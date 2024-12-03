【GOGEN・クラウドサイン(R)︎共催】ドラマ『地面師たち』監修者×不動産テック企業によるオンラインセミナー開催

GOGEN株式会社

GOGEN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：和田浩明）は、2024年12月16日（月）、

17日(火)、18日(水)にわたる3日間の10:00～12:00に、「【本人確認、これで大丈夫？】ドラマ『地面師たち』監修者×不動産テック企業が語るリスク対策と今後の展望 」のセミナーを弁護士ドットコム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：元榮 太一郎）と共催することをお伝えいたします。

■参加申込：https://cs.cloudsign.jp/seminar_jimenshitachi?utm_source=gogen&utm_medium=event&utm_campaign=20241202(https://cs.cloudsign.jp/seminar_jimenshitachi?utm_source=gogen&utm_medium=event&utm_campaign=20241202)

■セミナー内容

2017年に実際に起きた地面師詐欺事件をもとに作られたドラマが、世間で大きく話題となりました。ドラマ内では詐欺集団が様々な手法を用いて売主の本人確認を乗り切っていますが、実際の取引契約においても司法書士が書類を触って確かめるなど、巧妙化する詐欺の手口に対応しています。

本セミナーでは、本作品の小説・ドラマの登記及び土地取引を監修した司法書士の長田修和氏、クラウドサインのトップセールスとして活躍後、現在はインサイドセールス部門責任者を務める小川和樹氏、そして日鉄興和不動産株式会社にて用地仕入れ・開発マネジメントの経験を持ち、現在は不動産DXを推進するGOGEN株式会社代表を務める和田の３名による、不動産詐欺へのリスク対策やITを活用した理想的な不動産取引契約・本人確認の在り方についてのトークセッションを行います。

昨今、不動産売買の際の利用が拡大している電子契約は不動産取引におけるリスク対策として十分なのでしょうか。契約時に本人確認を行う不動産売買業務のご担当者様、必見のセミナーです。

■開催概要

日 時： 12月16日(月) 10:00-12:00

12月17日(火) 10:00-12:00

12月18日(水) 10:00-12:00

参加費用：無料

定 員：各日程300名

実施方法：オンラインにて開催 ※リンク先(https://cs.cloudsign.jp/seminar_jimenshitachi?utm_source=gogen&utm_medium=event&utm_campaign=20241202)からお申込み後、ウェビナーURLをお送りいたします。

■講義内容

第一部：パネルディスカション

地面師詐欺事件の最新状況と対策、不動産売買における契約手法の未来を考える

登壇者：

小説・ドラマの登記および土地取引監修 司法書士長田法務事務所 司法書士 長田修和氏

弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン事業本部 マーケティング部 グループマネージャー 小川和樹氏

GOGEN株式会社 代表取締役CEO 和田浩明



第二部：今までの不動産契約を変える！活用できるDXツールは？

GOGEN株式会社、弁護士ドットコム株式会社による各社セッション

■参加申込：https://cs.cloudsign.jp/seminar_jimenshitachi?utm_source=gogen&utm_medium=event&utm_campaign=20241202(https://cs.cloudsign.jp/seminar_jimenshitachi?utm_source=gogen&utm_medium=event&utm_campaign=20241202)

【GOGEN株式会社について】

社 名：GOGEN株式会社

代 表 者 ：和田 浩明、佐々木 勇人

所 在 地 ：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー 16F

創 業：2022年2月

事業内容：不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」の企画・設計・開発・販売・運用

事業内容：上記プラットフォームと連携するプロダクトおよびサービスの開発・販売・運用

事業内容：コンサルティング業務

会社 HP：http://gogen.jp

【弁護士ドットコム株式会社について】

社 名：弁護士ドットコム株式会社

代 表 者 ：元榮 太一郎

所 在 地 ：東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル

設 立：2005年7月

事業内容：「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションとして、人々と専門家 をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム(R)」「税理士ドットコム(R)」「BUSINESS LAWYERS(R)」、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン(R)」を提供

会社 HP：https://www.bengo4.com/corporate/

【不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」について】

レリーズプラットフォームは、契約や書類のやり取り、スケジュール調整といった、不動産売買に係る膨大で煩雑な手続きや情報管理をデジタル化するサービスです。これにより、不動産事業者の業務効率化の大幅な向上と、専用の「マイページ」を通じたエンドユーザーの体験革新を実現します。さらに、顧客情報・取引情報などのデータを、決済や住宅ローン、火災保険などの各種手続きに連携・活用することで、取引全体の滑らかさを飛躍的に向上させます。売買が完了した後も、マイページを通じたエンドユーザーと事業者の継続的なコミュニケーションを支援し、購入後のアフターフォローや、リフォーム、売却相談など、事業者の新たな取引機会の創出にも寄与します。

レリーズプラットフォーム HP：https://release.estate (https://release.estate)