TASAKI Holiday Collection POP-UP Store 伊勢丹新宿店にて12月4日（水）より開催
株式会社TASAKI[画像: https://prtimes.jp/i/4388/342/resize/d4388-342-6e143b7affff48f295f9-0.jpg ]TASAKIは2024年12月4日（水）から10日（火）の期間、ホリデーシーズンを彩るプロモーション、TASAKI Holiday Collection POP-UP Storeを伊勢丹新宿店 本館１階 ザ・ステージにて開催します。期間中は、TASAKIのアイコンジュエリーとして親しまれる「balance（バランス）」シリーズの新作ホリデーコレクション「balance plus neo（バランス プラス ネオ）」をはじめ、人気の「“petit” balance diamonds solo（“プチ” バランス ダイヤモンド ソロ）」より、ダイヤモンドの代わりにカラーサファイアをあしらったネックレスがスペシャルジュエリーとして登場します。艶やかなパールとお好みのカラーサファイアの組み合わせが、ホリデーシーズンに華やぎを添えます。特別なひとときを彩るTASAKIのジュエリーの数々を、フェスティブなムードに満ちた空間でお楽しみください。※一部受注対応となる場合がございます。TASAKI Holiday Collection POP-UP Store12月4日（水）～ 12月10日（火） 伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージホリデースペシャルサイト：https://www.tasaki.co.jp/lp/holiday-collection/2024/