KDDIとグロービス、「学びのエンタメ！手のひら塾」を配信開始

KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:高橋誠、以下 KDDI)と株式会社グロービス(東京都千代田区、代表取締役:堀義人)は12月2日から、ビジネスの基本知識を隙間時間にエンターテインメント感覚で学べるスマホ特化型オリジナルコンテンツ「学びのエンタメ!手のひら塾」を配信開始します。

「学びのエンタメ!手のひら塾」は、各回約15分で完結し、朝の通勤時間やちょっとした隙間時間にも視聴可能で、ビジネスの基本知識をエンターテイメント感覚で楽しく学べる新感覚の番組コンテンツです。お笑いコンビ「なすなかにし」に加え、人気経済キャスターの瀧口友里奈氏がMCを担当し、グロービス経営大学院の教員や各分野の第一線で活躍するエキスパートたちが出演します。ビジネスに関する幅広いテーマをわかりやすく解説し、スマートフォンでいつでもどこでも楽しめる新しい学びの機会を提供します。

2024年12月の放送テーマは、「ファシリテーション」(12月2日~12月13日)と「クリティカル・シンキング」(12月16日~12月27日)です。2025年1月以降は「マーケティング」「リーダーシップ」など、多彩なテーマをお届けする予定です。エンターテイメント性を重視した内容で、視聴者が自然と学びたくなる工夫が満載です。

■ 「学びのエンタメ!手のひら塾」について

1.概要

「学びのエンタメ!手のひら塾」は、ビジネスパーソンが忙しい日常の中でも短時間で楽しみながら学べることを目指したコンテンツです。グロービス経営大学院の教員や各分野のエキスパートたちが出演し、ビジネスに関するさまざまなテーマをわかりやすく解説します。

本編はグロービスのオウンドメディア「GLOBIS 学び放題×知見録(https://globis.jp/)」、定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題(https://globis.jp/unlimited/)」、グロービス運営の公式YouTubeチャンネルおよび公式SNSアカウント(TikTok)で、毎週月曜日・水曜日・金曜日の午前7時に配信予定です。



さらに、グロービスの公式SNSアカウント( Tiktok / X / Instagram)では、本編のダイジェスト動画など、通勤時間やランチタイムに手軽に楽しめる動画を公開します。

2.コンセプト

『本を読もう』『帰ったら勉強しよう』――そう思ってるのに習慣が続かないのは、意志のせいじゃない。働く人の毎日は、きっといつも忙しい。通勤時間や隙間時間だから、続けられる学びがある。エンタメ感覚でビジネスを学べる動画なら、スマホひとつでどこでも楽しく続けられる。新しい習慣が、新しい未来をつくっていく。手のひらから、あなたの可能性を広げる。

3. 配信開始日

2024年12月2日(以降、毎週月曜日・水曜日・金曜日に動画配信予定)

4. 視聴方法

オウンドメディア「GLOBIS 学び放題×知見録 (https://globis.jp/)」

定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題(https://globis.jp/unlimited/)」

GLOBIS関連SNSなど

※ 「学びのエンタメ!手のひら塾」コンテンツ視聴はいずれの方法においても無料です。



また、グロービスとKDDIが共同企画したコンテンツを、グロービスの各種SNSアカウントを使って配信します。

「学びのエンタメ!手のひら塾」配信 SNSアカウント

YouTubeアカウント:https://www.youtube.com/@GLOBIS_Manabihodai-Chikenroku

TikTokアカウント:https://www.tiktok.com/@globis_pr

Xアカウント:https://x.com/GLOBISJP

Instagramアカウント:https://www.instagram.com/globis_hodai/

5. キャスト一覧(順不同・敬称略/2024年11月時点)なすなかにし

写真左:中西茂樹 (ナカニシ シゲキ)/写真右:那須晃行 (ナス アキユキ)

いとこ同士の実力派漫才コンビ。小さい頃から仲が良く、「ずっと一緒にいたいから」という理由でコンビ結成。マネージャーTwitterにて、仲のいいふたりの様子を発信中!中西考案“オリジナルゲームは約100以上。TUT「なすなかにしのバズっちゃ!!」やBS11「なすなかにしのゲームキングダム」や、TBS「ラヴィット!」NTV「ゼロイチ」などに出演中。ロケに定評があり、2022年ロケ本数は約300本。YouTube「あはれ!名作くん」ではメインキャラクターの声優を担当し、幅広い層に人気。2021年映画「竜とそばかすの姫」へも声優出演!

MC:瀧口友里奈(経済キャスター)

経済番組のキャスターのほか、東京大学工学部アドバイザリーボードメンバー、またSBI新生銀行社外取締役なども務める。東京大学卒。在学中にセント・フォースに所属して以来、経済キャスターとして活動。テレビ東京『ニュースモーニングサテライト』や日経CNBC等にて、 経済分野、特にイノベーション・スタートアップ・テクノロジー領域で経営者やトップランナーを取材。東京大学大学院修士課程に在学中。“情報の力で社会のイノベーションを加速する”ことを目指し、株式会社グローブエイトを設立し、企業・アカデミアと、社会とのコミュニケーションコンテンツの制作プロデュースも行う。書籍「東大教授が語り合う10の未来予測」を編著。新メディア・アカデミアコミュニケーションプラットフォーム「アカデミアクロス」を立ち上げ、<映像 / 出版 / イベント>を通してアカデミアと社会を繋げている。日米欧・三極委員会日本代表。 世界経済フォーラム ヤング・グローバル・リーダーズ2024(YGL)に、日本人のアナウンサー・キャスターとして史上初めて選出される。

