頭皮ケアをお探しの方へ。気軽に試せる頭皮用マスクのuka IZU mask for scalp&hair ′Anti-Itch′にミニサイズが登場！

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は、2024年12月19日(木)にuka IZU mask for scalp&hair ‘Anti-Itch’ 50mLを発売します。

2024年7月にRegenerative Goodより発売した、uka IZUシリーズのヘアケア。

同年9月にはuka IZU Shampoo&Conditionerのトライセット2種が発売しました。

そしてこの度、uka IZU mask for scalp&hair ‘Anti-Itch’のミニサイズが仲間入りします。

uka初めてとなる頭皮用マスクはクロモジウォーターの配合率が50%とシリーズ過去最高。

植物由来成分が頭皮も髪もしっかりうるおして、フケ・かゆみを抑えます。敏感な頭皮の方にも◎。

ミント、ローズマリー、シダーウッドのブレンドで清涼感の中に少しだけ甘さのある、すっきりとした香りで気分も頭皮もリフレッシュ。

ukaのヘアケア製品が初めましての方

uka製品を初めてお使いいただく方

頭皮ケアを始めてみたい方

頭皮の乾燥やフケ、かゆみが気になる方

季節の変わり目に、新しくヘアケアを見直したい方

まずはミニサイズでお試しを。

<How to use>

Step1. シャンプー後の髪を分けて地肌に塗ります。

Step2. 髪をかき上げるように頭皮全体に馴染ませます。指の腹を密着させて塗るのがポイント。

Step2. 塗りにくい後頭部はハーフアップするように分けて地肌に塗り込みます。

Step2. 斜め上に引き上げながら馴染ませるとリフトアップ効果も。

Step3. 2~3分置いてから、しっかりと流します。

スカルプマスクだけでもコンディショナーとしてお使いいただけますが、ダメージが気になる方やハイトーンの方には、コンディショナーの使用もおすすめいたします。

<使用量目安>

1回にプチトマト2個分

【新商品情報】

uka IZU mask for scalp&hair ‘Anti-Itch’ 50mL Tube

価格:1,650円(税込)

【ukaのヘアケアトライキット】

左から uka IZU Shampoo&Conditioner ハリコシトライセット for all hair types 1,870円(税込)、uka IZU Shampoo&Conditioner 指通りトライセット for damaged hair 1,980円(税込)、uka IZU mask for scalp&hair ‘Anti-Itch’ 50mL Tube 1,650円(税込)

