都港区、代表取締役:高木ドウアンルタイ)は、2024年12月10日(火)、東京・赤坂に新店舗「JASMINE THAI TERRACE 赤坂」をオープンいたします。

新しい店舗は、赤坂インターシティAIRの緑豊かな敷地内に位置し、広々とした店内でお客様をお迎えいたします。営業時間は、11:00~15:00/17:00~22:30を予定しており、店内には44席の広々とした席と、木漏れ日を楽しみながらくつろげるテラス席22席をご用意しています。優雅な空間で本格タイ料理と特別なひとときをお楽しみください。

<店舗概要>

店名:JASMINE THAI TERRACE 赤坂

店名カナ:ジャスミンタイテラスアカサカ

所在地:東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 1階

電話番号:03-6277-7516(#)

営業時間:11:00~15:00(L.O.14:30)

17:00~22:30(L.O.21:45)

席数:(店内)44席 (カウンター4席)

(テラス)22席

定休日:年末年始(予定)

HP:https://www.jasmine-thai.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/jasmine_thai_official/?hl=ja

食べログ:https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13303474/

オープンの背景・目的

株式会社JASMINE THAIは、日本に住む外国人や観光客が気軽にタイ料理を楽しめるようグローバルな顧客層に向けた店舗展開を進めています。このたび店舗拡大の一環として、特に国際色豊かな大使館などが多く集まる赤坂エリアにおいて新たな拠点を構えることで、さらに多くの外国人顧客層に愛されるJASMINE THAIブランドのさらなる発展を牽引することを目指しています。

赤坂店限定 ランチメニュー 牛肉ガパオライス 1,680円

店舗の特徴・サービス内容

1. 商品メニューの厳選

新店舗では、国際色豊かな赤坂エリアの顧客層に合わせた本格的なタイ料理を提供いたします。タイの伝統的な味わいを保ちながらも、赤坂というエリアにふさわしい、贅沢で洗練されたメニューがラインアップされる予定です。

2. ランチタイムのお弁当販売

溜池山王駅周辺でランチタイムの選択肢が少ない中、その需要に応えるべく、カオマンガイやガパオライス、パッタイなど、本格的なタイ料理のお弁当を販売いたします。店舗は赤坂インターシティAIR1階に位置しますが、お弁当販売は地下1階のエスカレーター裏にて行います。

3. 色味や調度品、ラグジュアリーな空間演出

店内のデザインにはタイ文化を反映させつつ、現代的なラグジュアリー感を加味。色味はゴールドや茶色などを使い、タイの伝統的な装飾品や芸術的なインテリアを配置して、エレガントで落ち着いた雰囲気を作り出します。開放感あふれる店内と自然光が差し込む落ち着いたテラス空間は、心地よくゆったりした特別なひとときを演出します。

4. 感謝を込めた特別イベント

オープンを記念して、ディナータイムを対象に6日間限定で15%OFFの特別イベントを開催します。今後は、SNSキャンペーンや特別価格でのタイドリンク提供、限定コースのご用意など、新規のお客様にも常連の皆様にも楽しんでいただけるお店を目指します。

5. 英語での接客サービス

国際的なエリアである赤坂にふさわしく、英語での接客サービスを強化します。外国人観光客やビジネスパーソンも快適に過ごせるように、メニューは英語にも対応し、スタッフも英語/タイ語/日本語で接客可能です。これにより、国内外問わず多くの人々が楽しめる環境を提供します。

6. アクセス良好

新店舗は溜池山王駅直結という好立地にあり、赤坂インターシティAIRには駐車場もございます。周辺にも駐車場が多く点在しているため、公共交通機関や車でのアクセスも便利です。近隣にオフィス街が広がっており、さまざまなお客様にお越しいただきやすい環境です。