グロービス経営大学院 教員 金子浩明

※ 番組内容によって、変更の可能性があります

東京理科大学 総合科学技術経営研究科 修士課程修了

政策研究大学院大学 政策研究科 修士課程修了

学位:技術経営修士、修士(公共政策)

株式会社リンクアンドモチベーションを経てグロービス入社。ファカルティ本部(教員部門)のディレクター・主席研究員、シニア・ファカルティ・ディレクターとして、研究開発、教員の採用・育成、企業に対する事業開発コンサルティングなどを行う。その後、自身の会社を設立。現在は米系IT企業にて、デジタルを活用した企業変革コンサルティングを行っている。また、政府機関や大学等のアドバイザーを務めている。専門領域は、経営戦略、テクノロジー・マネジメント、オペレーションズ・マネジメント、組織開発。

学びのエンタメ!手のひら塾 Pontaポイントプレゼントキャンペーン

「学びのエンタメ!手のひら塾」の配信開始を記念して、キャンペーンサイトからエントリーいただくと、抽選で300名さまに1,000 Pontaポイントがあたるキャンペーンを開催します。au IDをお持ちの方はどなたでも参加いただけます。

【キャンペーン期間】2024年12月2日~2025年3月31日

【キャンペーンサイト】https://camp.auone.jp/campaign/eb9ed29995f6cd328e0e0a86

キャンペーンサイトURLは「学びのエンタメ!手のひら塾」の各動画概要からもご確認いただけます。

【注意事項】

・当選発表につきましては、Pontaポイントの加算をもって代えさせていただきます。

・本キャンペーンに関する電話やメールなどによる個別の当選確認やお問い合わせは受け付けていません。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。

・本キャンペーンで還元されるポイントは、2025年4~5月頃までに加算します。

GLOBIS 学び放題 × 知見録(https://globis.jp/(https://globis.jp/))

「GLOBIS 学び放題×知見録」は、日本最大のビジネススクールを運営するグロービスの学びを、合計15,000本以上の動画、9,000本以上の記事でお届けするサービスです。本サービスでは、無料の動画記事やテキスト記事で知見を広げつつ、関心を持ったテーマについて、「GLOBIS 学び放題」の体系的な学習動画で更に理解を深めることが可能です。「GLOBIS 学び放題」の動画は通常、同サービスの有料会員向けのプラットフォームのみでの公開ですが、新着公開から1週間限定で「GLOBIS 学び放題×知見録」で無料視聴可能です。

GLOBIS 学び放題

個人向けサービス:https://globis.jp/unlimited/

法人向けサービス:https://hodai.globis.co.jp/corporation/

「GLOBIS 学び放題」は、グロービスがこれまでビジネススクールや企業内研修、出版事業を通じて培った、良質な経営教育のコンテンツやビジネストレンドを、スマートフォンやPCなど利用シーンに合わせたデバイスで、いつでもどこでも好きなだけ学習することができるサービスです。ビジネスに必要とされる体系的な知識を、3,600コース、16,300本以上の動画に収録、2024年11月時点で累計受講者ID数は約110万以上に成長しています。動画は1本あたり3分程度から構成しており、隙間時間に手軽に学習することが可能。

KDDI株式会社について

KDDIは、KDDI VISION 2030「『つなぐチカラ』を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる。」の実現を目指しています。2024年5月から、法人事業ブランド「KDDI BUSINESS」のもと、AIが溶け込む時代に対応した新たなビジネスプラットフォーム「WAKONX(ワコンクロス)」を始動し、KDDIの強みである安定的でセキュアな通信・ネットワークを土台に、各業界に最適化したAIサービスやソリューションを提供することで、法人のお客さまの事業成長と社会課題の解決を支援しています。

設立日: 1984年

本社所在地:東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号ガーデンエアタワー

代表者:高橋誠

事業内容:電気通信事業

ウェブサイト:https://www.kddi.com/

グロービス (https://globis.co.jp(https://globis.co.jp))

グロービスは1992年の設立来、「経営に関するヒト・カネ・チエの生態系を創り、社会の創造と変革を行う」ことをビジョンに掲げ、各種事業展開を進めてきました。「ヒト」の面では、学校法人としての「グロービス経営大学院」ならびに、株式会社立のスクール「グロービス・エグゼクティブ・スクール」「グロービス・マネジメント・スクール」、企業内研修事業を行うグロービス・コーポレート・エデュケーションとeラーニングやオンラインクラスのほか定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」などを提供するグロービス・デジタル・プラットフォーム、「カネ」の面では、ベンチャー企業への投資・育成を行うベンチャー・キャピタル「グロービス・キャピタル・パートナーズ」、「チエ」の面では、出版事業ならびにオウンドメディア「GLOBIS 学び放題×知見録」により、これを推進しています。さらに社会に対する創造と変革を促進するため、一般社団法人G1によるカンファレンス運営、一般財団法人KIBOW による震災復興支援および社会的インパクト投資を展開しています。



グロービス:

学校法人 グロービス経営大学院

・日本語(東京、大阪、名古屋、仙台、福岡、オンライン)/英語(東京、オンライン)

株式会社 グロービス

・グロービス・エグゼクティブ・スクール

・グロービス・マネジメント・スクール

・企業内研修

・出版/電子出版

・「GLOBIS 学び放題×知見録」/「GLOBIS Insights」

・「GLOBIS 学び放題」/「GLOBIS Unlimited」

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社

顧彼思(上海)企業管理諮詢有限公司

GLOBIS Asia Pacific Pte. Ltd.

GLOBIS Asia Campus Pte. Ltd.

GLOBIS Thailand Co., Ltd.

GLOBIS USA, Inc.

GLOBIS Europe BV

GLOBIS Manila Inc.



その他の活動:

・一般社団法人G1

・一般財団法人KIBOW

・株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

・株式会社LuckyFM茨城放送