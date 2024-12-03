MSCI ESGレーティングにおいて初めて最高評価「AAA」を獲得

株式会社ZOZO

ファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、「MSCI ESGレーティング」において、2024年11月付で最高評価の「AAA」を初めて獲得したことをお知らせします。

「MSCI ESGレーティング」とは、米国のMSCI inc.（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社）が業界固有のESGに関するリスクを、各企業がどの程度管理できているのかを総合的に分析し、最高評価の「AAA」から「CCC」まで7段階で格付けするものです。

当社はMSCIが提供するESG指数、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」（※1）の構成銘柄に継続して選定されており、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が採用する国内株式を対象とした6つのESG指数（※2）すべての構成銘柄に選定されています。

当社は2021年4月よりサステナビリティステートメント「ファッションでつなぐ、サステナブルな未来へ。」と「4つの重点取り組み」（※3）を掲げ、企業としての持続的な成長と環境・社会への課題解決に取り組んでまいりました。

今後も目標達成に向けて引き続き積極的に取り組み、環境や社会に配慮した新しいファッションの世界の実現を目指します。





（※1）「MSCI ESG Leaders Indexes」の構成銘柄にも選定されています。

（※2）MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数、MSCI日本株女性活躍指数（WIN）、FTSE Blossom Japan Index、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index、S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数、Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index（詳細：サステナビリティ／外部評価(https://corp.zozo.com/sustainability/evaluation/)）

（※3）詳細：サステナビリティステートメントと4つの重点取り組み(https://corp.zozo.com/sustainability/policy/)