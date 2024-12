キングスU18「インフロニア B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2024」大会結果のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

11月29日(金)から12月2日(月)まで、群馬県高崎市の高崎アリーナにて行われた「インフロニアB.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2024」へ出場したキングスU18は、5試合を戦い、3勝2敗で4位という結果で終えました。



12月1日(日)の準決勝では名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18と対戦。序盤から追いかける苦しい展開が続きましたが、後半3クォーターに入ると#3嶺井俊弥選手や#11平良南海輝選手の3Pシュートを皮切りに猛攻を仕掛け、#25上原颯太選手を中心にチームディフェンスが機能する中、同点で4クォータを迎えます。しかし名古屋D U18が得意とする3Pシュートを連続で許し、73-91で惜しくも敗戦し決勝進出とはなりませんでした。

翌日12月2日(月)の3位決定戦ではレバンガ北海道 U18と対戦。試合の序盤は、キャプテン#77佐取龍之介選手を中心に身体を張った力強いリバウンドから得点を重ねリードするも、終盤に北海道U18の武器である素早いオフェンスからの得点を許し、61-78で惜しくも敗戦し、今大会を4位という結果で終えました。

なお、力強いドライブからの得点と闘争心溢れるリバウンドで何度もチームを救い大きく貢献したキングスU18#77 佐取選手は、ベスト5に選出されています。

キングスU18は、12月8日(日)14:30よりホーム沖縄アリーナで行われる「インフロニア U18. ELITE LEAGUE」第2戦で名古屋D U18と対戦します。同日18:05より開催される名古屋D戦の観戦チケットでキングスU18の試合もご覧いただけます。

今大会での経験を活かし、更なる成長を誓うキングスU18の選手へ応援をよろしくお願いします。



▷12月8日(日) キングスU18 vs 名古屋D U18の試合をご覧いただける観戦チケットはこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/RG/20241208)



<試合結果>

▷結果:4位

▷個人賞:#77 佐取 龍之介 ベスト5



・2回戦

○キングスU18 105 vs 62 群馬U18

・3回戦

○キングスU18 92 vs 68 FE名古屋U18

・準々決戦

○キングスU18 80vs58 SR渋谷U18

・準決勝

キングスU18 73vs91 名古屋D U18○

・3位決定戦

キングスU18 61vs78 北海道U18○



▷大会特設サイトはこちら(https://www.bleague.jp/u18-championship/2024/)

▷キングスU18選手一覧はこちら(https://goldenkings.jp/team/youth/u18_players/)



▽与那嶺翼 キングスU18ヘッドコーチ コメント

キングスU18へのたくさんの応援を本当にありがとうございました。

今大会では4日間で計5試合と有意義で素晴らしい経験をさせていただきました。 結果は4位と悔しい気持ちでいっぱいですが、現状を真摯に受け入れる必要があると感じております。U18チャンピオンシップに向けて選手、スタッフは最善の準備をしてきましたが、間違いなくBユース全体の競技レベルが上がり、キングスU18もさらなる進化をしていかなければいけないと痛感させらました。

生命線である強度の高いディフェンスと高確率な3点シュートは通用すると実感できたこと、そして高校2年生の#3 嶺井俊弥選手の得点力や#71 名城寿唯選手の身体を張ったリバウンドとチームへの影響力が見れたことはチームの収穫です。

また、今大会で率直に嬉しかったことは、劣勢の試合展開でのタイムアウト中に、これまでチームを引っ張ってくれた3年生の「共通認識持ってプレーしよう」という言葉です。今年のチームにとって乗り越えなければいけない根本の部分をあの劣勢な状況の中で表現したことに大きな成長を感じました。

繰り返しになりますが、悔しい結果を真摯に受け止め、今週末12月8日(日)から再開するエリートリーグの名古屋D U18戦に向け、しっかりと準備していきます。引き続き、キングスU18への応援をよろしくお願いいたします。

▽#77 佐取 龍之介選手コメント

4日間で5試合のタフなスケジュールをチーム全員で最後まで戦うことができました。しかし、優勝という目標を達成できなかったことはとても悔しかったです。

個人としてもチームを勝利に導くことができずとても悔しいです。この悔しさをバネにチーム全員がレベルアップし、自分自身もさらにレベルアップできるように練習を積み重ね、次の大会で必ずタイトルを獲れるよう頑張ります。応援ありがとうございました。

▽#11 平良南海輝選手コメント

今回のU18CSで4位という結果で終わってしまったことは、チームとしても、個人としても悔しいものでした。ですが、大会を通してたくさんのことを学ぶことができました。

個人としては、相手に3Pシュートを警戒されている中で、どのようにズレを作ってシュートを打つことができるかを試合中に試行錯誤できた部分が大きな収穫でした。ですが、試合終盤に3Pシュートを決めきることができなかったので、今後の練習でさらにシュートの精度をあげられるように頑張ります。

またハードスケジュールの中、チーム全員で戦わないといけない状況で、選手一人ひとりが役割を果たすことができたのは良かったと思います。ですが、どのような状況でも試合を制するためには、最後までディフェンスの強度を保ち、我慢することが大事だと再確認することができました。今大会優勝した名古屋D U18さんは、気を緩めることなく最後まで名古屋D U18のバスケットボールを徹底してできていました。そこが、自分たちには足りなかった部分だと感じました。

12月8日(日)にはエリートリーグで、今回負けた名古屋D U18さんとの試合があるので、今大会ででた反省を改善してリベンジしたいと思います。