店舗の雰囲気

メインテラス席の開放感溢れる空間では、春には桜、夏には新緑、秋には紅葉が楽しめ、四季折々の魅力を感じながら、本格タイ料理を堪能することができます。

テラスの目の前には穏やかに流れる小川があり、爽やかな落ち着いた雰囲気でリラックスいただけます。

正面エントランスの左側に位置するもう片方のテラスには、可動式のオーニングが設けられており、天候が穏やかな日にはその心地よい雰囲気をお楽しみいただけます。

JASMINE THAI TERRACE 赤坂 メインテラス席

店内は茶色やゴールドを基調とした温かみのあるデザインで、木の自然素材やタイ現地の調度品が調和し、季節を問わず心地よい雰囲気を演出しています。メインエントランスを入ると正面に広がる小上がりスペースは、開放感と奥行きを感じさせるデザインが特徴で、リラックスできる空間をご提供しています。

JASMINE THAI TERRACE 赤坂 店内手前側

店内奥には、24席程度の広めのスペースがあり、団体のお客様にも快適にお過ごしいただける環境が整っています。ご希望のお席がありましたら可能な限り対応させていただきますので、お気軽にお申し付けください。お客様皆さまにご満足いただけるよう、柔軟に対応いたします。

JASMINE THAI TERRACE 赤坂 店内奥側

オープン記念キャンペーン

12月10日(火)から12/15(日)までオープンを記念して、「ディナータイム 全メニュー15%割引 (ドリンク・コース料理全て)」でお召し上がり頂けるオープン記念キャンペーンを実施いたします。この機会にぜひ「JASMINE THAI TERRACE 赤坂」をご利用いただき、お得な価格で優雅なお時間をお過ごしくださいませ。

ディナータイム人気メニューランキング

前菜

1.鶏肉串焼き 1,540円2.ヤムウンセン1680円3.パパイヤサラダ 1,650円4.生春巻き 1,080円

炒め物・スープ・メイン

1.蟹のカレー炒め 2,200円2.空心菜炒め 1,620円3.トムヤムクン 2,500円4.鶏肉カシュー炒め1650円

ご飯・麺類

1.ガパオライス 1,650円2.パッタイ 1,650円3.カオマンガイ1580円4.グリーンカレー 1,680円

その他、ディナータイムメニューもこちらよりご覧いただけます。

詳細を見る :https://www.jasmine-thai.co.jp/menu/

忘年会・新年会・女子会利用にどうぞ

年末の忘年会、新年の新年会、そして女子同士で集まる女子会など、気の合う仲間との集まりを楽しむ場として、温かく心地よい雰囲気の空間をご提供いたします。

お食事や飲み物はもちろん、具体的な目的や利用シーンに合わせて出来る限りのアレンジ等も承ります。

タイ料理初心者の方には、ぴったりの「ジャスミンコース」で、タイの味を気軽に楽しんでいただけます。

シェアして楽しめる内容なので、皆でワイワイ楽しむ場にも最適です。

この機会に、忘年会・新年会・女子会の贅沢な楽しみ方を体験してください。

ジャスミンコース 1名様 4,500円(2名様より注文可)

~コース内容~

- 生春巻き / Fresh Spring Roll- 鶏の串焼き / Chicken Satay- タイさつま揚げ / Deep Fried Fish Cakes- 海老すり身トースト / ried Minced Shrimp on Toast- タイ焼きそば / Thai Stir Fried Noodles- グリーンカレー / Green Curry with Chicken- トムヤムクン / Spicy Prawn Soup- デザート / Today's Desert

その他、コースメニューもこちらよりご覧いただけます。

詳細を見る :https://www.jasmine-thai.co.jp/menu/course.html

~JASMINE THAI は世界中のお客様をおもてなしいたします~

タイ政府が認めた本格タイ料理レストラン。

本場タイの味はジャスミンタイにあります。

ジャスミンタイではタイ人シェフによる本場のタイ料理をご用意しております。

木のぬくもり溢れる落ち着いた雰囲気の店内でゆっくりとお料理をお楽しみ頂けます。

タイの装飾品に囲まれた店内はシンプルながらも現地の雰囲気が味わえる落ち着いた空間。

本場タイの味をお気軽に心ゆくまでご堪能ください。

Thai government recognized restaurant.

