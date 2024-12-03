地域活性化に関する包括連携協定 締結式
ふじみ野市役所
ふじみ野市と株式会社オリエントコーポレーションの締結式の写真
ふじみ野市と株式会社オリエントコーポレーションの締結式の写真
ふじみ野市と株式会社オリエントコーポレーションは、相互の連携を強化し、市民サービスの向上および地域活性化に資するため、障がい者支援、高齢者支援、子育て支援、地域福祉、スポーツ振興、観光振興などの多岐にわたる分野での連携協力に関する包括連携協定を締結しました。
ふじみ野市と株式会社オリエントコーポレーション、包括連携協定を締結
【締結日】
令和６年１２月３日（火）午前１０時から
【場所】
ふじみ野市役所 ３階 市長公室
【内容】
ふじみ野市と株式会社オリエントコーポレーション
地域活性化に関する包括連携協定 締結式
【ふじみ野市ホームページURL：株式会社オリエントコーポレーションと地域活性化に関する包括連携協定】
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kyodosuishinka/chiikishinkogakari/houkatsukyoutei/14487.html
【問合せ】
協働推進課（電話：049-262-9016）