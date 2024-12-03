【山梨日日新聞社主催】中小企業のための経営戦略セミナー in 山梨

株式会社M＆A総合研究所

この度、山梨県の中小企業の事業承継や成長戦略をテーマに、セミナーを実施させていただく運びとなりました。第一部は、株式会社フレアス 代表取締役社長CEO 澤登 拓氏より「ビジョン達成のための実践的M&A活用法」と題し、ご講演いただきます。 第二部は、株式会社M&A総合研究所 企業情報第九本部 本部長 依田彪吾より「未来を見据えたM&A 事業承継とさらなる成長への挑戦」と題してお話しいたします。

また、セミナー終了後には個別相談会の時間を設けております。情報収集の段階でも、個別でアドバイザーにご相談が可能です。ぜひご関心のある方はご参加ください。

詳細・お申し込みはこちら

https://masouken.com/seminars/136

M&A総合研究所の他の無料セミナーはこちら

https://masouken.com/seminars

セミナー内容

第一部 13:30～14:00

株式会社フレアス

代表取締役社長CEO 澤登 拓氏

「ビジョン達成のための実践的M&A活用法」

第二部 14:00～14:30

株式会社M&A総合研究所

企業情報第九本部 本部長 依田彪吾

「未来を見据えたM&A 事業承継とさらなる成長への挑戦」

個別相談会

セミナー終了後、M&Aや事業承継にご興味がある方や、情報収集をされたい方は、

担当のアドバイザーに個別でご相談いただけます。

日時・会場

日時

2025年1月21日（火）

13:30～14:30（13：00開場）

会場

〒400-0024

山梨県甲府市北口 2-6-10 山梨文化会館内

山日YBSホール

株式会社フレアス代表取締役社長CEO澤登 拓氏

山梨県出身。大学時代に中国に渡り漢方と出会う。その後、北京で漢方を学び、帰国後あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を取得し、治療家の道へ。

2000年に日本の在宅療養の状況を変えたいという思いで株式会社フレアスを創業。事業内容は高齢者への訪問医療マッサージ、ホスピスを約400箇所運営。2019年に上場。

株式会社M&A総合研究所企業情報第九本部 本部長依田 彪吾

山梨県出身。中央大学理工学部卒業後、株式会社キーエンスにて製造業向けコンサルティングセールスに従事。測定機を担当し、生産性の向上・コスト削減に貢献。親族や前職にて、後継者問題に多く直面する中で、M&Aによる事業承継の必要性を強く感じ、M&A業界に転身を決意。

M&A総合研究所では製造業・医療福祉業・建設業を中心に幅広く担当。

お申し込み方法

https://masouken.com/seminars/136

こちらのURLからお申し込みください。

【セミナー一覧ページ】

※過去のセミナーもご視聴いただけます。

https://masouken.com/seminars

M&A総合研究所について

会社名：株式会社M&A総合研究所

事業内容：M&A仲介事業

本社：東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階

代表者：代表取締役社長 佐上 峻作

URL：https://masouken.com/

参考

「M&A総合研究所」ではM&Aを分かりやすく解説した記事を公開しております

M&Aとは？：https://masouken.com/M&A(https://masouken.com/M&A)

事業承継とは？：https://ma-s.jp/x/jbk4w

▼M&A総合研究所のyoutubeチャンネルはこちら↓

M&Aに関する役立つ情報を発信しております。

https://www.youtube.com/channel/UC8asITL1F4ZmLg8ugJKvKsw

▼セミナー無料視聴

無料で過去のセミナーのアーカイブをご視聴いただけます。

https://masouken.com/seminars

▼山梨県のM&A・会社売却・事業承継の動向｜案件一覧や支援の取組も紹介

https://ma-s.jp/x/fzvhj