You can find authentic Thai food here of Jasmine Thai.

We have amazing Thai food prepared especially by our chefs from Thailand.

A calm and peaceful atmosphere, you can enjoy our dishes to your heart's content surrounded by the local decoration.

Please enjoy our authentic Thai food here at Jasmine Thai!

ร้านจัสมินไทยเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์จากรัฐบาลไทย การันตีถึงรสชาติความอร่อยของอาหารไทยแบบฉบับต้นตำรับ

ทางร้านจัสมินไทย มีกุ๊กชาวไทยที่มีทักษะชำนาญเฉพาะทางในการปรุงอาหารไทย โดยจะปรุงอาหารเมนูต่อเมนูอย่างพิถีพิถัน

บรรยากาศภายในร้านตกแต่งด้วยไม้แกะสลักที่สวยงาม ให้ความรู้สึกผ่อนคลายไปพร้อมกับเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารแสนอร่อย นอกจากนี้ยังมีการแต่งตกสไตล์ไทยให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในประเทศไทย

รสชาติอาหารต้นตำรับอย่างไทยแท้ อย่าพลาดมาชิมอาหารของร้านจัสมินไทยกันนะคะ

JASMINE THAI TERRACE 赤坂 正面入口を入るとジムトンプソン(Jim Thompson)の色鮮やか装飾品がお客様をお迎えいたします

その他の店舗案内

●ジャスミンタイレストラン 六本木本店

東京都港区六本木5-18-21 六本木Five Plaza Bldg 2F TEL:03-5114-5030(#)

●ジャスミンタイレストラン 四谷店

東京都新宿区四谷1-17 後藤ビル1F TEL:03-5368-1091(#)

●ジャスミンタイレストラン 八重洲店

東京都中央区八重洲 1-4-16 東京建物八重洲ビル八重仲ダイニングB1F TEL:03-3527-9805(#)

●ジャスミンタイレストラン コレド室町店

東京都中央区日本橋室町2-2-1 コレド室町1 3F TEL:03-6225-2442(#)

●ジャスミンタイ レストラン 大手町店

東京都千代田区大手町 1-5-5 大手町タワー OOTEMORI B2F TEL:03-6273-4317(#)

●ジャスミンタイレストラン 池袋店

東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシ池袋ビル8F TEL:03-5927-1225(#)

●ジャスミンタイテラス ららぽーと立川立飛店

東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛内 1F TEL:042-512-5231(#)

●ジャスミンタイエクスプレス 東京スカイツリータウン・ソラマチ店(フードコート内)

東京都墨田区押上1-1-2東京スカイツリータウン・ソラマチウエストヤード3F TEL:03-6456-1642(#)

●Thai Street by JASMINE THAI 日比谷フォートタワー店

東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー1F TEL:03-6206-1646(#)

●ジャスミンタイレストラン 池袋サンシャインシティ店

東京都豊島区東池袋三丁目1-1 サンシャインシティ専門店街アルパ3階 TEL:03-6914-0163(#)

●ジャスミンタイレストラン 田町タワー店

東京都港区芝5丁目33番11号 田町タワー1F TEL:03-6435-4132(#)

●ジャスミンタイテラス 赤坂

東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 1階 TEL:03-6277-7516(#)

会社概要

左上から1行ずつ六本木店、四谷店、八重洲店、コレド室町店、大手町店、池袋店、立川店、池袋サンシャイン店、田町タワー店

名称 株式会社JASMINE THAI

設立 2004年5月31日

開業 2004年11月29日

資本金 1,000万円

代表 高木ドウアンルタイ

本社所在地 〒106-0032 東京都港区六本木5-18-21 六本木ファイブプラザビル2F

電話 03-5114-5030(#)

事業内容 飲食業(飲食店運営/イベント出店/ケータリング事業)