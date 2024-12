渡米後初となるトークライブ！ウーマンラッシュアワー村本 独演会「Call me the GOAT at ニッショーホール」本人コメント＆ビジュアル解禁！

吉本興業株式会社

ウーマンラッシュアワー村本大輔による独演会「Call me the GOAT at ニッショーホール」を、12月20日(金)に虎ノ門・ニッショーホールにて開催いたします。

昨年2023年にアーティストビザを取得し、活動の拠点をアメリカに移したスタンドアップコメディアンとしてニューヨークで活動していました。そんな村本による渡米後初となる今回のトークライブでは、全編日本語で村本ワールドをお届けいたします。

本日、イベントのビジュアルと本人からのコメントが解禁となりました。

本人コメント

日本で20年芸人をやって環境を変えた自分の変化に興味が出てニューヨークに活動の拠点を移しました。

毎朝、ネタを作りカフェの店員、BARの隣の客、時には「GIVE ME MONEY」と声をかけてきたホームレスに「Okay, but can I try a joke first?」と、誰かれ構わずネタを試してます。

毎晩、コメディクラブで10人ぐらいの前でカタコトでネタをやり全く伝わらずに落ち込む日々です。

おもんないやつばかりの中にたまに勝てっこないバケモノと遭遇。言いたいことはたくさんあるのに全く言葉にできないストレス。言葉にできたとしてもそれは面白いのかと悩む毎日。

とりあえずいまの自分を確認するために、日本で1000人の前で日本語でやります。

タイトルの“GOAT”は、Greatest Of All Time”(史上最高)の頭文字を取ったスラングです。

常に今が史上最高であることを証明しに、2024年の年末、GOATと叫びたくなる最高の夜を作りに東京へ。

「Call me the GOAT at ニッショーホール」開催概要

<日程>12月20日(金)

<時間>開場18:00/開演18:45

<会場>虎ノ門・ニッショーホール(虎ノ門2₋9-16)

<出演>ウーマンラッシュアワー村本

<チケット料金>前売り5,000円/当日5,500円

<チケットサイト>

FANYチケット:

https://ty.funity.jp/ticket/show/page?clientid=yoshimoto&show=112121&sno=2&skb=1&showno=1(https://ty.funity.jp/ticket/show/page?clientid=yoshimoto&show=112121&sno=2&skb=1&showno=1)

<海外で活動する村本の様子>